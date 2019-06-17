Бухотчетность будем составлять по-новому. Готов проект ФСБУ

На сайте Минфина опубликован проект нового ФСБУ для коммерческих организаций «Бухгалтерская отчетность организации». Публичное обсуждение проекта продлится до 30.09.2019.

Напомним, сейчас составление бухотчетности регламентируется ПБУ 4/99.

Общие требования

Как говорится в документе, для достижения достоверности бухгалтерской отчетности организация должна:

выбирать (разрабатывать) и применять положения учетной политики, соблюдая иерархию источников, которые принимаются во внимание при отсутствии стандарта бухучета, прямо применимого к какому либо объекту бухучета;

представлять информацию, включая положения учетной политики, таким образом, чтобы обеспечить уместную, надежную, сопоставимую и понятную информацию ;

; раскрывать дополнительную информацию в случаях, когда соблюдение конкретных требований стандартов бухучета не является достаточным для формирования полного представления о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности или движении денежных средств за отчетный период.

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, считается полной, если в нее включены:

показатели деятельности всех подразделений организации, включая ее филиалы и представительства, независимо от их места нахождения;

информация обо всех фактах хозяйственной жизни, имевших место до отчетной даты включительно, а также о событиях после отчетной даты, но до даты подписания бухотчетности;

иная информация, необходимая пользователям для понимания экономического содержания отражаемых в бухотчетности объектов.

Показатели

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и иных объектах бухучета, обладающих общими характеристиками и относящихся к одному и тому же виду объектов, могут объединяться. В балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств и приложениях требуется различная степень агрегирования.

В основных отчетах представляется обобщенная информация, в приложениях — более подробная. Статья основного отчета, к которой даются пояснения, должна иметь указание на такое раскрытие.

Несущественные показатели об отдельных видах объектов бухучета объединяются и приводятся в отчетах или пояснениях общей суммой. Организация вправе использовать в наименовании таких показателей слова «прочие», «иные», «другие».

Состав отчетности

К основным отчетам относятся:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет о целевом использовании средств.

В состав приложений входят:

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения к основным отчетам.

Образцы форм бухотчетности приведены в приложениях к данному ФСБУ. Отмечается, что организацияи утверждает формы бухотчетности на основе образцов форм, прилагаемых к ФСБУ, с учетом специфики своей деятельности.

При этом титульный лист бухотчетности должен содержать: слова «Бухгалтерская отчетность», указание отчетного периода, за который она составлена; наименование организации с указанием: ее организационно-правовой формы/ формы собственности, ИНН, вида экономической деятельности; указание соответствующих кодов в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Баланс

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные либо по степени их ликвидности.

Бухгалтерский баланс включает следующие числовые показатели:

Гудвилл

Незавершенные разработки

Нематериальные активы

Незавершенные капитальные вложения

Основные средства

Инвестиционная недвижимость

Биологические активы

Инвестиции в аренду

Право пользования активом

Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность

Отложенные налоговые активы

Долгосрочные активы к продаже

Запасы

Подлежащий вычету налог на добавленную стоимость

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Не предъявленная к оплате начисленная выручка

Предоплаты

Финансовые активы, не включенные в другие статьи

Денежные средства и денежные эквиваленты

Уставный капитал (или иной соответствующий показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации)

Собственные акции, выкупленные у акционеров (или иной соответствующий показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации)

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Займы и кредиты

Обязательства по предоплатам

Отложенные налоговые обязательства

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

Обязательства по аренде

Обязательства по вознаграждениям работникам

Обязательства по налогам и сборам

Оценочные обязательства (за исключением оценочных обязательств по вознаграждениям работникам)

Финансовые обязательства, не включенные в другие статьи

Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах чистая прибыль (убыток) организации обособляется от результатов изменения стоимости (переоценки) активов и обязательств за отчетный период, не включаемых в прибыль (убыток) отчетного периода (нереализованные переоценки). Накопленный результат нереализованных переоценок формирует добавочный капитал.

Отчет о финансовых результатах включает следующие числовые показатели:

Выручка

Статьи расходов, формирующих прибыль (убыток) от обычной деятельности (исходя из их функциональной или ресурсной классификации)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

Доходы от участия в других организациях

Процентные доходы

Курсовые разницы

Долговые расходы

Результат от выбытия внеоборотных активов

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения

Налог на прибыль организаций

Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом налога на прибыль)

Чистая прибыль (убыток)

Нереализованные переоценки, которые впоследствии не будут включаться в прибыль (убыток) (по видам)

Нереализованные переоценки, которые впоследствии будут включаться в прибыль (убыток) (по видам)

Совокупный финансовый результат

Приложения

должен содержать следующие числовые показатели:

Величина капитала на начало и на конец периода — всего и для каждой составляющей капитала

Изменение каждой составляющей капитала за период — всего

в том числе: за счет чистой прибыли (убытка);

за счет нереализованных переоценок;

в результате операций с собственниками организации, действующими в этом качестве (вклады (взносы) в капитал, в том числе изменяющие и не изменяющие величину уставного (складочного) капитала, выкуп собственных акций (долей), дивиденды, иные формы поступлений и изъятий);

иных изменений.

составляется в соответствии с требованиями ФСБУ, устанавливающего правила составления коммерческой организацией отчета о движении денежных средств.

Пояснения должны раскрывать информацию, дополняющую и поясняющую данные основных отчетов.

В пояснениях должна быть представлена:

информация об основе подготовки бухотчетности (о соответствии составленной бухотчетности требованиям ФСБУ, об отсутствии отступлений от них);

информация о применяемой организацией учетной политике (краткий обзор конкретных положений учетной политики, имеющих значение для понимания пользователями представляемой бухотчетности);

дополнительные данные по объектам учета, представленным в отчетах (детализация статей, иная информация качественного характера);

информация, раскрытие которой предусмотрено ФСБУ, но не представленная ни в одном из отчетов (о событиях после отчетной даты, об условных обязательствах и активах и др.);

прочая информация, не подлежащая представлению ни в одном из отчетов, но необходимая для понимания информации в них, включая информацию нефинансового характера.