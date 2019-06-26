Какие годы может охватывать налоговая проверка

Возможна ли проверка текущего года при налоговой проверке? Инспекторы инициировали выездную проверку и при этом собираются проконтролировать деятельность организации за текущий год. Правомерно ли это? Правильный ответ — в материале.
Налоговый контрольВ целях проверки организаций и ИП на предмет соблюдения налогового законодательства ИФНС может инициировать проверки: выездные и камеральные (ст. 87 НК РФ). По общему правилу, период выездной проверки не может выходить за три календарных года, предшествующих году принятия решение о ее проведении (абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ).
Конкретные периоды указываются в решении инспекции о проведении выездной проверки, подписанном руководителем (заместителем руководителя) налогового органа (п. 2 ст. 89 НК РФ). Как правило, выездная проверка происходит по местонахождению организации (ст. 89 НК РФ).
Имеет правоВозможность проверки предшествующих трех лет сомнений не вызывает, а может ли выездная проверить текущий год? Оказывается, может. Объясняется это следующим. В рамках выездной проверки налоговые инспекторы могут изучить отчетность и документы за три предшествующих календарных года. Более старые документы они проверять не могут (п. 4 ст. 89 НК ФР). При этом верхний предел проверки ограничивается датой принятия решения о выездной проверке.
Как известно, период проведения выездной проверки указывается в соответствующем решении (абз. 7 п. 2 ст. 89 НК РФ). Год, в котором ИФНС назначила проверку, может быть проверен вплоть до даты принятия решения о ее проведении. Таким образом, проверка текущего года при налоговой проверке возможна.Правильность таких выводов подтверждают чиновники ФНС (письмо от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305). Правомерность данной позиции подтверждают и судьи (см., например, определение
По мнению судей, такая проверка может затрагивать не только налоги с месячным налоговым периодом (например,
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