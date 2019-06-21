Расчет отпускных работникам, с которыми заключены трудовые договоры

В силу специфики отрасли в учреждениях силовых структур осуществляют свою трудовую деятельность не только военнослужащие и сотрудники, но и принятый на работу по трудовым договорам гражданский персонал, на который распространяются нормы трудового законодательства. Отпуск таким работникам предоставляется в соответствии с ТК РФ. В статье рассмотрим порядок расчета отпускных для данной категории лиц.

Продолжительность отпуска

Напомним, что в соответствии со ст. 115 ТК РФ работники имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Помимо основного отпуска Трудовой кодекс предусматривает обязанность работодателей предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска:

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 2й, 3й или 4й степени либо опасными условиями труда, — не менее семи календарных дней (ст. 117 ТК РФ);

работникам, труд которых связан с особым характером работы (ст. 118 ТК РФ);

работникам с ненормированным рабочим днем — не менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ);

работникам, работающим в районах Крайнего Севера, — 24 календарных дня, работающим в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера, — 16 календарных дней (ст. 321 ТК РФ).

В силу ст. 120 ТК РФ в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни. В случае если работник имеет право на дополнительные отпуска, предусмотренные ст. 117 — 119, 321 ТК РФ, они суммируются с основным ежегодным отпуском.

Предоставление отпусков

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с годовым планом отпусков, утвержденным руководителем не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

График отпусков обязателен как для руководителя, так и для сотрудника.

Отметим, что основной ежегодный и дополнительный оплачиваемые отпуска предоставляются на основании распорядительного документа — приказа, в котором указывается их продолжительность.

Расчет суммы отпускных

В отличие от сотрудников (военнослужащих), гражданскому персоналу, работающему по трудовым договорам, расчет отпускных следует производить в соответствии с общим порядком, установленным ст. 139 ТК РФ и Положением № 922.

Сумма отпускных определяется как произведение среднего дневного заработка и количества календарных дней отпуска, где средний дневной заработок — это сумма фактически начисленной заработной платы за расчетный период, деленная на 12 календарных месяцев и 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ).

Пунктом 4 Положения № 922 установлено, что средний дневной заработок для оплаты отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев. Отметим, что данный порядок действует в отношении расчета компенсации за неиспользованные отпуска.

Работник из числа гражданского персонала подал заявление о предоставлении ему очередного оплачиваемого отпуска с 13.05.2019 на 14 календарных дней. В расчетном периоде (с 01.05.2018 по 30.04.2019) размер выплат, включаемых в расчет среднего заработка для исчисления отпускных, составил 656000руб. Цифры в примере условные.

Рассчитаем сумму отпускных.

Определим средний дневной заработок работника. Он составит 1865,76руб. (656000руб. / 12 мес. / 29,3 кал. дн.). Рассчитаем сумму отпускных, которая определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней отпуска. Она будет равна 26120,64руб. (1865,76руб. x 14 кал. дн.).

На практике часто возникают вопросы, касающиеся включения в расчет среднего заработка различных сумм. Напомним, что при расчете среднего заработка учитываются все виды выплат, применяемых у данного работодателя. К таким выплатам в казенных учреждениях силовых министерств и ведомств, в частности, относятся (п. 2 Положения № 922):

заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за отработанное время;

надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ;

выплаты, связанные с условиями труда (за «вредность»), а также суммы начисленных районных коэффициентов, выплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу;

премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;

другие выплаты, применяемые у данного работодателя.

При расчете среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.) (п. 3 Положения № 922).

Работник из числа гражданского персонала ушел в отпуск 13.05.2019 на 28 календарных дней. Расчетный период (с 01.05.2018 по 30.04.2019) был отработан им полностью. Оклад работника составляет 25000руб. в месяц. За этот расчетный период ему были выплачены премии за каждый месяц в размере 10000руб. Сотруднику была предоставлена материальная помощь в связи с рождением ребенка в сумме 3000руб. В мае 2019 года ему также была начислена премия. Цифры в примере условные.

Рассчитаем сумму отпускных.

При расчете отпускных следует учесть, что премия, начисленная в мае 2019 года, при расчете среднего заработка не учитывается, поскольку она не входит в расчетный период. Материальная помощь в связи с рождением ребенка также не участвует в расчете. Определим сумму начисленной заработной платы за расчетный период. Она составит 420000руб. (25000руб. x 12 мес. 10000руб. x 12 мес.). Рассчитаем средний дневной заработок. Он будет равен 1194,54руб. (420000руб. / 12 мес. / 29,3 кал. дн.). Рассчитаем сумму отпускных. Она составит 33447,12руб. (1194,54руб. x 28 кал. дн.).

Дополнительно в статье акцентируем внимание на правилах включения в расчет среднего заработка сумм премий. Они прописаны в п. 15 Положения № 922. В частности, в данной норме сказано, что:

1) ежемесячные премии и вознаграждения включаются в расчет среднего заработка в сумме фактических начислений в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода;

2) премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц (например, квартальные премии), включаются в расчет среднего заработка в размере:

фактических начислений в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительность расчетного периода;

месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода;

3) вознаграждение по итогам работы а год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, включаются в расчет среднего заработка в полном объеме независимо от времени начисления вознаграждения.

При расчете среднего заработка из расчетного периода следует исключить некоторые периоды, а также начисленные за это время суммы (например, время нахождения работников в отпуске по временной нетрудоспособности, отпуске по беременности и родам).

Воспользуемся условиями примера 2. Предположим, что работнику за расчетный период (с 01.05.2018 по 30.04.2019) вместо ежемесячных премий были выплачены следующие премии (цифры условные):

в июле 2018 года за II квартал 2018 года — 8000руб.;

в октябре 2018 года за III квартал 2018 года — 8000руб.;

в январе 2018 года за IV квартал 2018 года — 8000руб.;

в апреле 2019 года за I квартал 2019 года — 8000руб.

Рассчитаем сумму отпускных.

В данном случае в расчет среднего заработка включаются все премии, так как они начислены за расчетный период и продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительность расчетного периода. Однако отметим, что премия за II квартал 2018 года будет учитываться в неполном размере. В расчетный период попадают только два месяца из квартала (май и июнь 2018 года), за которые начислена данная премия. Таким образом, в расчет среднего заработка включается сумма квартального вознаграждения, деленная на 3 и умноженная на 2 (пропорционально учитываемому периоду).

Рассчитаем общую сумму премий, включаемую в расчет отпускных. Она составит 29333,33руб. ((8000руб. x 2/3) (8000руб. x 3)). Определим средний дневной заработок. Он будет равен 936,67руб. ((25000руб. x 12 мес. 29333,33руб.) / 12 мес. / 29,3 кал. дн.). Сумма отпускных — 26226,76руб. (936,67руб. x 28 кал. дн.).

Дополнительно к вышесказанному отметим, что если работник не имел в расчетном периоде заработка, то при расчете отпускных необходимо руководствоваться п. 7, 8 Положения № 922.

В расчетном периоде (с 01.06.2018 по 31.05.2019) сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. С 03.06.2019 (со дня, когда она должна была выйти на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет) ей был предоставлен основной ежегодный отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Исходя из какой заработной платы следует рассчитать отпускные?

В данной ситуации в соответствии с п. 8 Положения № 922, если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок определяется исходя из установленной тарифной ставки, оклада (должностного оклада). Таким образом, средний дневной заработок сотрудницы будет определен исходя из ее оклада. Предположим, что должностной оклад составляет 20000руб. Таким образом, средний дневной заработок сотрудницы будет равен 682,59руб. (20000руб. / 29,3 кал. дн.), а сумма отпускных составит 9556,26руб. (682,59руб. x 14 кал. дн.).

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Кратко сформулируем основные выводы.

Гражданскому персоналу предоставляются отпуска в соответствии с трудовым законодательством и ведомственными отраслевыми документами.

Расчет суммы отпускных осуществляется согласно ст. 139 ТК РФ и Положению № 922.

Сумма отпускных определяется как произведение среднего дневного заработка и количества календарных дней отпуска.

Также отметим, что в бухгалтерском учете расходы на оплату отпусков гражданского персонала отражаются по коду вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждения» и подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ.

Источник: Журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение»