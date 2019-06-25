Что изменится в работе бухгалтеров в 3 квартале 2019 года

Перед вами обзор изменений законодательства, вступающих в силу в III квартале 2019 года. Практически все из них не заставят себя ждать дольше 1 июля. В этот день прежних «освобожденцев» переводят на онлайн-кассы, а в чеках в отдельных случаях нужно будет указывать новые реквизиты. Кроме того будет скорректирован порядок расчета пропорции облагаемых и необлагаемых НДС операций и правила осуществления госзакупок.

1 июля завершается очередной этап реформы ККТ

С 1 июля применение онлайн – касс станет обязательным для следующих случаев:

1) продажа билетов кондуктором или водителем в общественном транспорте;

2) расчеты ИП на ПСН по следующим видам деятельности:

парикмахерские и косметические услуги;

ремонт и техобслуживание бытовых: радиоэлектроники, машин, приборов, часов, металлоизделий;

техобслуживание и ремонт авто- и мототранспорта, машин и оборудования;

оказание услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом;

ветеринарные услуги;

проведение занятий по физической культуре и спорту;

оказание услуг по перевозке пассажиров или грузов водным транспортом;

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

занятие медицинской или фармацевтической деятельностью по лицензии;

услуги по прокату;

производство молочной продукции;

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

3) расчеты ИП на ПСН и ЕНВД сферы розничной торговли и общепита в отсутствии наемных работников;

4) расчеты предприятий на ЕНВД, оказывающих услуги:

бытовые и ветеринарные;

по ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспорта, по предоставлению мест для стоянки, а также по хранению машин на платных стоянках;

по автотранспортным перевозкам пассажиров и грузов при собственным парке не более 20 авто;

распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;

по временному размещению и проживанию, предприятиями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв. м.;

по передаче во временное владение или в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

по передаче во временное владение или в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

5) расчеты предприятий на ОСН и УСН за услуги населению, кроме услуг общественного питания;

6) расчеты предприятий на ОСН и УСН за услуги общественного питания в отсутствии наемных работников;

7) расчеты ИП, торгующих через автоматы, в отсутствии наемных работников;

8) расчеты предприятий с физлицами без статуса ИП в безналичном порядке, за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа;

9) прием предприятиями платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

10) зачет и возврат предприятиями предоплаты и авансов;

11) выдача предприятиями займов для оплаты товаров, работ, услуг.

Обращаем внимание, что предпринимателям без наемных работников при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг можно не применять ККТ до 01.07.2021 благодаря Федеральному закону от 06.06.2019 № 129-ФЗ.

Федеральный Закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С 1 июля в чеках ККТ нужно указывать реквизиты клиента

С 1 июля в кассовых чеках при расчетах между юрлицами и ИП должны быть указаны:

наименование и ИНН покупателя;

страна происхождения товара для расчетов за товар;

сумма акциза для подакцизных товаров;

номер таможенной декларации для ввозных товаров.

При выдаче выигрышей от азартных игр и лотерей, а также страховых выплатах и приеме страховой премии в чеке также необходимо будет указать сведения о клиенте, ограничиваясь следующей информацией:

наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя, физлица;

ИНН, а при его отсутствии – серию и номер паспорта физлица.

С 1 июля чеки ККТ на обувные товары должны содержать код маркировки

Завершается эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров, который проводился с 1 июня 2018 года.

Теперь при розничной продаже товаров из этой категории в кассовых чеках и БСО необходимо указывать их коды идентификации. В противном случае нарушителю грозит штраф в соответствии со ст. 15.12 КоАП РФ, для юрлиц в размере от от 50 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией не промаркированных товаров.

Федеральный Закон от 31.12.2017 № 487-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.7 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и статьи 5 и 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 620 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации обувных товаров на территории Российской Федерации»

С 1 июля чеки ККТ на табачную продукцию должны содержать код маркировки

До 1 июля в системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке, должны пройти регистрацию:

производители и импортеры табачной продукции;

розничные продавцы данной продукции;

оптовые продавцы, приобретающие эту продукцию напрямую у производителей и импортеров.

Для розничной торговли продавцам также необходимо подключить к ККТ средства сканирования и распознавания средств идентификации, обновить учетную программу и прошивку кассы.

Производство и ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них средств идентификации и передачи сведений о них в информационную систему не допускается.

Розничная продажа указанных видов табачной продукции, произведенных или ввезенных после 1 июля 2019 года, возможна только при условии передачи в систему сведений об их продаже.

Оборот сигарет и папирос, произведенных до 01.07.2019, разрешен до 01.07.2020, прочих видов табачной продукции – до 01.07.2021.

Поставка маркированных товаров от производителя или импортера к оптовикам будет осуществляться только посредством электронных УПД с указанием кодов маркировки. Поставки табачной продукции оптовикам от других источников перейдут на электронные УПД с 1 июля 2020 года.

Правила маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224, положения которого регламентируют:

порядок маркировки и предоставления участниками оборота табачной продукции информации оператору системы мониторинга;

характеристики средств идентификации табачной продукции;

требования к техническим средствам;

требования к участникам оборота табачной продукции, применяющим указанные технические средства;

порядок взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными системами и информационными системами участников оборота табачной продукции.

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции»

С 1 июля введена возможность вычета НДС по экспортным услугам

Вступает в силу ряд новшеств из Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Налогоплательщикам дается право принять к вычету сумы НДС, уплаченные в стоимости товаров и иных затрат, которые произведены для выполнения и оказания работ и услуг за пределами РФ (экспорта).

Ранее в аналогичных обстоятельствах входящий НДС можно было учесть лишь в цене покупок и отразить в расходах при расчете налога на прибыль. Единственное ограничение для применения нового правила: оказываемые услуги и работы не должны относиться к освобождаемым от налогообложения операциям, поименованным в ст. 149 НК РФ.

Соответственно уточнен порядок расчета пропорции облагаемых и необлагаемых операций. Для целей ее определения реализация работ и услуг за границей приравнивается к облагаемым операциям.

Кроме того, к числу необлагаемых НДС операций относятся некоторые случаи передачи имущества в казну региона, муниципалитета или в собственность РФ.

Федеральный Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

С 1 июля закупка у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. рублей

Вступает в силу множество изменений в Законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В частности, следующие.

Лимит закупки у единственного поставщика утроен

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае приобретения товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей (ранее – 100 тыс. рублей).

При этом ограничение годового объема таких закупок остается без изменений:

не более 2 млн рублей;

или не больше 5 процентов совокупного годового объема закупок заказчика, но до 50 млн рублей.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком – государственным или муниципальным учреждением культуры (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, концертная площадка, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, центр народного творчества, дом ремесел, клуб, библиотека, архив), образования или науки на сумму до 600 тыс. рублей (ранее – 400 тыс. рублей).

При этом годовой объем таких закупок не должен превышать:

5 млн рублей (ранее такой критерий отсутствовал);

или не более 50 процентов совокупного годового объема закупок, но не более 30 млн рублей (ранее – 20 млн).

Сейчас в законе прописано, что в случае осуществления закупки у единственного поставщика для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные его существенные условия.

Данную норму исключат. Вместо нее будет прописано (с 31 июля 2019 года), что извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя не требуется.

Новые основания пересмотреть условия контракта с единственным поставщиком

По соглашению сторон будет позволено изменить существенные условия контракта, если закупаются, например:

услуги по содержанию, ремонту, охране помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;

коммунальные услуги, услуги по газоснабжению, подключению к сетям;

услуги естественных монополий;

услуги по управлению многоквартирным домом;

электроэнергия или услуги по энергоснабжению;

аренда нежилых зданий и помещений.

Заказчик должен разместить в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в нем, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 млн рублей (ранее – 3 млн рублей), в случае с контрактом на строительство, реконструкцию, капремонт, снос объектов капстроительства – до 2 млрд рублей.

Максимальный срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе будет 3 рабочих дня (сейчас – 7 календарных дней).

Цена этапа должна быть пропорциональна снижению НМЦК

При заключении контракта, проектом которого предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа должна устанавливаться в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

В настоящее время подобное правило отсутствует.

Контракт с неизвестным объемом должен содержать правила его определения

Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом требований к предельной цены товара и нормативных затрат на свое обеспечение должен определить начальную цену единицы товара и максимальное значение цены контракта.

Контракт в таком случае должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

В настоящее время подобные правила отсутствуют.

Можно будет менять вид строительных работ по контракту

Изменить существенные условий контракта будет допустимо при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (ранее можно было менять только объем). При этом по-прежнему допускается изменить цену контракта не более чем на 10 процентов.

Федеральный Закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

С 1 июля ограничивается начисление процентов по потребительским кредитам

Вступают в действие новеллы, защищающие права заемщиков потребительских кредитов:

ставка по ним не может превышать 1 процента в день.

вводится максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по договорам потребкредита без обеспечения, со сроком, не превышающим 15 дней, и на сумму не выше 10 тыс. рублей: в случае достижения начисления 0,10 процента за каждый день использования кредита до величины 30 процентов от суммы кредита дальнейшее начисление процентов прекращается. То есть максимальная стоимость займа в размере 10 тыс. рублей не может достигать 3 тыс. рублей.

Кроме того, предусматриваются условия уступки кредитором прав требований по потребительским кредитам.

Кредитор вправе ее предоставить:

юрлицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов;

юрлицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц в качестве основного вида деятельности;

специализированному финансовому обществу или физлицу, указанному в письменном согласии заемщика.

Для договоров, заключенных на срок до одного года в период с 01.07.2019 по 31.12.2019, предусмотрено максимальное ограничение размеров процентов за пользование кредитом: двукратный размер суммы займа.

Федеральный Закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

С 3 июля обновлена форма запроса о предоставлении информации о налогоплательщике

Вступает в силу изменение методики взаимодействия с налоговыми органами по вопросам получения выписок, справок, актов сверки и перечня представленных отчетов. Внесены правки в оформление запроса информации. Введено новое основание для отказа в предоставлении сведений – указание в запросе периода, превышающего трехлетний срок до текущей даты.

Приказ ФНС РФ от 03.06.2019 № ММВ-7-19/277@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@»