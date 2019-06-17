Новшества лета–2019 для бухгалтеров

В нашем материале мы обобщили все новшества законодательства, которые вступают в силу этим летом и о которых необходимо знать бухгалтеру. Из подборки вы узнаете, кого затронет третий этап реформы ККТ, какие новые требования будут предъявляться к кассовым чекам и как подготовиться к введению обязательной маркировки продаваемых товаров.

Обновляются формы бухотчетности

Первого июня вступает в силу Приказ, корректирующий формы бухотчетности.

Поправки носят технический характер и подлежат применению с отчетности за 2020 год. Воспользоваться новыми формами уже с отчета за этот год можно, если компания примет соответствующее решение.

Главное новшество в том, что формироваться отчетность будет не в млн рублей, а в тысячах.

Кроме того, вместо наименования строки ОКВЭД будет применяться ОКВЭД 2.

В форме баланса появятся сведения об обязательном аудите и лицах, его осуществляющих.

В форме отчета о финансовых результатах обновятся строки о налоге на прибыль: «Текущий налог на прибыль» изменится на «Налог на прибыль».

Приказ Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н

Уточняется порядок расчета акцизов по табачной продукции

С первого июня ст. 187 НК РФ устанавливает, что налоговая база в отношении табака кальянного определяется:

как масса содержащегося в нем табачного сырья, если такая информация указана на упаковке, но не менее 20 процентов массы нетто;

как масса нетто при отсутствии информации о содержании табачного сырья.

Суммы акциза при ввозе в РФ сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретека с 1 сентября по 31 декабря каждого календарного года должны исчисляться с учетом коэффициента Tв. Приводится формула расчета показателя с учетом объема ввезенных подакцизных товаров. Для его подтверждения налогоплательщик должен представить в ФТС соответствующий отчет.

ФЗ от 01.05.2019 № 78-ФЗ «О внесении изменений в статьи 187 и 194 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Росфинмониторинг начинает сбор данных о снятии средств с карт иностранных банков

Расширяется с 27 июня перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии физлицами денег с платежных карт иностранных банков, зарегистрированных в странах из спецперечня службы.

В течение трех дней с момента осуществления операции Росфинмониторинг должен иметь в распоряжении следующую информацию:

размер обналиченной суммы;

дату и место получения наличных;

номер используемой карты;

сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

данные об идентификации физлица, если операция совершена с участием банковского работника;

наименование иностранного банка.

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Вступила в силу с 7 июня основная часть новых поправок в закон о ККТ.

Так, законодатель сделал послабление для оформления чека при зачете и возврате авансов от физлиц за услуги:

перевозки;

связи;

в сфере культурно-массовых мероприятий;

электронные от иностранных исполнителей;

К ним с 7 июня прибавились также услуги:

сферы ЖКХ;

охраны и систем обеспечения безопасности;

в сфере образования.

По всем перечисленным расчетам отменяется требование составлять единый чек по итогам суток. Документ нужно оформить на операции за расчетный период и не позднее 10 дней, следующих за его окончанием. Ранее на это давался один рабочий день.

В некоторых случаях предусмотрено применение удаленной кассы. Привычный бумажный чек заменит электронный QR-код на портативном устройстве лица, принимающего расчет, или ссылка на ресурс в Интернете, отправленная клиенту. Посредством указанных цифровых новшеств покупатель сможет самостоятельно и бесплатно скачать электронный фискальный документ.

Новый порядок разрешен:

при разносной торговле и дистанционных продажах;

при расчетах по месту оказания услуги, выполнения работ вне стационарных объектов продавца;

при оказании услуг населению, которые нужно оформлять бланком утвержденной формы;

при продаже билетов кондуктором или водителем в общественном транспорте;

при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В последнем случае сформировать чек и отправить его в налоговую нужно в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на счет. Выдавать чек клиенту необходимо только по запросу, поданному не позднее трех месяцев с момента его оформления.

Нормотворцы также увеличили число счастливчиков, освобожденных от применения ККТ, в него попали:

ИП, сдающие в аренду собственные квартиры вместе с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах;

розничные продавцы бахил, в том числе через автоматы;

ИП, реализующие с рук или лотка абонементы и входные билеты в гос- и муниципальные театры.

Также могут не применять ККТ, кроме случаев расчета картой или наличными при непосредственном взаимодействии с клиентом:

ТСН, ЖК и ЖСК и иные потребительские спецкооперативы при приеме от своих членов платы за жилье и «коммуналку», а также услуги в рамках уставной деятельности;

образовательные и физкультурно-спортивные организации при расчетах населения за услуги в сфере образования и физической культуры соответственно;

дворцы и дома культуры и народного творчества, клубы, культурно развивающие, этнокультурные центры, досуговые и культурно-спортивные центры при оказании услуг населению.

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели без наемных работников при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг. Если ИП подпишет трудовой договор с сотрудником, ему вменяется обязанность зарегистрировать ККТ в течение 30 календарных дней с этого момента.

ФЗ от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

Завершается очередной этап реформы ККТ

С первого июля применение онлайн-касс станет обязательным для следующих случаев:

1) продажа билетов кондуктором или водителем в общественном транспорте;

2) расчеты ИП на ПСН по следующим видам деятельности:

парикмахерские и косметические услуги;

ремонт и техобслуживание бытовых: радиоэлектроники, машин, приборов, часов, металлоизделий;

техобслуживание и ремонт авто- и мототранспорта, машин и оборудования;

оказание услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом;

ветеринарные услуги;

проведение занятий по физической культуре и спорту;

оказание услуг по перевозке пассажиров или грузов водным транспортом;

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

занятие медицинской или фармацевтической деятельностью по лицензии;

услуги по прокату;

производство молочной продукции;

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

3) расчеты ИП на ПСН и ЕНВД сферы розничной торговли и общепита в отсутствие наемных работников;

4) расчеты предприятий на ЕНВД, оказывающих услуги:

бытовые и ветеринарные;

по ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспорта, по предоставлению мест для стоянки, а также по хранению машин на платных стоянках;

по автотранспортным перевозкам пассажиров и грузов при собственным парке не более 20 авто;

распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;

по временному размещению и проживанию предприятиями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв. метров;

по передаче во временное владение или в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

по передаче во временное владение или в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

5) расчеты предприятий на ОСН и УСН за услуги населению, кроме услуг общественного питания;

6) расчеты предприятий на ОСН и УСН за услуги общественного питания в отсутствие наемных работников;

7) расчеты ИП, торгующих через автоматы, в отсутствие наемных работников;

8) расчеты предприятий с физлицами без статуса ИП в безналичном порядке, за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа;

9) прием предприятиями платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

10) зачет и возврат предприятиями предоплаты и авансов;

11) выдача предприятиями займов для оплаты товаров, работ, услуг.

ФЗ от 27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В чеках ККТ с 01.07.2019 следует указывать реквизиты клиента

С первого июля в кассовых чеках при расчетах между юрлицами и ИП должны быть указаны:

наименование и ИНН покупателя;

страна происхождения товара для расчетов за товар;

сумма акциза для подакцизных товаров;

номер таможенной декларации для ввозных товаров.

При выдаче выигрышей от азартных игр и лотерей, а также страховых выплатах и приеме страховой премии в чеке также необходимо будет указать сведения о клиенте, ограничиваясь следующей информацией:

наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя, физлица;

ИНН, а при его отсутствии – серию и номер паспорта физлица.

Чеки ККТ на обувные товары должны содержать код маркировки

С первого июля завершается эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров, который проводился с 01.06.2018.

Теперь при розничной продаже товаров из этой категории в кассовых чеках и БСО необходимо указывать их коды идентификации. В противном случае нарушителю грозит штраф в соответствии со ст. 15.12 КоАП РФ для юрлиц в размере от от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией непромаркированных товаров.

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р

Чеки ККТ на табачную продукцию должны содержать код маркировки

До первого июля в системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке, должны пройти регистрацию:

производители и импортеры табачной продукции;

розничные продавцы данной продукции;

оптовые продавцы, приобретающие эту продукцию напрямую у производителей и импортеров.

Для розничной торговли продавцам также необходимо подключить к ККТ средства сканирования и распознавания средств идентификации, обновить учетную программу и прошивку кассы.

Производство и ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них средств идентификации и передачи сведений о них в информационную систему не допускается.

Розничная продажа указанных видов табачной продукции, произведенных или ввезенных после 01.07.2019, возможна только при условии передачи в систему сведений об их продаже.

Оборот сигарет и папирос, произведенных до 01.07.2019, разрешен до 01.07.2020, прочих видов табачной продукции – до 01.07.2021.

Поставка маркированных товаров от производителя или импортера к оптовикам будет осуществляться только посредством электронных УПД с указанием кодов маркировки. Поставки табачной продукции оптовикам от других источников перейдут на электронные УПД с 01.07.2020.

Правила маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224, положения которого регламентируют:

порядок маркировки и предоставления участниками оборота табачной продукции информации оператору системы мониторинга;

характеристики средств идентификации табачной продукции;

требования к техническим средствам;

требования к участникам оборота табачной продукции, применяющим указанные технические средства;

порядок взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными системами и информационными системами участников оборота табачной продукции.

Введена возможность вычета НДС по экспортным услугам

С первого июля вступает в силу ряд новшеств из Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Налогоплательщикам дается право принять к вычету сумы НДС, уплаченные в стоимости товаров и иных затрат, которые произведены для выполнения и оказания работ и услуг за пределами РФ (экспорта).

Ранее в аналогичных обстоятельствах входящий НДС можно было учесть лишь в цене покупок и отразить в расходах при расчете налога на прибыль. Единственное ограничение для применения нового правила: оказываемые услуги и работы не должны относиться к освобождаемым от налогообложения операциям, поименованным в ст. 149 НК РФ.

Соответственно, уточнен порядок расчета пропорции облагаемых и необлагаемых операций. Для целей ее определения реализация работ и услуг за границей приравнивается к облагаемым операциям.

Кроме того, к числу не облагаемых НДС операций относятся некоторые случаи передачи имущества в казну региона, муниципалитета или в собственность РФ.

ФЗ от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Скорректирован порядок обложения НДС услуг в аэропортах

Освобождение от налога сохраняется только для услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов.

По ставке 0 процентов НДС нужно исчислять со стоимости услуг, оказываемым при международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах РФ. Их перечень надлежит утвердить правительству, до этого момента разрешено применять ранее действовавшее освобождение.

После этого для подтверждения нулевой ставки в инспекцию потребуется предоставить договор на оказание услуг и «первичку», подтверждающую факт их оказания и маршрут перевозки.

Для иных услуг, оказываемых в аэропортах, с 01.07.2019 будет действовать 20-процентная ставка НДС.

Сокращается перечень сырьевых товаров

Из перечня сырьевых товаров с 30.06.2019 исключаются коды товарной номенклатуры ВЭД:

2704 00—2708 20 000 9;

2710—2710 99 000 0;

2711 12—2711 19 000 0 (кроме 2711 12 110 0, 2711 12 190 0, 2711 12 940 0, 2711 12 970 0, 2711 13 910 0, 2711 13 970 0, 2711 14 000 1, 2711 14 000 9, 2711 19 000 0);

2712—2713 90 900 0;

2715 00 000 0;

7401 00 000 0;

7501.

Примечание редакции:

Благодаря этому с 01.07.2019 по товарам, относящимся к перечисленным кодам, можно будет сразу отражать в декларации вычет «входного» НДС и не ждать подтверждения нулевой ставки.