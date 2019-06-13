Китайцы сворачивают бизнес в России: почему это плохо для рубля

О перспективах нашей экономики в своем Facebook рассуждает Михаил Жуховицкий.

Китайцы сворачивают бизнес в России. Быстро пустеют основные перевалочные точки: рынок Москва в Люблино и Садовод. Это при том, что китайцы привыкли работать и выживать даже при минимальной марже, всегда брали объёмом торговли.

Если сейчас походите по рынкам, увидите множество пустых точек. Ещё лет пять назад такое было невозможно представить, доходность точки могла составлять 500к в день и более. Сейчас ноль, у некоторых минус. Торговцы скидывают товар и уезжают. Или открывают тут другие виды бизнеса, туризм, еда и проч.

Параллельно, по данным росстата, впервые экспорт РФ в Китай превысил импорт из Китая. Что косвенно подтверждает статистику выше. Это очень плохой показатель. Покупательская способность падает. Даже дешевое и массовое говно перестают покупать. Бабок нет. Значит, бабки будут печатать. Больше им взяться неоткуда. К чему этот пост. В ближайший год очень велика вероятность рубля грохнуться. Доллар 100 рублей и более. Впереди август, традиционно паршивый месяц для экономики.

Мне лично всегда чихать на предсказания теоретиков-экономистов, они в 99% случаев лажают. Но когда я вижу глазами, что товарооборот просел, когда одно из ключевых лиц китайской торговой диаспоры говорит, что всё плохо, для меня это ярчайший показатель. Китайские инвестиции в крупные проекты в РФ сейчас тоже под большим вопросом. Срыв сделки по гостинице Пекин — это единичный случай, попавший в СМИ. На самом деле, он не один. Нежелание вкладывать в экономику в РФ приобретает системный характер, за последнее время сорвались ещё две крупные сделки. Покупайте валюту. Лучше фунты или швейцарские франки. Доллар, евро и юань сейчас тоже в зоне риска, торговые воины. Кстати, китайцы не держат рубли. Всю торговую выручку и доходы они всегда сразу конвертировали в валюту.