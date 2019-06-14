ТК не разрешает иметь две трудовые книжки, а Пенсионный не возражает

Вся суть наших законов.
Здесь недавно Пенсионный фонд России высказался по вопросу о том, сколько трудовых книжек может быть у работника. В ведомстве говорят, что количество таких документов на одного человека не ограничено действующим российским законодательством. Это почти цитата.
То есть, в Пенсионном фонде считают: есть у работника одна книжка — хорошо, посчитаем стаж по ней. Есть вторая — ещё лучше — приплюсуем стаж, основываясь и на данных из этой книжки.
Но не все так гладко. Имеет место противоречие. Сейчас со всем разберемся.
Почему у работника может быть две трудовые?
Распространенная ситуация: в наше время не так-то легко прожить на одну зарплату. Многие подрабатывают, причем официально. На основной работе завели одну трудовую, во второй компании — оформили еще одну.
О том, насколько это законно, я расскажу чуть позже.
Еще пара причин, по которым трудовых книжек может быть две:
- человек потерял одну из них, ничего не восстанавливал, затем, документ нашелся;
- работник умышленно завел новую трудовую, а в Пенсионный фонд принес уже две книжки.
В общем, всякое бывает, ни от чего зарекаться нельзя.
Что говорит Трудовой кодекс?
А там все очень просто: есть ст. 66, в которой написано: если работник трудится где-то по совместительству, то, по его желанию, начальник на основной работе вносит сведения об этом в трудовую книжку.
То есть, работодатель в компании, где осуществляется работа по совместительству, никаких записей в трудовой делать не должен.
В принципе, подобные записи можно считать недействительными. Но Пенсионный фонд на это не обращает внимания, указывает, что все записи им будут учитываться. Это и хорошо. Меньше обычные люди — работники, будут страдать.
А вот потеря или «утаивание» книжки — это совсем другое дело. Но ПФР, судя по всему, разбираться не будет.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.