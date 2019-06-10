Вопросы-ответы недели про «1С:Управление торговлей»

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.
Как сделать перемещение товара в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?Следует зайти в: «НСИ и администрирование» - «Склад и доставка» - «Перемещение товаров» и поставить галку.
Затем: «Склад и доставка» - «Внутренние документы (все)» - «Создать» - «Перемещение товаров».
Как с помощью системы «1С:Управление торговлей» редакции 11.4 напечатать ценники?Нужно зайти в: «Склад и доставка» - «Печать этикеток и ценников».
Как включить ордерную схему в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?«НСИ и администрирование» - «Склад и доставка» - «Ордерные склады». Затем поставить галку.
Далее в карточке склада на вкладке «Ордерная схема и структура» нужно включить «при поступлении» и «при отгрузке».
Как в системе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4 добавить несколько складов?Зайти в: «НСИ и администрирование» - «Склад и доставка» - «Несколько складов» и поставить галку.
Потом: «НСИ и администрирование» - «Склады и магазины» - «Создать».
Как оценить рентабельность текущей продажи в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?Следует зайти в: «Заказ клиента» - «Отчеты» - «Оценка рентабельности продажи».
Как сделать акт сверки в системе «1С:Управление торговлей» редакции 11.4?«Казначейство» - «Сверки взаиморасчетов» - «Создать».
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.