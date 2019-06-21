Хорошие новости про перевод пенсионных накоплений

Если при переходе из НПФ в ПФР вы потеряете доход, вас об этом предупредят.

Граждан, которые захотят досрочно перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в другой, территориальные органы ПФР и НПФ обязаны информировать о рисках такого перехода, связанных с потерей инвестиционного дохода. Это требование стало обязательным с 1 января 2019 года, разъяснили в ОПФР по Республике Тыва.

Суть вопроса

ПФР или НПФ (по выбору гражданина) инвестируют средства его пенсионных накоплений.

Полученный доход позволяет постепенно увеличивать размер его будущей пенсии. Пенсионные фонды каждые 5 лет обязаны фиксировать взносы и инвестиционный доход на счете гражданина. Если заявление подано в год выполнения такой фиксации, денежные средства в новый фонд будут переданы без потери инвестиционного дохода. Если человек переведёт средства досрочно, ранее 5 лет, гражданин потеряет доход, который принес ему за последние несколько лет прежний страховщик.

Именно этот нюанс часто не учитывали граждане и не сообщали фонды.

Как было

Раньше одна из главных проблем перевода пенсионных накоплений заключалась в том, что человек, принявший такое решение, общался только с новым фондом, который был заинтересован в привлечении нового клиента и зачастую не раскрывал всей информации какие риски и потери при расставании со старым фондом несет перевод накоплений для самого гражданинаНедостаточная информированность граждан об условиях досрочного перехода и злоупотребления со стороны агентов НПФ приводили к внушительным финансовым потерям граждан.

Как стало

С 1 января 2019 года закон обязывает сообщать человеку о потере инвестиционного дохода при досрочной (чаще, чем раз в 5 лет) смене негосударственного пенсионного фонда.

Сама процедура перехода между фондами и управляющими компаниями стала прозрачной. Согласно закону, гражданин сможет подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в новый НПФ, или о переходе из НПФ в ПФР или обратно (в том числе досрочно):

— лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности;

— в режиме онлайн — в личном кабинете пользователя на портале госуслуг или в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

При подаче заявления через портал госуслуг заявление также направляется в ПФР, который в течение 1 рабочего дня отправляет копию заявления в тот пенсионный фонд, куда гражданин хочет перейти, и в фонд, с которым у гражданина действует договор обязательного пенсионного страхования.

До того, как заявление будет передано в новый НПФ, человек, подавший заявление, уведомляется о последствиях такого перехода — в том числе о сумме потерь инвестдохода по пенсионным накоплениям, если переход досрочный. Такую информацию ему сообщают в ПФР, если человек обратился туда лично. Если человек подает электронное заявление через портал госуслуг и в Личном кабинете на сайте ПФР, там он может увидеть сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе, до отправки заявления о переходе. Это исключит риск остаться без денег «по умолчанию».

Срок подачи заявления

С 2019 года подать заявления о смене страховщика (ПФР, НПФ) через портал госуслуг, на сайте ПФР, или обратившись в территориальный орган ПФР, можно будет в течение всего года, нотекущего годаТеми же способами можно отказаться от смены страховщика, если человек передумает менять фонд. В этом случае он должен уведомить ПФР о своем окончательном решении

Для повторной подачи заявления в текущем году необходимо отказаться от ранее поданного заявления.

При подаче заявлений (уведомлений) о переходе (о досрочном переходе) в НПФ (из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ) в территориальный орган ПФР застрахованное лицо в заявлении указывает реквизиты договора об обязательном пенсионном страховании с фондом, а также контактную информацию для связи с застрахованным лицом. В случае, если в ПФР не поступит уведомление о заключении договора ОПС, реквизиты которого указаны в заявлении, заявление остается без рассмотрения.

Еще раз напомним, что переход от одного страховщика к другому чаще одного раза в 5 лет может привести к потере вашего инвестиционного дохода.