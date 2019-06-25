Справочник по стандартным вычетам на ребенка

Подборка актуальных проблем при предоставлении вычета.

В каком порядке предоставляется налоговый вычет на детей?

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Стандартные налоговые вычеты, установленные пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей) или с месяца, в котором произошло усыновление, установлена опека (попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг (достигли) возраста, указанного в абз.12 данного подпункта, или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или смерти ребенка (детей).

Представляется ли налоговый вычет родителю в случае нахождения его ребенка в интернате?

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщики-родители, на обеспечении которых находятся дети, имеют право на получение стандартного налогового вычета,

Нахождение детей в интернате на период их обучения не означает, что они не находятся в том числе на обеспечении родителей. Соответственно, родители имеют право на получение стандартного налогового вычета на детей по налогу на доходы физических лиц, если они несут соответствующие расходы на обеспечение детей. (см. Письмо Минфина РФ от 09.11.2018 № 03-04-05/80485).

Какими документами можно подтвердить, что родитель (супруг родителя) осуществляет расходы по обеспечению ребенка?

В соответствии с п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Статьей 99 СК РФ установлено, что соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов — между законными представителями этих лиц.

В силу ст. 100 СК РФ соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные п. 3 ст. 163 ГК РФ, — ее ничтожность.

Исходя из норм НК РФ и Письма Минфина РФ от 15.01.2019 № 03-04-05/1233 основанием для предоставления стандартного налогового вычета родителям, которые не уплачивают алименты на содержание детей по решению суда, но имеют расходы на детей, является соглашение об уплате алиментов.

В Письме Минфина РФ от 07.11.2018 № 03-04-05/80099 сказано, что документами для подтверждения права на получение стандартного налогового вычета на детей, в частности, могут быть копии свидетельств о рождении детей, копия паспорта (с отметкой о регистрации брака между родителями) или копия свидетельства о регистрации брака, исполнительный лист (постановление суда) о взыскании алиментов или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, документы, подтверждающие уплату алиментов.

В случае если родитель не перечисляет алименты на содержание детей на основании судебного решения (по исполнительному листу) либо на основании нотариально заверенного соглашения, при этом несет самостоятельно расходы на содержание ребенка, документами, подтверждающими понесенные им расходы, будут являться:

копии кассовых чеков, квитанции, договоры, оформленные на это лицо в пользу ребенка, и пр.;

документы, подтверждающие расходы на ребенка, в том числе письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец ребенка участвует в его обеспечении.

В общем случае разведенный родитель может получить стандартный вычет на ребенка, если подтвердит факт уплаты алиментов (платежные документы).

К заявлению работника прилагаются: копии свидетельства о рождении ребенка, копии нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов и копии документов, подтверждающих понесенные им расходы.

Таким образом, поскольку право на получение стандартного налогового вычета возникает у налогоплательщика при условии, что налогоплательщик является родителем и ребенок находится на его обеспечении,полагаем, что без нотариально заверенного соглашения на оплату алиментов стандартный налоговый вычет такому лицу не представляется.

Исходя из вышеизложенного если отец ребенка находится в разводе и фактически не проживает с ребенком, то документами для подтверждения его права на получение стандартного налогового вычета, в частности, могут быть:

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка с места учебы ребенка;

документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств на обеспечение ребенка. Такими документами могут быть платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, чеки ККТ, платежные поручения, банковские выписки и др.), подтверждающие понесенные на ребенка расходы;

письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец участвует в обеспечении детей.

Как предоставляется налоговый вычет на детей родителям, которые состоят в незарегистрированном браке?

Например, в отношении незарегистрированного брака в Письме Минфина РФ от 29.01.2014 № 03-04-05/3300 сказано, что если отцовство в отношении родителей, не состоящих в браке между собой, было установлено в порядке, предусмотренном ст. 48 и 49 СК РФ, для целей применения удвоенного стандартного налогового вычета значения не имеет.

Напомним, что согласноабз. 7 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ удвоенный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Из Письма Минфина РФ от 24.07.2009 № 03-04-06-01/192 следует, что рождение ребенка у родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, не означает отсутствие у ребенка второго родителя, то есть что у ребенка имеется единственный родитель. Следовательно, подобные случаи не подпадают под действие абз. 7 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Таким образом, родители, которые не состоят в зарегистрированном браке, имеют право на стандартный налоговый вычет, если ребенок находится на их обеспечении, проживая вместе с ними, то есть они несут расходы по содержанию такого ребенка.

В Письме Минфина РФ от 07.11.2018 № 03-04-05/80099 сказано, что факт совместного проживания супруга с ребенком супруги от первого брака может быть подтвержден:

либо справкой с места жительства соответствующей жилищно-эксплуатационной организации (Единым информационно-расчетным центром);

либо справкой товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива;

либо справкой городской поселковой и сельской администрации, а также может быть установлен в судебном порядке.

Сотрудница учреждения предоставила справку с места учебы ребенка в апреле, а в период с января по март стандартный вычет не предоставлялся. Может ли работодатель предоставить вычет с января?

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ сотруднику может быть предоставлен стандартный вычет на ребенка-студента, а также на ребенка, обучающегося по очной форме обучения, аспиранта, ординатора, интерна, курсанта в возрасте до 24 лет.

В соответствии с п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Одним из подтверждающих документов для предоставления стандартного налогового вычета на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте от 18 до 24 лет является справка из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой указаны период и форма обучения ребенка (Письмо Минфина РФ от 08.05.2018 № 03-04-05/30997). Этот документ нужно запрашивать от работника каждый год, как правило, не позднее 1 сентября (обычной даты начала нового учебного года).

После получения такой справки налоговый агент вправе предоставить вычет, но только за те месяцы, которые включаются в период обучения в образовательном учреждении.

Право на получение рассматриваемого стандартного налогового вычета физическое лицо утрачивает с месяца, следующего за месяцем окончания учебы ребенком.

Письме Минфина РФ от 18.04.2012 № 03-04-06/8-118 сказано, что установленные пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета.

Таким образом, работнику, который в марте принес заявление на «детский» вычет, нужно предоставить его, пересчитав налоговую базу и НДФЛ с 01.01.2019, если он является работником с начала года и имел право на вычет с начала года.