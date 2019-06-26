Упрощенка: про учет субсидий и купленных на них ОС

Статьей 346.17 НК РФ определены особые правила учета субсидий, которые получены «упрощенцем». Предусмотренный этой нормой механизм признания доходов в виде субсидий и расходов, произведенных (возмещенных) за их счет, касается, в частности, средств финансовой поддержки, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее — Закон № 209-ФЗ). В каких ситуациях подобный механизм может дать сбой, рассмотрим на примерах из практики.

Правила учета субсидии «упрощенцем»

Для предметного разговора напомним особые правила учета субсидий при УСНО. Их суть такова.

Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные «упрощенцем» в соответствии с Законом № 209-ФЗ, учитываются в составе доходов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов (в пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового периода) в течение двух налоговых периодов. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных выплат превышает сумму расходов, то оставшиеся неучтенными суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода (абз. 6 п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Иначе говоря, в случае получения бюджетных средств, поименованных в указанной норме, доходомдля «упрощенца» являютсяне собственно денежные средства, полученные из бюджета, а не использованные по целевому назначению суммыв течение определенного времени — двух налоговых периодов. Под налогообложение эти суммы попадут в полном объеме лишь при нарушении условий предоставления субсидий.

Обозначенный порядок признания доходов и расходов применяется «упрощенцами» вне зависимости от их объекта налогообложения при условии ведения ими учета сумм выплат (средств). Это правило закреплено в абз. 7 п. 1 ст. 346.17 НК РФ(см. также Письмо Минфина России от 28.09.2017 № 03-11-06/2/62961). Словом, «упрощенцы», выбравшие в качестве объекта налогообложения «доходы», обязаны учитывать субсидии, полученные в соответствии с Законом № 209-ФЗ, в виде полученного дохода пропорционально произведенным за счет этой субсидии расходам (при условии ведения учета сумм субсидий). Но в общем случае «упрощенцы» указанной категории не учитываютрасходы при налогообложении. Поэтому если сумма субсидии, полученная в соответствии с названным законом, будет полностью израсходована по целевому назначению за два налоговых периода, то «упрощенцу» с объектом налогообложения «доходы» не нужно включать ее в налоговую базу.

Пример Предприниматель, применяющий УСНО с объектом налогообложения «доходы», 17 апреля 2017 года получил субсидию в соответствии с Законом № 209-ФЗ в сумме 400000руб. За счет этой субсидии им были произведены целевые расходы: в 2017 году на сумму 200000руб., в 2018 году — 120000руб., в 2019 году — 80000руб. Денежные средства в виде субсидии, полученной и израсходованной по целевому назначению, предприниматель не учитывает при исчислении «упрощенного» налога. При заполнении налоговой декларации за 2018 год предприниматель включит в налоговую базу только сумму неиспользованного остатка субсидии на конец второго налогового периода, то есть 80000руб.

Финансовая поддержка в виде субсидий отражается в составе внереализационных доходов. Поэтому данные доходы подпадают под обложение минимальным налогом в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке «упрощенного» налога окажется меньше суммы исчисленного минимального налога (см. Письмо ФНС России от 20.03.2015 №ГД-3-3/1078@ ). Также субсидия подлежит включению в доходы «упрощенца», учитываемые при определении права налогоплательщика на применение этого спецрежима. Следовательно, если доходы с учетом суммы субсидии превысят предельную величину —150 млн руб., то получатель субсидии утратит право на применение УСНО (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Если субсидия расходуется на покупку (создание) объекта недвижимости

Описанный выше порядок учета сумм субсидий не дает ответа на вопрос о том, как учитываются суммы субсидий, полученные «упрощенцами» —субъектами малого и среднего предпринимательства, в ситуациях, когда эти суммы расходуются на приобретение (создание) объектов основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации.

Налоговики в подобных ситуациях, как правило, настаивают, что «упрощенцы», получившие субсидии на основании Закона № 209-ФЗ, не праве включать в расходы суммы затрат, связанные с приобретением (созданием) объекта недвижимости, до подачи документов на регистрацию прав на данный объект. И такая позиция прежде находила поддержку у судей.

Дата регистрация прав на объект недвижимости...

Так было, к примеру, в споре по делу №А39-1790/2017, рассмотренном АС ВВО в Постановлении от 28.03.2018 №Ф01-641/2018.

Как следует из материалов данного дела, ИП, применяющий УСНО с объектом налогообложения «доходы минус расходы», получил из бюджета в 2014 году субсидию в виде гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Полученные денежные средства предприниматель использовал для строительства животноводческой фермы, а расходы на строительство включил в налоговую базу по «упрощенному» налогу.

Налоговики в рамках камеральной проверки декларации по УСНО за 2015 год установили, что предприниматель не отразил в составе облагаемых «упрощенным» налогом доходов субсидию, предоставленную на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, но учел в расходах затраты на строительство животноводческой фермы при отсутствии подтверждения факта подачи документов на регистрацию прав на ферму. Эти обстоятельства стали основанием для доначисления «упрощенного» налога и поводом для судебного спора.

Предприниматель считал, что расходы на строительство фермы, понесенные в данной ситуации, можно включать в налоговую базу вне зависимости от времени подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество. По его мнению, правило п. 3 ст. 346.16 НК РФ в рассматриваемом случае не подлежит применению — ведь основные средства приобретны не на доходы, полученные налогоплательщиком от осуществления предпринимательской деятельности, а на денежные средства, выделенные из бюджета.

Напомним: в названной норме установлен общий порядок признания расходов на приобретение (сооружение) основных средств, который предусматривает, что основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, учитываются в расходах с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

Между тем арбитры в данном споре встали на сторону налоговиков. Они отметили, что расходами при УСНО признаются затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). При этом расходы на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств учитываются в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ (пп. 4 п. 2 ст. 346.17).

Таким образом, обязательным условием признания расходов на приобретение (сооружение, изготовление) спорного объекта основных средств является подача документов на государственную регистрацию прав на него. Однако предприниматель не представил доказательств подачи документов на регистрацию прав на построенную за счет бюджетных средств ферму.

Это обстоятельство оказалось решающим — суды пришли к выводу о неправомерном включении спорной суммы субсидии в состав расходов при исчислении «упрощенного» налога за 2015 год, так как бизнесмен не выполнил условия, предусмотренные п. 3 ст. 346.16 НК РФ.

Однако в настоящее время на подобную поддержку арбитров налоговики не смогут рассчитывать. Причиной тому — правовая позиция Президиума ВС РФ, изложенная в п. 12 Обзора.

...не важна

В пункте 12 Обзора сказано следующее:для целей применения правила абз. 6 п. 1 ст. 346.17 НК РФ не имеют значения обстоятельства, касающиеся:

момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию;

периода подачи документов на государственную регистрацию прав на объект недвижимости.

Указанные обстоятельства, по мнению Президиума ВС РФ, определяют лишь момент, с которого расходы на приобретение объектов ОС уменьшают налоговую базу (пп. 1 и абз. 12 п. 3 ст. 346.16 НК РФ), то есть порядок, а не факт признания расходов для целей налогообложения.

Условие абз. 6 п. 1 ст. 346.17 НК РФ об использовании субсидии в течение не более чем двух налоговых периодов после ее получения считается соблюденным, если до истечения указанного срока «упрощенец» оплатил затраты на приобретение (создание) объекта ОС. При этом ввод данного объекта в эксплуатацию и подача документов на государственную регистрацию права на него за пределами названного срока не являются основанием для вывода о нарушении условий использования субсидии и доначисления дохода.

Полагаем, что если бы Обзор был опубликован несколькими месяцами ранее, то спор по делу №А39-1790/2017 предприниматель выиграл бы.