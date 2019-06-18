Как пересмотрят ставки НДФЛ

Власти продолжают обсуждать новые ставки налогов. В правительстве решают, нужно ли вводить единую ставку НДФЛ для россиян и иностранцев.

Ставку НДФЛ хотят изменить

Правительство планирует изменить ставку подоходного налога для иностранных граждан, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, российские граждане сейчас платят в бюджет 13%, в то время как иностранные — 30%. Чиновник считает, что это нецелесообразно и предлагает сделать единую ставку для всех работающих граждан.

Непонятно, будет ли меняться сама ставка или она останется на уровне 13%. Но если предложение поддержат, работодателям больше не придется учитывать, является ли их работник налоговым резидентом РФ или должен платить больше, потому что находится за пределами страны более половины года (183 календарных дней подряд, если уж быть точным).

Какие еще варианты обсуждают

В прошлом году чиновники собирались повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов. Такие поправки были включены в пакет документов вместе с инициативой повысить НДС с 18 до 20 процентов. Если бы не прямая линия президента Путина, где он заявил, что повышение самого налога пока нецелесообразно, не исключено, что уже в этом году с доходов работников пришлось бы уплачивать на 2% больше, чем сейчас.

Еще одна давняя идея — ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Не так давно отказ от единой ставки поддержали в Федерации независимых профсоюзов. Однако некоторые эксперты подчеркивают, что этого будет недостаточно. Нужно полностью отказаться от НДФЛ с минимальных доходов (в размере МРОТ), только тогда рабочему классу станет легче жить.

Когда ждать изменений

Даже неспециалист понимает, что снижение подоходного налога или отказ от него в отношении некоторых сумм выгодно для граждан, но грозит сокращением бюджетных денег, поэтому чиновники с трудом согласятся на такие поправки. Если налог повысят, это приведет к обнищанию населения, а уже сейчас разрыв между богатыми и бедными огромный.

Согласится ли правительство и парламент на прогрессивную шкалу, пока тоже непонятно. В прошлом году на той же прямой линии с Путиным была озвучена позиция, что это делать не нужно. В этом году на съезде Федерации Независимых профсоюзов президент обещал подумать над предложением представителей рабочего класса.