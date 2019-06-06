Елена Новикова, руководитель бухгалтерских продуктов «БухСофт»: «Проблемы мы решили, теперь развиваемся»

После того как «БухСофт» объединился с Актион-МЦФЭР, название этой программы зазвучало в устах клерков значительно чаще. Решили узнать, что у них нового и чем они могут порадовать. Представляем руководителя бухгалтерских продуктов «БухСофт» Елену Новикову.

— Мы еще три месяца назад много вас ругали. Последнее время затишье — дела на лад пошли?

— Да, ругали, и справедливо. Были сложности при объединении и переходе «БухСофта» на общую платформу холдинга. Теперь все закончено, работаем стабильно, как всегда. Молчание на вашем форуме это наглядно демонстрирует.

— С объединением вместе с проблемами появилось что-то хорошее?

— Кончено. Развиваться мы стали гораздо быстрее. А главное, «БухсСофт» из обычной программы для бухгалтера превращается в реального личного помощника.

Вместе с объединением мы получили громадное количество экспертов холдинга по бухгалтерским вопросам, которые теперь помогают нашим Клиентам. И это главное, что отличает нас от других программ. Мы всегда были максимально клиентоориентированы и помогали по мере возможностей. Теперь этих возможностей гораздо больше. Мы консультируем и по почте, и по телефону, и в чате. Чат круглосуточный, поэтому мы можем работать на всю страну.

— Ну все, конец другим программам?

— Нет, конечно. У любого продукта есть свой ценитель. Нас любят не только за софт, а за заботу о Клиенте. Это наша основная цель. Параллельно улучшаем и саму программу – дизайн поменяли, теперь все понятнее и нагляднее. И развиваемся вширь – подключаем новые блоки, наладили обмен данными со всеми крупными операторами фискальных данных, начали интегрироваться с банками.

— Что-то еще можно новое придумать?

Для «БухСофта» пока много чего, что можно отнести к категории «новое». Например, месяц назад мы выпустили сервис по распознаванию первички.

— Ну, этим никого не удивишь уже…

— А мы и не пытаемся удивить. Это действительно норма для программы. Но пока первичка у большинства бухгалтеров вызывает тоску. Я тоже была главбухом и до сих пор ее забыть не могу. Помню одну накладную в своей работе – 350 наименований, все позиции новые, каждую нужно сначала добавить в справочник, потом выбрать из справочника. Я вбивала ее целый день. Ну как я могла первым делом не выпустить именно этот блок в «БухСофт»? И вы напрасно думаете, что сервисом распознавания пользуется большинство. Ничего подобного. Потому что это всегда дополнительные деньги, минимум 7 рублей за лист. Поэтому наше решение – включить эту функцию в саму программу и не брать за это никаких дополнительных денег с Клиентов. Так и должна выглядеть забота о бухгалтерах.

— То есть вы решили теперь быть меценатом для всех бухгалтеров?

— Не совсем. Мы за честную стоимость в самом начале. Без «скрытых» платежей после. Я понимаю, насколько раздражает, когда ты соглашаешься на доступный для себя тариф, а потом начинаются доплаты: за отдельный блок или отдельный функционал. В «БухСофт Онлайн» все иначе. У нас есть дешевый тариф «Старт» — для тех, кто редко работает и не нуждается в сопровождении. И есть тариф «Комфорт», который включает в себя все – и нашу круглосуточную экспертную поддержку, и техническую поддержку, и справочную систему, и проверку контрагентов, и отправку отчетности, и распознавание первички – все это включено в стоимость и за дополнительными деньгами мы к бухгалтерам и предпринимателям не ходим.

Когда мы запустили сервис «Распознание первичных документов» — мы просто сообщили об этом нашим Клиентам. Что теперь стало проще и удобнее работать с первичкой. То же самое и с теми бухгалтерами, кто еще не решился перейти на «БухСофт Онлайн» — мы даем возможность «пощупать» все возможности программы. Без оплаты. Если понравится — тогда будем рады увидеть нового Клиента.

— Расскажете, как в БухСофте работает распознавание?

Пока «Бухсофт Онлайн» умеет распознавать отсканированные и отснятые на телефон документы, которые можно загрузить в программу. Дальше – жмите на кнопку, и программа все сделает автоматом. Есть пакетная загрузка документов. Накопили всю первичку за день, а вечером загрузили ее разом в программу.

В планах загрузка документов через мессенджеры – ватсап, скайп, телеграмм. Это позволит еще больше сэкономить время. И нервы.

— Удобно. Все распознаете? Ошибок не бывает?

Удобно, да. Распознаем все необходимое – счета, счета-фактуры, накладные, акты, УПД. Про ошибки: если программа видит несоответствие — подсветит и обратит внимание бухгалтера. Предусмотрели автоподбор номенклатуры прямо в строке, защиту от дублей в справочниках и понятные подсказки. Проще поправить пару цифр, чем вбивать весь расчетный счет или ИНН. Особенно, если это не один документ в день, а десятки.

И еще: можно перенести все распознанные документы в другую учетную программу в формате xml.

— Что еще новенького?

— У нас много новостей будет в скором времени. Позовете – расскажу. Небольшой спойлер — уже летом заработает функционал, который будет проводить ежедневный аудит всей работы бухгалтера. Покажет, что можно исправить. А наши эксперты в этом будут помогать: приведут вместе с Клиентом весь учет в порядок, исправят ошибки. Но давайте мы сначала все это запустим.