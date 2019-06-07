Чьи счета банки будут меньше блокировать

Что произошло?

Банк России выпустил разъяснительное письмо для банков, чтобы улучшить их взаимодействие с клиентами, получившими статус самозанятых. Как отмечает ЦБ, «возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода». Регулятор рекомендует кредитным организациям учитывать статус клиента при выяснении источников его дохода и характера операций.

Кто в России считается самозанятым?

Согласно определению Минюста, самозанятые — это физлица, которые оказывают услуги или выполняют работы для других граждан ради получения прибыли. Они ведут предпринимательскую деятельность «на личном участии», без наемных сотрудников. Статус самозанятого может получить житель любого региона России, достаточно встать на учет в налоговой службе. Некоторые категории самозанятых до 2020 года освобождены от уплаты налогов — это няни, сиделки и домработницы. Остальные самозанятые должны платить налоги. С 2019 года в России действует налоговый эксперимент для самозанятых. Граждане, которые соответствуют ряду критериев и ведут деятельность в четырех пилотных регионах (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан), могут перейти на новый налог на профессиональный доход. Выбрать этот режим налогообложения имеют право и индивидуальные предприниматели, если их деятельность подпадает под установленные законом критерии.

Чем самозанятый отличается от других банковских клиентов?

В законах не указано, что финансовые операции самозанятых — именно предпринимательская деятельность. Однако характер их трансакций подтверждает это: самозанятые могут получатьмножественные переводы от клиентов-физлиц или компаний. Обороты по счетам самозанятого могут быть выше, чем у среднестатистического клиента.

Почему есть риск блокировки?

Причины две: действующий во многих банках запрет на использование физлицами личных счетов в предпринимательских целях, а также требования «антиотмывочного» законодательства. «Если банк видит, что клиент ведет предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены меры. Даже при условии наличия информации о статусе меры могут быть применены, если операции вызовут подозрения», — поясняет руководитель дирекции по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. Получается, что банк может заблокировать операции и запросить дополнительные документы, если не может однозначно определить, для каких целей используется счет. В Сбербанке, Альфа-Банке, Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подтверждают, что риск применения мер в рамках «антиотмывочного» законодательства может касаться самозанятых наравне с остальными клиентами.

Как банк может проверить статус самозанятого?

Кредитная организация может узнать статус клиента и без его участия — на сайте ФНС есть специальный сервис, который позволяет проверить данные о плательщиках налога на профессиональный доход. Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API, предоставляемый налоговой службой. Тем не менее ЦБ рекомендовал игрокам фиксировать, является ли клиент самозанятым, в анкете и различных базах данных. Такой подход уже применяют некоторые игроки. «При регистрации cамозанятого через Альфа-Банк или если клиент ранее зарегистрировался не через нас, но хочет работать с нами по 422-ФЗ и выдал права банку актуальный статус клиента в системах банка мы сохраняем», — отмечает Ермаков. Ряд банков сами узнают у клиентов их статус. «На данный момент самозанятые не должны уведомлять Тинькофф Банк о своем статусе. При необходимости мы самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его статус», — поясняли ранее в пресс-службе Тинькофф Банка.

Что банки рекомендуют самозанятым?

Хотя клиент не обязан сообщать в кредитную организацию о получении статуса самозанятого, лучше это сделать. «Чтобы снять риски, связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме самозанятого», — отмечала заместитель директора банка «Восточный» по МСБ Анна Ермолаева. Аналогичную рекомендацию дает Росбанк. Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо определенным счетом в банке. Граждане могут получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты, подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке, Тинькофф Банке, Росбанке. Но специалисты советуют самозанятым получать доходы от бизнеса на отдельный счет. «Мы не рекомендуем использовать один счет в банке как для зачисления средств от ведения деятельности, так и для личных нужд», — пояснял директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов. Индивидуальным предпринимателям, которые перешли на налог на профдоход, лучше работать с прежним, «предпринимательским» счетом, считают банкиры. «У индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — подчеркивал зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Я самозанятый, меня заблокировали. Как действовать?

Если у банка возникли вопросы по поводу характера ваших финансовых операций, лучше как можно быстрее дать необходимые пояснения. Самозанятый может предоставить в банк справки двух видов — о регистрации в качестве самозанятого и доходах за любой период. Документ можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог», а также в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если вы все предоставили, а претензии банк не снял, то, скорее всего, вопросы к вам появились не из-за сомнений в вашем статусе. Общение с кредитной организацией будет касаться уже тонкостей исполнения 115-ФЗ и инструкций Банка России по ПОД/ФТ.