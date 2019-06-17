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Бухотчетность будем составлять по-новому. Готов проект ФСБУ

На сайте Минфина опубликован проект нового ФСБУ для коммерческих организаций «Бухгалтерская отчетность организации». Публичное обсуждение проекта продлится до 30.09.2019.

Напомним, сейчас составление бухотчетности регламентируется ПБУ 4/99.

Общие требования

Как говорится в документе, для достижения достоверности бухгалтерской отчетности организация должна:

  • выбирать (разрабатывать) и применять положения учетной политики, соблюдая иерархию источников, которые принимаются во внимание при отсутствии стандарта бухучета, прямо применимого к какому либо объекту бухучета;
  • представлять информацию, включая положения учетной политики, таким образом, чтобы обеспечить уместную, надежную, сопоставимую и понятную информацию;
  • раскрывать дополнительную информацию в случаях, когда соблюдение конкретных требований стандартов бухучета не является достаточным для формирования полного представления о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности или движении денежных средств за отчетный период.
Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, считается полной, если в нее включены:

  • показатели деятельности всех подразделений организации, включая ее филиалы и представительства, независимо от их места нахождения;
  • информация обо всех фактах хозяйственной жизни, имевших место до отчетной даты включительно, а также о событиях после отчетной даты, но до даты подписания бухотчетности;
  • иная информация, необходимая пользователям для понимания экономического содержания отражаемых в бухотчетности объектов.

Показатели

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и иных объектах бухучета, обладающих общими характеристиками и относящихся к одному и тому же виду объектов, могут объединяться (агрегирование показателей). В балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств и приложениях требуется различная степень агрегирования.

В основных отчетах представляется обобщенная информация, в приложениях — более подробная. Статья основного отчета, к которой даются пояснения, должна иметь указание на такое раскрытие.

Несущественные показатели об отдельных видах объектов бухучета объединяются и приводятся в отчетах или пояснениях общей суммой. Организация вправе использовать в наименовании таких показателей слова «прочие», «иные», «другие».

Состав отчетности

К основным отчетам относятся:

  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о финансовых результатах;
  • отчет о целевом использовании средств.
В состав приложений входят:

  • отчет об изменениях капитала;
  • отчет о движении денежных средств;
  • пояснения к основным отчетам.
Образцы форм бухотчетности приведены в приложениях к данному ФСБУ. Отмечается, что организация самостоятельно разрабатывает и утверждает формы бухотчетности на основе образцов форм, прилагаемых к ФСБУ, с учетом специфики своей деятельности.

При этом титульный лист бухотчетности должен содержать: слова «Бухгалтерская отчетность», указание отчетного периода, за который она составлена; наименование организации с указанием: ее организационно-правовой формы/ формы собственности, ИНН, вида экономической деятельности; указание соответствующих кодов в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Баланс

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные либо по степени их ликвидности.

Бухгалтерский баланс включает следующие числовые показатели:

  • Гудвилл
  • Незавершенные разработки
  • Нематериальные активы
  • Незавершенные капитальные вложения
  • Основные средства
  • Инвестиционная недвижимость
  • Биологические активы
  • Инвестиции в аренду
  • Право пользования активом
  • Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность
  • Отложенные налоговые активы
  • Долгосрочные активы к продаже
  • Запасы
  • Подлежащий вычету налог на добавленную стоимость
  • Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
  • Не предъявленная к оплате начисленная выручка
  • Предоплаты
  • Финансовые активы, не включенные в другие статьи
  • Денежные средства и денежные эквиваленты
  • Уставный капитал (или иной соответствующий показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации)
  • Собственные акции, выкупленные у акционеров (или иной соответствующий показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации)
  • Добавочный капитал
  • Резервный капитал
  • Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
  • Займы и кредиты
  • Обязательства по предоплатам
  • Отложенные налоговые обязательства
  • Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
  • Обязательства по аренде
  • Обязательства по вознаграждениям работникам
  • Обязательства по налогам и сборам
  • Оценочные обязательства (за исключением оценочных обязательств по вознаграждениям работникам)
  • Финансовые обязательства, не включенные в другие статьи

Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах чистая прибыль (убыток) организации обособляется от результатов изменения стоимости (переоценки) активов и обязательств за отчетный период, не включаемых в прибыль (убыток) отчетного периода (нереализованные переоценки). Накопленный результат нереализованных переоценок формирует добавочный капитал.

Отчет о финансовых результатах включает следующие числовые показатели:

  • Выручка
  • Статьи расходов, формирующих прибыль (убыток) от обычной деятельности (исходя из их функциональной или ресурсной классификации)
  • Прибыль (убыток) от обычной деятельности
  • Доходы от участия в других организациях
  • Процентные доходы
  • Курсовые разницы
  • Долговые расходы
  • Результат от выбытия внеоборотных активов
  • Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения
  • Налог на прибыль организаций
  • Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом налога на прибыль)
  • Чистая прибыль (убыток)
  • Нереализованные переоценки, которые впоследствии не будут включаться в прибыль (убыток) (по видам)
  • Нереализованные переоценки, которые впоследствии будут включаться в прибыль (убыток) (по видам)
  • Совокупный финансовый результат

Приложения

Отчет об изменениях капитала должен содержать следующие числовые показатели:

Величина капитала на начало и на конец периода — всего и для каждой составляющей капитала
Изменение каждой составляющей капитала за период — всего
в том числе:

  • за счет чистой прибыли (убытка);
  • за счет нереализованных переоценок;
  • в результате операций с собственниками организации, действующими в этом качестве (вклады (взносы) в капитал, в том числе изменяющие и не изменяющие величину уставного (складочного) капитала, выкуп собственных акций (долей), дивиденды, иные формы поступлений и изъятий);
  • иных изменений.
Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с требованиями ФСБУ, устанавливающего правила составления коммерческой организацией отчета о движении денежных средств.

Пояснения должны раскрывать информацию, дополняющую и поясняющую данные основных отчетов.

В пояснениях должна быть представлена:

  • информация об основе подготовки бухотчетности (о соответствии составленной бухотчетности требованиям ФСБУ, об отсутствии отступлений от них);
  • информация о применяемой организацией учетной политике (краткий обзор конкретных положений учетной политики, имеющих значение для понимания пользователями представляемой бухотчетности);
  • дополнительные данные по объектам учета, представленным в отчетах (детализация статей, иная информация качественного характера);
  • информация, раскрытие которой предусмотрено ФСБУ, но не представленная ни в одном из отчетов (о событиях после отчетной даты, об условных обязательствах и активах и др.);
  • прочая информация, не подлежащая представлению ни в одном из отчетов, но необходимая для понимания информации в них, включая информацию нефинансового характера.

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