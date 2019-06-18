Все про особенности трудовых отношений с подростками

Большая часть россиян (83%) поддерживают тех, кто решил начать работать до 18 лет. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. Рассказываем, как оформлять подростков на работу, чтобы потом не было проблем с трудовой инспекцией.

Согласно современному законодательству уже с 14 лет несовершеннолетние могут устраиваться на работу по трудовому договору или заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью.

Конечно же законы содержат целый ряд ограничений, которые направлены на защиту как самого несовершеннолетнего работника или предпринимателя, так и на защиту их контрагентов.

Несовершеннолетний в возрасте 14-16 лет может быть принят на работу при соблюдении определенного ряда условий:

должно быть получено согласие родителей и органов опеки,

время работы не должно мешать учебе ребенка,

а работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью.

Согласие родителей и органов опеки уже не обязательны, если в 15 лет несовершеннолетний закончил обучение, т.е. получил общее образование. С 16 лет несовершеннолетние могут самостоятельно заключать трудовой договор.

Кроме того, для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Несовершеннолетние в возрасте 16-18 лет могут работать не более 7 часов в день, а общая продолжительность трудовой недели не должна превышать 35 часов. Для несовершеннолетних в возрасте 14 лет продолжительность работы не может превышать 2,5 часов в день и 24 часов в неделю.

Если при этом несовершеннолетний работник продолжает обучение, то он может работать не более 4 часов в день и 17,5 часов в неделю, при этом, рабочее время должно приходиться на неучебное время.

Законом также предусмотрен удлиненный отпуск — 31 календарный день в любое удобное для работника время. Отпуск несовершеннолетних работников нельзя заменять компенсацией и их нельзя отзывать из отпусков.

Следует отметить и то, что в законе прописан ряд ограничений относительно того, какой работой могут заниматься несовершеннолетние работники.

Так, запрещено привлекать несовершеннолетних к работам с вредными и опасными условиями труда, например, к подземным работам; к работам, выполнение которых причиняет вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями). Также несовершеннолетние не могут работать в религиозных организациях, в охране, органах полиции, муниципальной или государственной гражданской службе.

Правда, в современном мире несовершеннолетние всё чаще занимаются самостоятельным бизнесом в интернете, ведут коммерческие блоги, продают товары и т.п.

Для того, чтобы такая деятельность в интернете была законной, несовершеннолетний должен быть оформлен в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или как самозанятый. Процедура оформления ИП для несовершеннолетнего не сильно отличается от такой же процедуры для совершеннолетних работников. Отличие только в том, что ему будет необходимо доказать свою дееспособность. Самый простой способ — получить нотариальное согласие родителей на осуществление предпринимательской деятельности.

Есть также возможность оформить ИП без согласия родителей путем эмансипации. Это можно сделать через суд. Для этого несовершеннолетнему придется представить документы, подтверждающие то, что он работает по трудовому договору и имеет постоянный заработок. Другой способ пройти процедуру эмансипации — вступить в брак.

Стоит заметить, что в случае, если несовершеннолетний зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с согласия родителей, все гражданско-правовые последствия его предпринимательской деятельности ложатся на родителей. Если же несовершеннолетний прошел процедуру эмансипации, то он по объему прав и обязанностей приравнивается к совершеннолетнему и отвечает за все самостоятельно.