ОРМ, обследование и обыск: чего хотят полицейские?

Как понять, возбуждено или нет уголовное дело?

Когда к вам могут прийти полицейские? Какие права имеют полицейские, а какие права ваши?

Цель обследования и обыска. Если проводится ОРМ в виде обследования — уголовное дело возбуждено или нет?

А если проводится обыск? В каких случаях полицейским необходимо получить согласие: когда проводится обследование помещения и здания, или когда проводится обыск?

Можно ли не пускать полицейских и когда необходимо пригласить адвоката?

Ваши права во время обыска и во время обследования?

Допустим ли личный обыск во время оперативно-розыскных мероприятий в виде обследования зданий и помещений?

Каким законом регулируется обследование: УПК или законом «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Об этом и многом другом вы узнаете, посмотрев мое видео об ОРМ (оперативно-розыскных мероприятиях) и о том, как выстраивать свою защиту.