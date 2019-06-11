Если надоело быть бухгалтером. Семь шагов до миллиона: как продвинуть свой бизнес

Сейчас запустить бизнес стало проще и быстрее. Команду можно построить удаленно, от аренды офиса вообще отказаться, часть функций передать на аутсорсинг, а рекламироваться — в соцсетях, выделяя для этого гораздо меньший бюджет, чем для рекламы в журналах и на ТВ. Как грамотно использовать огромное количество имеющихся возможностей для построения успешного бизнеса? Итак, вот семь шагов для достижения прибыли в миллион рублей за год с нуля.

1. Найти свою нишу

Для начала нужно определиться с нишей в целом, а затем сузить свою деятельность до самого перспективного ее направления — интересного лично вам и востребованного у аудитории.

Реальный пример.

Одна из участниц моего курса умела вязать. Выполняла для клиентов самые разные изделия, но прибыли никакой не было. Мы с ней сузили нишу до двух направлений — вязание шарфов и снудов. Она сосредоточилась на них, протестировала, какое именно оформление и цветовая гамма пользуются наибольшим спросом — и сделала несколько вариантов дизайна. Благодаря исследованию спроса ей стало проще доносить ценности своего продукта. Дела пошли на лад: за полгода прибыль составила полмиллиона рублей. Но для этого, естественно, пришлось масштабироваться: арендовать вязальную машину в цеху и нанять помощника.

2. Определить ЦА

Попытки продать продукт «сразу всем» не принесут желанного эффекта: покупатели слишком разные, и у каждой категории свои ценности и боли. Поэтому необходимо выбрать самый «горячий» сегмент целевой аудитории: тех, кто понимает ценность вашего продукта и готов за него платить. Именно подобное ограничение дает рост прибыли, а не наоборот.

Реальный пример.

Для пекаря, которая специализировалась на всевозможных кондитерских изделиях, мы сузили аудиторию, взяв за базовый сегмент тех, кто ориентируется на современные правила правильного питания и предпочитают безглютеновые продукты. Благодаря такому ходу продажи сильно выросли. Клиенты были готовы платить за продукт, потому что на рынке он был практически не представлен. Кроме того, этой аудитории не приходилось подробно объяснять преимущества безглютеновой кондитерки, так как люди сами это понимали и с удовольствием заказывали выпечку как на каждый день, так и на праздники.

3. Выявить УТП

Уникальность можно найти, проанализировав особенности своего бизнеса, товара или услуги, ситуацию на рынке. Либо же создать ее — преобразовав продукт таким образом, чтобы он отличался от предложений конкурентов.

Реальный пример.

У производителя деревянных игрушек проблема была в том, что подобные товары выпускает много различных фирм, в том числе и международных, крупных — по более низким ценам. Мы решили сделать ставку на его инженерное образование и выпускать конструкторы. Причем не простые, а очень сложные, рассчитанные на очень узкую ЦА, представители которой готовы платить за них деньги. Для продвижения выбрали семейные рестораны, где лежали варианты этих игрушек, и соцсети. После этого прибыль выросла очень быстро — благодаря тому, что человек создал уникальный продукт и начал ориентироваться на другую ЦА.

4. Сделать стартовые вложения

Инвестиции в продвижение повышают продажи, а, следовательно, и прибыль. В большинстве случаев, при продвижении через соцсети затраты на старте очень маленькие. Нужны вложения в производство единичных экземпляров товара, который можно продать своим текущим подписчикам, а прибыль вложить в рекламу или в производство.

Реальный пример.

Одна из участниц курса — коуч, занимается йогой, успешно проводит онлайн-курсы и офлайн-мероприятия. Но при этом не понимает, что нужно продолжать вкладываться в продвижение даже когда уже первая прибыль получена. После проработки этого вопроса у ученицы в несколько раз выросли продажи.

5. Продвигать бренд в офлайн-пространстве или развивать личный бренд

Современный бизнес стремится стать как можно ближе к своему покупателю — для чего очеловечивает свою компанию либо же делать ставку на развитие личного бренда.

Реальный пример.

Для психолога, у которой не было проблем с прибылью, но отсутствовал какой бы то ни было рост, мы сделали упор именно на личный бренд. После курса психолог начала делиться своими достижениями в соцсетях, публиковаться в небольших и локальных изданиях, организовала в своем городе офлайн-конференцию и провела онлайн-мероприятие. Кроме того, выпустила небольшую рекламную брошюру о себе, которую можно скачать по ссылке в профиле. Благодаря этому, люди стали видеть в ней профессионала — и это тоже поспособствовало очень скорому росту доходов.

6. Масштабироваться

Выход на большие обороты — либо по качеству, либо по количеству предоставляемых услуг — без масштабирования невозможен. И это необходимо, чтобы не вязать самостоятельно шапки, не печь самому пироги, не консультировать лично. Нужно вводить новые форматы, которые позволят собирать большее количество клиентов одновременно (онлайн-курс, вебинары), добавлять новые продукты, расширять зону влияния. Можно просто скопировав свой бизнес и создать по тому же алгоритму новый — в другой или смежной области. На сегодняшний день вариантов масштабирования много, выбирайте тот, который подходит именно вам.

7. Варианты масштабирования

Я всегда рекомендую начинать с узкого набора продуктов, либо вообще с одного. Так вы сможете скорее прийти к идеалу и зарекомендовать себя ТОП-профессионалом. А вот после этого можно задуматься и о расширении. При этом другие продукты должны также ориентироваться на вашу текущую целевую аудиторию и быть ей интересны.

Дополняющие продукты. Важно, чтобы новые продукты дополняли предыдущие, а не конкурировали с ними. Вяжете шарфы? Начните вязать и шапки. Продаете сумки? Можно задуматься о производстве кошельков. Территории. Действовали в границах города? Расширяйтесь на область, страну, а потом — и мир! Сегменты рынка. Уверенно чувствуете себя в одном из сегментов рынка? Можете расшириться на те, которые рядом. Например, я открыла Школу Монетизации Творчества, а после заинтересовалась сегментом бизнес-образования. Клиенты. Работаете с физическим лицами? Как насчет того, чтобы предоставлять свои услуги целым компаниям? Можно сотрудничать с региональными сетями и даже с государством! Системы продаж. Работайте с продажами! Повышайте цены — для этого у вас есть все данные. Или снижайте себестоимость — при достижении большего масштаба производства товаров это реально. Оптимизация бизнес-процессов. Внедряйте CRM-системы, выявляйте проблемные зоны, мониторьте выполнение задач. После того, как бизнес-проект разрастается, всегда есть то, что стоит контролировать и улучшать. Клонирование бизнеса. Научились развивать свой бизнес и хорошо себя чувствуете в нем? Теперь вы можете взять другую идею и повторить все то же самое с ней. Например, у меня есть несколько Онлайн-Школ, и я основала Детскую Академию.

Заключение

Перед вами — семь понятных, проверенных на практике шагов получения прибыли от бизнес-проекта. Следуя им, мои ученики вышли на прибыль в миллион рублей в год и более. Но помните: просто прочитать статью мало, нужно действовать!