Как вести бухучёт расчетов по долгим кредитам и займам

Если компания взяла кредит или займ, она автоматически обязана вести учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам. Рассказываем, какой счёт бухгалтерского учета для этого предназначен и приводим основные правила учёта с проводками.
Какой счет использоватьОтражают взятые долгосрочные кредиты и займы на счете учёта № 67. Это следует из Плана счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н).
На этом счете собирают данные о состоянии расчетов по кредитам и займам, взятых организацией на длительный срок. То есть — от 1 года.
Учитывают суммы полученных на долгий срок кредитов и займов по кредиту счета 67 и дебету счетов:
- 51 «Расчетные счета»;
- 52 «Валютные счета»;
- 55 «Специальные счета в банках»;
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т. д.
Типовые проводкиДлительные займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учитывают обособленно. Проводки могут быть такими:
|Ситуация
|Решение
|Облигации размещены по цене, превышающей их номинал
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Делают записи по Дт 51 и др. в корреспонденции со счетами:
|Облигации размещены по цене ниже их номинала
|Разницу между ценой размещения и номинальной стоимостью облигаций доначисляют равномерно в течение срока их обращения с Кт 67 в Дт 91
На суммы погашенных кредитов и займов дебетуют счет 67 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитывают обособленно.
Аналитический учет долгосрочных долгов ведут:
- по видам кредитов и займов;
- по кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их;
- по отдельным кредитам и займам.
Учет по векселямНа отдельном субсчете отражают расчеты с банками по учету (дисконту) векселей и иных долговых обязательств со сроком погашения более 12 месяцев.
Учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств организация-векселедержатель отражает по Кт 67 (номинальная стоимость
- Дт 51 или 52 (фактически полученная сумма денег);
- 91 (учетный процент, уплаченный кредитной организации).
При возврате векселедержателем денег, полученных от кредитной организации в результате учета (дисконта) векселей или иных долговых обязательств, из-за невыполнения в срок векселедателем или другим плательщиком по векселю своих обязательств по платежу делают запись по ДТ 67 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.Аналитический учет дисконтированных векселей ведут:
При этом задолженность по расчетам с покупателями, заказчиками и другими дебиторами, обеспеченную просроченным векселем, продолжают учитывать на соответствующих счетах учета дебиторской задолженности.
- по кредитным организациям, осуществившим учет (дисконт) векселей или иных долговых обязательств;
- по векселедателям;
- по отдельным векселям.
Какие еще счета могут понадобитьсяВ рамках учета расчетов по долгим кредитам и займам возможна корреспонденция со следующими счетами:
|По дебету
|По кредиту
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51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
91 Прочие доходы и расходы
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07 Оборудование к установке
08 Вложения во внеоборотные активы
10 Материалы
11 Животные на выращивании и откорме
41 Товары
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
68 Расчеты по налогам и сборам
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
82 Резервный капитал
91 Прочие доходы и расходы
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