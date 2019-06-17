Как вести бухучёт расчетов по долгим кредитам и займам

Если компания взяла кредит или займ, она автоматически обязана вести учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам. Рассказываем, какой счёт бухгалтерского учета для этого предназначен и приводим основные правила учёта с проводками.

Какой счет использовать

Отражают взятые долгосрочные кредиты и займы на счете учёта № 67. Это следует из Плана счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н ).

На этом счете собирают данные о состоянии расчетов по кредитам и займам, взятых организацией на длительный срок. То есть — от 1 года.

Учитывают суммы полученных на долгий срок кредитов и займов по кредиту счета 67 и дебету счетов:

51 «Расчетные счета»;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках»;

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т. д.

Типовые проводки

Длительные займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учитывают обособленно. Проводки могут быть такими:

Ситуация Решение Облигации размещены по цене, превышающей их номинал Делают записи по Дт 51 и др. в корреспонденции со счетами: 67 (по номинальной стоимости облигаций);

98 «Доходы будущих периодов» (на сумму превышения цены размещения облигаций над их номинальной стоимостью). Сумму , отнесенную на счет 98, списывают равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Облигации размещены по цене ниже их номинала Разницу между ценой размещения и номинальной стоимостью облигаций доначисляют равномерно в течение срока их обращения с Кт 67 в Дт 91

По полученным долгосрочным кредитам и займам проценты к уплате отражают по Кт 67 в корреспонденции с Дт 91. Начисленные суммы процентов учитывают обособленно.

На суммы погашенных кредитов и займов дебетуют счет 67 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитывают обособленно.

Аналитический учет долгосрочных долгов ведут:

по видам кредитов и займов;

по кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их;

по отдельным кредитам и займам.

Учет по векселям

На отдельном субсчете отражают расчеты с банками по учету (дисконту) векселей и иных долговых обязательств со сроком погашения более 12 месяцев.

Учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств организация-векселедержатель отражает по Кт 67 (номинальная стоимость векселя ) и:

Дт 51 или 52 (фактически полученная сумма денег);

91 (учетный процент, уплаченный кредитной организации).

Учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств закрывают на основании извещения кредитной организации об оплате путем отражения суммы векселя по Дт 67 и кредиту соответствующих счетов учета дебиторской задолженности.

При возврате векселедержателем денег, полученных от кредитной организации в результате учета (дисконта) векселей или иных долговых обязательств, из-за невыполнения в срок векселедателем или другим плательщиком по векселю своих обязательств по платежу делают запись по ДТ 67 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При этом задолженность по расчетам с покупателями, заказчиками и другими дебиторами, обеспеченную просроченным векселем, продолжают учитывать на соответствующих счетах учета дебиторской задолженности.

Аналитический учет дисконтированных векселей ведут:

по кредитным организациям, осуществившим учет (дисконт) векселей или иных долговых обязательств;

по векселедателям;

по отдельным векселям.

Также обособленно ведут учет расчетов с кредитными организациями, заимодавцами и векселедателями в рамках группы компаний, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность.

Какие еще счета могут понадобиться

В рамках учета расчетов по долгим кредитам и займам возможна корреспонденция со следующими счетами:

По дебету По кредиту 51 Расчетные счета 52 Валютные счета 55 Специальные счета в банках 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 91 Прочие доходы и расходы 07 Оборудование к установке 08 Вложения во внеоборотные активы 10 Материалы 11 Животные на выращивании и откорме 41 Товары 50 Касса 51 Расчетные счета 52 Валютные счета 55 Специальные счета в банках 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 82 Резервный капитал 91 Прочие доходы и расходы