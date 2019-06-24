Как заработать на Инстаграм и не попасть на штрафы и налоги

Виртуальный контент и фотографии гораздо быстрее воспринимаются, чем статьи или навязчивая рекламу на сайтах. Самый ощутимый скачок у Инстаграм происходил в последние пару лет. Аудитория социальной сети увеличилась практически вдвое.

Еще одним плюсом является возможность создания лица бренда. Так, подписчики могут искать по бренду название компании, и тем самым осуществляется продвижение компании и бренда в интернете. Бренд позволяет взаимодействовать на постоянной основе с клиентами, рассказывать о новинках, специальных предложениях.

Инстаграм дает бизнесу неоспоримое преимущество, поскольку не нужно разрабатывать специальные приложения, искать потенциальных клиентов. При этом оповещения о новых публикациях дает возможность всегда находиться с ними на связи.

Что же касается продаж, конечно, бизнес-аккаунты создаются для того, чтобы делать продажи, много продаж. Но здесь стоит вспомнить о том, как совершаются продажи в Instagram: люди подписываются на интересные им аккаунты, читают полезную информацию, любуются красивыми фотографиями, читают продающие посты и постепенно привыкают к этому профилю. Их уровень доверия возрастает и в какой-то момент они начинают всерьез интересоваться продуктом компании. Подробная аналитика — еще один неоспоримый плюс подключения бизнес-аккаунта, а также имплементация и соединение с другими сетями, такими как Facebook.

Минусы заработка в Инстаграм

Если у вас в аккаунте 5–10 друзей, то не нужно ожидать больших продаж и думать, что Инстаграм является панацеей от всех болезней. И большая масса пользователей даже не догадываются о том, что на своей страничке можно заработать. Также важно помнить, что в отличие от зарубежных стран, в России действует несколько социальных сетей. И если продать товар и заработать за рубежом возможно, разместив свою рекламу только в Facebook, то сегодня в России нужно использовать несколько инструментов.

Кроме того, естественно, в данной сети нельзя продать все что угодно, поскольку существуют различные ограничения. Например, если вы будете размещать рекламу, то на рекламу будут распространяться те же ограничения, которые действуют в отношении других товаров, работ и услуг.

Недобросовестной признается реклама, которая:

содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.

Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения:

о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара; об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в определенном месте или в течение определенного срока; о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара; об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара; о правах на использование официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций; об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград; о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами; о результатах исследований и испытаний; о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рекламируемого товара; о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар; об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара; о правилах и сроках проведения конкурса, игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в нем, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о таком мероприятии.

Кроме того, категорически нельзя продавать в Инстаграм:

алкоголь

табак

людей

оружие

средства для шпионажа

наркотики.

Что еще нельзя делать в Инстаграм:

Нарушать права несовершеннолетних, создавать мнение о необходимости обладания, призывать убедить родителей купить что-то .

Продвигать запрещенные товары и услуги: табак, алкоголь, оружие, искусственное прерывание беременности и др.

Игнорировать ограничения, которые законодательство страны нахождения пользователя и Инстаграм предъявляют к отдельным категориям товаров и услуг: алкоголю, медуслугам, лекарствам, добавкам, азартным играм, финансовым услугам

Существует также проблема обезличенности аккаунта. Когда вы ведете бизнес-аккаунт, который менее персонализирован и в нем нет личности, за которой люди пойдут, за которой будут следить и этом им интересно, то придется делать больше действий, чтобы вызвать доверие потенциальных клиентов.

Когда люди видят реального человека, у которого они покупают, им легче совершить эту покупку, потому как они знают в случае чего, к кому им обращаться. К тому же люди тщательно следят за своей репутацией и если товар или услуга окажутся некачественный, то покупатели знают, что им заменят товар или вернут деньги. А когда люди покупают у компании, за которой нет личности или ее не видно, то совершить покупку психологически сложнее, особенно в интернете. Люди приходят в Инстаграм за тем, чтобы узнать новости знакомы, проследить за развлечениями, узнать новости, посмотреть на жизнь звезд. У них нет цели посмотреть фотографии знакомых, чтобы купить себе новое платье или постельное белье.

И, конечно, встречая аккаунты компаний, они проходят мимо. Если, конечно, их что-то не зацепит в аккаунте этой компании. Или если они не увидят рекомендацию этого товара у лидеров мнений или звезд, за которыми они следят.

Крупные интернет-гиганты не занимаются бесплатной раскруткой компаний, и поэтому берут оплату за продвижение. Бизнес должен платить за свое продвижение, используя предоставленные инструменты, без дополнительных затрат результат получить практически не реально.

Нужно ли платить налоги и в каком размере

Сегодня мало кто из предпринимателей платит налоги, размещая информацию в сети. При этом перед каждым, извлекающим доход из своих умений, помимо или вместо работы по трудовому договору, возникает нелёгкий вопрос: регистрировать ли деятельность официально и платить ли за нее налог? Очевидно, что и доходы от продажи товаров через интернет, и публикация рекламы за вознаграждение по НК РФ признаются налогооблагаемой базой.

Поэтому, если налоговая служба сможет установить, что вы незаконно занимаетесь данной деятельностью, то она будет вправе наложить санкции за незаконное предпринимательство и взыскать все неуплаченные налоги. Любые физические лица, должны декларировать свои доходы и уплачивать с них НДФЛ по ставке 13%. На это ориентирует нас и Письмо Минфина РФ от 20 августа 2018 г. № 03-04-05/58764.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 2 ГК РФ, предпринимательской считается самостоятельная рисковая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. А большая часть блогеров, регулярно размещающая на своих аккаунтах рекламу за вознаграждение, подпадает под законодательное определение предпринимателей, а потому должны регистрироваться и платить не НДФЛ по ставке 13%, а НДС со ставкой 20% с 2019 года, налог на прибыль или применять упрощенную систему налогообложения. Но механизмов, как поймать «инстаграмщиков», у налоговой пока нет, поэтому и такие доходы часто не отражаются в декларациях.

Способы заработка в Инстаграм

Очень много услуг предоставляют самозанятые граждане и так называемые фрилансеры. Так, в Инстаграм, можно увидеть предложения услуг фотографов, психологов, бизнес-тренеров, юристов. Также продают услуги через интернет компании малого и среднего бизнеса, такие как салоны красоты, автосервисы, фитнес-залы.

Именно услуги занимают центральное место среди продаж в Инстаграме, поскольку в отличие от работы услугу нельзя потрогать, ее результат нематериален, но при этом ее возможно сфотографировать и потенциальный клиент увидит качество услуги.

2. Продажа чужих товаров и услуг

Сегодня китайские торговые сети, интернет-площадки, такие как «Али-баба», заполонили весь интернет, а оборот таких компаний насчитывает миллионы долларов. Малый и средний же бизнес специализируется на перепродаже чужих товаров и услуг. Здесь возможна как прямая перепродажа, так и продажа товаров путем использования партнерских программ.

В отличие от собственного товара, посредник получает только комиссию, то есть его заработок будет ниже. При этом риски наоборот возрастают, поскольку посредник часто е знаком с качеством товаров, не знает его свойств. Наиболее распространенным товаром, который распространяется по партнерским программам, являются часы, вместе с тем могут использоваться и иные механизмы.

3. Продажа своих товаров

Кто зарабатывает в Instagramе таким способом? Интернет-магазины, различные производители и те, кто делают товары своими руками! Но в основном это интернет-магазины и обычные магазины, которые привлекают клиентов таким образом, чаще всего это магазины, которые специализируются на продаже определенных марок. Клиентами таких магазинов являются любители определенных видов товаров. Однако часто скидки говорят не о качестве товара, а напротив, о том, что товар является контрафактным.

4. Заработок на продаже рекламы

Звезды шоу-бизнеса и известные блогеры, которые имеют достаточно много подписчиков зарабатывают как на размещении рекламы, так и на публикации рекламных постов. Часто данный заработок осуществляется путем использования специальных бирж:

Adstamer

Epicstar

Sociate

Продвижение аккаунтов — это также способ зарабатывать в Инстаграм хорошие деньги. Компании, которые понимают сколько клиентов можно получить из этой социальной сети, нуждаются в специалистах по продвижению. В продвижение входит оформление профиля компании, создание контента, раскрутка, реклама. Однако специалистов по ведению аккаунта могут позволить себе только крупные компании. Так, стоимость ведения аккаунтов составляет от 5000 до 20 000 руб. в месяц, то есть миллионные состояния на продвижении аккаунтов заработать достаточно сложно.

За что могут заблокировать аккаунт в Инстаграм

К сожалению, интернет и страницы в российском интернете практически не защищены. И аккаунт могут запросто заблокировать по решению уездного суда. Рассмотрим, за что блокируют аккаунты.

Резко возросшая активность аккаунта, а именно стремительный прирост подписок, лайков, комментариев, что система может принять за применение массфоловинга или масслайкинга.

Нарушение авторских прав на фото, то есть использование чужих фотографий без разрешения владельца.

Слишком много хэштегов, использование одинакового набора хэштегов

Публикация большого количества фотографий в минуту. Если вы хотите сразу разместить несколько фото, воспользуйтесь «каруселью».

Комментарии к фотографиям в чужом профиле с саморекламой, спам

Публикации эротического содержания.

Есть особые требования к пищевым добавкам.

Все эти ограничения распространяются на проплаченную рекламу, но не на обычные посты. На обычные посты в Инстаграме распространяются правила сообщества: соблюдать законы, не публиковать адское насилие, не оскорблять окружающих, быть за все хорошее и против всего плохого, не прыгать с моста. И, конечно, отсутствие вышеуказанной информации не является 100-процентной гарантией того, что в один прекрасный день ваш аккаунт не заблокируют.

Советы по ведению бизнес-аккаунта в Инстаграм

Очень важно предлагать эксклюзивные продукты, которые нельзя нигде найти, кроме как в вашем аккаунте, ведь сегодня интернет переполнен предложениями, поэтому очень важно выделяться в общей массе. Показывайте подписчикам то, что происходит «за кадром» — рабочие моменты, все тонкости. Это будет интересно тем, кто не знаком с вашей сферой деятельности. Запускайте новинки онлайн: объявляйте о предзаказе товара со скидкой, устанавливайте отсчет до начала продаж какого-либо товара. Создайте интригу, чтобы у клиента возникло желание купить именно ваш продукт. Устраивайте всевозможные розыгрыши, акции, квесты. Это станет еще одной причиной для потенциального клиента следить за вашим аккаунтом и обновлениями В сети Instagram визуальная составляющая на первом месте, поэтому постарайтесь обрабатывать фото в одном стиле, следите за общим видом профиля, чтобы все фотографии сочетались друг с другом по обработке, цветовой гамме, и профиль, в целом, выглядел гармонично. Важно помнить, что создать профиль и ждать пока начнут поступать заказы — недостаточно, необходимо продвигать аккаунт, чтобы как можно больше людей узнали о нем. Важно создавать уникальный, максимально интересный для вашей аудитории контент. В основном, люди ищут информацию по хэштэгам, то есть ключевым словам. В списке хэштэгов обязатназвание бренда, чтобы пользователь мог проследить все публикации с вашим брендом, а также мог подписаться на него. Хэштэги можно использовать в качестве навигации в своем профиле, то есть к публикациям на каждую отдельную тему подбирать разные теги.

Зачем продвигать интернет-магазин в Инстаграм

Некоторые начинающие, и, к сожалению, даже опытные, бизнесмены и предприниматели, занимающиеся торговлей, не совсем понимают, для чего и как нужно продвигать свои товары при помощи популярных социальных сетей. Чаще всего их останавливает следующий вопрос: «У меня же есть интернет-магазин. Кто захочет, тот зайдет, посмотрит и закажет. Зачем тратить дополнительное время и средства, чтобы вдобавок ко всему продвигать интернет магазин в инстаграм?». В этой статья мы попытаемся переубедить и доказать, что инстаграм сможет увеличить трафик в несколько раз.

Тенденции и способы ничем не отличаются от раскрутки обычного магазина в инстаграм, поэтому повторяться не будем — вы сможете о них узнать в соответствующей статье в нашем блоге (ссылка на статью про «магаз»), но причины все-таки есть.

1. Простота продажи и совершения сделок

У любой компании есть круг постоянных покупателей, знакомых и друзей, которые могут просто интересоваться жизнью компании и ничего не покупать. При правильном продвижении интернет-магазина в Инстаграм, можно легко и просто совершать сделки прямо в нем. Переговоры с клиентами можно вести по WhatsUp, Viber, СМС, Директ и т. д. Для начинающих продажников даже не обязательно открывать сайт, пока охват аудитории не будет приносить стабильную прибыль. После достижения определенных успехов и создания полноценного сайта, нужно будет просто его указать в описании профиля инстаграм и вставлять в описания под постами.

2. Быстрая связь с клиентами

Уже давно понятно, что люди почти не посещают обычные интернет магазины без надобности что-то приобрести. Тогда как им узнать о проводимых вами акциях и бонусных программах, ведь почту они проверяют еще реже? Конечно в этом случае опять на помощь приходит Инстаграм. По статистике, каждый третий человек, у которого установлен Инстаграм, заходит в него как минимум раз в сутки. Вряд ли хоть какой-то интернет-магазин сможет похвастаться такими цифрами (кроме мировых гигантов конечно). Поэтому, объявляя новости при помощи Инстаграм, вы сможете достучаться до большего количества потенциальных покупателей и клиентов.

3. Открытость и лояльность аудитории

С каждым днем в интернете появляется все больше магазинов, целью которых является не продажа товаров, а обман обычных людей. Поэтому, чтобы заслужить доверие, нужно изрядно постараться. Продвигая интернет-магазин в Инстаграм, вы сразу настраиваете аудиторию более доверчиво к вашей продукции, главное правильно выстраивать контент-план и периодически выставлять в записях и историях свои фото. Таким образом у клиентов создастся впечатление, что вы хорошо знакомы и доверие к вашему магазину будет только расти.

4. Удобная работа с клиентской базой

Благодаря моментальной обратной связи в виде лайков, комментариев и сообщения в директ вы можете быстрее и качественнее понять, какие товары пользуются большей популярностью. Таким образом намного быстрее можно понять, чем торговать выгоднее, а чем нет, а благодаря этому снизить затраты и увеличить прибыль.