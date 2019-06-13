ОРМ, обследование и обыск: чего хотят полицейские?

Как понять, возбуждено или нет уголовное дело?
Когда к вам могут прийти полицейские? Какие права имеют полицейские, а какие права ваши?
- Цель обследования и обыска. Если проводится ОРМ в виде обследования — уголовное дело возбуждено или нет?
- А если проводится обыск? В каких случаях полицейским необходимо получить согласие: когда проводится обследование помещения и здания, или когда проводится обыск?
- Можно ли не пускать полицейских и когда необходимо пригласить адвоката?
- Ваши права во время обыска и во время обследования?
- Допустим ли личный обыск во время оперативно-розыскных мероприятий в виде обследования зданий и помещений?
- Каким законом регулируется обследование: УПК или законом «Об оперативно-розыскной деятельности»?
Об этом и многом другом вы узнаете, посмотрев мое видео об ОРМ (оперативно-розыскных мероприятиях) и о том, как выстраивать свою защиту.
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