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Вопросы-ответы недели про «1С:Управление торговлей»

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.

Как сделать перемещение товара в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?

Следует зайти в: «НСИ и администрирование» - «Склад и доставка» - «Перемещение товаров» и поставить галку. 

1

Затем: «Склад и доставка» - «Внутренние документы (все)» - «Создать» - «Перемещение товаров».

2

Как с помощью системы «1С:Управление торговлей» редакции 11.4 напечатать ценники?

Нужно зайти в: «Склад и доставка» - «Печать этикеток и ценников».

3

4

Как включить ордерную схему в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?

«НСИ и администрирование» - «Склад и доставка» - «Ордерные склады». Затем поставить галку.

5

Далее в карточке склада на вкладке «Ордерная схема и структура» нужно включить «при поступлении» и «при отгрузке».

5

Как в системе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4 добавить несколько складов?

Зайти в: «НСИ и администрирование» - «Склад и доставка» - «Несколько складов» и поставить галку.

6

Потом: «НСИ и администрирование» - «Склады и магазины» - «Создать».

7

Как оценить рентабельность текущей продажи в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?

Следует зайти в: «Заказ клиента» - «Отчеты» - «Оценка рентабельности продажи».

76

Как сделать акт сверки в системе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?

«Казначейство» - «Сверки взаиморасчетов» - «Создать».

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