Как заставить банк открыть счет после отказа. Кейс от юриста

Сегодня и предприниматель, и компания сталкиваются с проблемой, когда банки отказывают в открытии расчетного счета. Особенно часто это происходит с бизнесом, который начал свою деятельность недавно и у него нетубедительного «послужного списка», который способен доказать благонадежность компании. Решение ЦБ, который возложил на банки ответственность и контроль за операциями клиентов, привело к увеличение отказов в открытии счетов — проблемы такого сорта стали распространены. Законно ли это и как должен действовать предприниматель/компания, которые столкнулись с отказом банка?

Ко мне обратился мой давний знакомый — он недавно зарегистрировал компанию, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ и открыл счет в небольшом региональном банке. Начал работать. Но спустя какое-то время ему, как директору компании, позвонил сотрудник другого банка с предложением перейти на обслуживание в их банк, один из крупнейших банков в России. Директору это предложение понравилось, он согласился открыть счет и направил в банк необходимые документы. Каково же было его удивление, когда он узнал, что банк отказал ему в открытии счета, сославшись на то, что он неблагонадежен, в частности не сдает налоговые декларации.

Но мой клиент не сдался. Мы обсудили ситуацию, и он направил в банк налоговую отчетность, штатное расписание, выписку по банковскому счету, договор аренды и фото офиса, другие внутренние документы компании, которые подтверждали его надежность и деловую репутацию.

Но банк ничего из этого не убедило, и он вновь отказал в открытии счета, порекомендовав директору обратиться к тем же сотрудникам банка повторно через 3 месяца. Как вам такое развитие событий? Сначала станьте нашим клиентом, а потом «пойдите вон»!

Мне пришлось выслушать от своего клиента, что вся банковская система — это полный беспредел, так дела не делаются и пр. Отделив эмоции от фактов, я нашел для клиента правовое решение в этой ситуации. В правовом государстве банковские работники должны нести ответственность за свои действия, отказывая добросовестному предпринимателю в банковском обслуживании. Как юристы мы понимаем, что этот факт показывает, что наша отечественная правовая система нуждается в совершенствовании.

Что говорит право/правовая позиция. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, который обратился за открытием счета на объявленных банком условиях (статья 846 ГК РФ). Если банк необоснованно уклоняется от заключения договора банковского счёта, то клиент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить этот договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда ( п.4. статьи 445 ГК РФ). Это нормы Гражданского кодекса, которые должны соблюдаться сторонами правоотношений.

Однако, существуют так же требования Центробанка, которые предписывают банкам знать, с кем они имеют дело и соблюдать Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поэтому банки изучают деятельность компании, её контрагентов и топ-менеджмент. Это законно и возражений против этого у нас не было.

Что может вызвать сомнения у банкиров и привести к отказу в открытии счета? По моему опыту общения с представителями банковской сферы, есть несколько настораживающих обстоятельств в деятельности бизнеса, которые они учитывают, вынося решение — открыть банковский счет или отказать:

у компании или ИП заблокирован или был заблокирован счёт по требованию налоговой; уставный капитал ООО ниже минимального уровня; открывать счёт вместо владельца компании пришел другой сотрудник; компания не платит налоги, задерживает отчётность или занижает сумму налогов; офис юрлица совпадает с адресом массовой регистрации; предприниматель или компания используют коды ОКВЭД из совершенно разных/полярных сфер бизнеса; у компании много долгов и исков; не все в порядке с паспортом руководителя — он либо просрочен, либо испорчен так, что номера или другая важная информация не читаются четко и однозначно.

Обсудив с клиентом ситуацию, изучив его документы и доводы, мы приняли решение обратиться с жалобой на действия банка в Центральный Банк РФ. На сайте ЦБ для таких случаев существует специальная форма обращения: https://www.cbr.ru/reception/

В жалобе мы указали, что банк необоснованно отказал в открытии счета, т.к. несмотря на то, что компания зарегистрирована недавно, она уже участвовала в государственных закупках, прошла подтверждение на шести торговых площадках по госзаказам, где существует очень жесткий контроль за достоверностью информации о юрлице.

Приложили налоговые декларации, договор аренды офиса, штатное расписание, приказы о назначении директора, выписку со счета. Также в жалобе ЦБ мы указали, что на расчетный счет организации денежные средства от сторонних лиц не поступали и сомнительные транзакции не осуществлялись. Поэтому, с учетом всех этих данных заключение службы безопасности банка о невозможности открытия счета моему клиенту является необоснованным и подлежит отмене, как несоответствующее действующим нормативно правовом актам и указаниям ЦБ РФ.

Спустя месяц сотрудник банка, который ранее отказал в открытии счета, связался с моим клиентом и предложил открыть расчетный счет. По его словам, «пришло указание сверху открыть вам расчетный счет». Директор был доволен.

В случае, если бы ЦБ РФ не отреагировал на наше обращение, у меня был план «Б». Так как вариант решения этой проблемы возможени через арбитражный суд. Но, с моей точки зрения, использовать арбитражный суд стоит в исключительных случаях, так как отстаивать ваше законное право на открытие счёта в суде муторно, долго и в итоге еще и дорого.