Бухотчетность будем составлять по-новому. Готов проект ФСБУ

На сайте Минфина опубликован проект нового ФСБУ для коммерческих организаций «Бухгалтерская отчетность организации». Публичное обсуждение проекта продлится до 30.09.2019.
Напомним, сейчас составление бухотчетности регламентируется ПБУ 4/99.
Общие требованияКак говорится в документе, для достижения достоверности бухгалтерской отчетности организация должна:
- выбирать (разрабатывать) и применять положения учетной политики, соблюдая иерархию источников, которые принимаются во внимание при отсутствии стандарта бухучета, прямо применимого к какому либо объекту бухучета;
- представлять информацию, включая положения учетной политики, таким образом, чтобы обеспечить уместную, надежную, сопоставимую и понятную информацию;
- раскрывать дополнительную информацию в случаях, когда соблюдение конкретных требований стандартов бухучета не является достаточным для формирования полного представления о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности или движении денежных средств за отчетный период.
- показатели деятельности всех подразделений организации, включая ее филиалы и представительства, независимо от их места нахождения;
- информация обо всех фактах хозяйственной жизни, имевших место до отчетной даты включительно, а также о событиях после отчетной даты, но до даты подписания бухотчетности;
- иная информация, необходимая пользователям для понимания экономического содержания отражаемых в бухотчетности объектов.
ПоказателиПоказатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и иных объектах бухучета, обладающих общими характеристиками и относящихся к одному и тому же виду объектов, могут объединяться (агрегирование показателей). В балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств и приложениях требуется различная степень агрегирования.
В основных отчетах представляется обобщенная информация, в приложениях — более подробная. Статья основного отчета, к которой даются пояснения, должна иметь указание на такое раскрытие.
Несущественные показатели об отдельных видах объектов бухучета объединяются и приводятся в отчетах или пояснениях общей суммой. Организация вправе использовать в наименовании таких показателей слова «прочие», «иные», «другие».
Состав отчетностиК основным отчетам относятся:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о целевом использовании средств.
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к основным отчетам.
При этом титульный лист бухотчетности должен содержать: слова «Бухгалтерская отчетность», указание отчетного периода, за который она составлена; наименование организации с указанием: ее организационно-правовой формы/ формы собственности, ИНН, вида экономической деятельности; указание соответствующих кодов в соответствии с общероссийскими классификаторами.
БалансВ бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные либо по степени их ликвидности.
Бухгалтерский баланс включает следующие числовые показатели:
- Гудвилл
- Незавершенные разработки
- Нематериальные активы
- Незавершенные капитальные вложения
- Основные средства
- Инвестиционная недвижимость
- Биологические активы
- Инвестиции в аренду
- Право пользования активом
- Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность
- Отложенные налоговые активы
- Долгосрочные активы к продаже
- Запасы
- Подлежащий вычету налог на добавленную стоимость
- Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
- Не предъявленная к оплате начисленная выручка
- Предоплаты
- Финансовые активы, не включенные в другие статьи
- Денежные средства и денежные эквиваленты
- Уставный капитал (или иной соответствующий показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации)
- Собственные акции, выкупленные у акционеров (или иной соответствующий показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации)
- Добавочный капитал
- Резервный капитал
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
- Займы и кредиты
- Обязательства по предоплатам
- Отложенные налоговые обязательства
- Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
- Обязательства по аренде
- Обязательства по вознаграждениям работникам
- Обязательства по налогам и сборам
- Оценочные обязательства (за исключением оценочных обязательств по вознаграждениям работникам)
- Финансовые обязательства, не включенные в другие статьи
Отчет о финансовых результатахВ отчете о финансовых результатах чистая прибыль (убыток) организации обособляется от результатов изменения стоимости (переоценки) активов и обязательств за отчетный период, не включаемых в прибыль (убыток) отчетного периода (нереализованные переоценки). Накопленный результат нереализованных переоценок формирует добавочный капитал.
Отчет о финансовых результатах включает следующие числовые показатели:
- Выручка
- Статьи расходов, формирующих прибыль (убыток) от обычной деятельности (исходя из их функциональной или ресурсной классификации)
- Прибыль (убыток) от обычной деятельности
- Доходы от участия в других организациях
- Процентные доходы
- Курсовые разницы
- Долговые расходы
- Результат от выбытия внеоборотных активов
- Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения
- Налог на прибыль организаций
- Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом налога на прибыль)
- Чистая прибыль (убыток)
- Нереализованные переоценки, которые впоследствии не будут включаться в прибыль (убыток) (по видам)
- Нереализованные переоценки, которые впоследствии будут включаться в прибыль (убыток) (по видам)
- Совокупный финансовый результат
ПриложенияОтчет об изменениях капитала должен содержать следующие числовые показатели:
Величина капитала на начало и на конец периода — всего и для каждой составляющей капиталаОтчет о движении денежных средств составляется в соответствии с требованиями ФСБУ, устанавливающего правила составления коммерческой организацией отчета о движении денежных средств.
Изменение каждой составляющей капитала за период — всего
в том числе:
- за счет чистой прибыли (убытка);
- за счет нереализованных переоценок;
- в результате операций с собственниками организации, действующими в этом качестве (вклады (взносы) в капитал, в том числе изменяющие и не изменяющие величину уставного (складочного) капитала, выкуп собственных акций (долей), дивиденды, иные формы поступлений и изъятий);
- иных изменений.
Пояснения должны раскрывать информацию, дополняющую и поясняющую данные основных отчетов.
В пояснениях должна быть представлена:
- информация об основе подготовки бухотчетности (о соответствии составленной бухотчетности требованиям ФСБУ, об отсутствии отступлений от них);
- информация о применяемой организацией учетной политике (краткий обзор конкретных положений учетной политики, имеющих значение для понимания пользователями представляемой бухотчетности);
- дополнительные данные по объектам учета, представленным в отчетах (детализация статей, иная информация качественного характера);
- информация, раскрытие которой предусмотрено ФСБУ, но не представленная ни в одном из отчетов (о событиях после отчетной даты, об условных обязательствах и активах и др.);
- прочая информация, не подлежащая представлению ни в одном из отчетов, но необходимая для понимания информации в них, включая информацию нефинансового характера.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.