Повышение зарплаты: как рассчитать командировочные выплаты?

Если произошло повышение заработной платы (увеличены оклады), как показывает практика, не все бухгалтеры знают, как этот факт влияет на порядок исчисления среднего заработка, в том числе выплачиваемого за дни нахождения работника в служебной командировке. Как не ошибиться при расчете, вы узнаете из данной статьи.

В соответствии с трудовым законодательством работникам, направляемым в служебные командировки, гарантируется сохранение места работы (должности), а также среднего заработка (ст. 167 ТК РФ). Средний заработок сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации (п. 9 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки):

за период нахождения работника в командировке;

за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

Для всех случаев определения размера среднего заработка, преду-смотренных ТК РФ, в том числе при направлении работника в служебную командировку, установлен единый порядок его исчисления (далее — Положение № 922).

1. Исчисляется средний дневной заработок (путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, на количество фактически отработанных в этот период дней).

2. Определяется средний заработок работника (путем умножения среднего дневного заработка на количество дней в периоде, подлежащем оплате).

Напомним, что расчетным периодом являются 12 полных календарных месяцев (с 1го по 30е (31е) число, а в феврале — по 28е (29е) число), предшествующих командировке. То есть, например, при направлении работника в командировку:

30 апреля 2019 года — расчетным является период с 01.04.2018 по 31.03.2019;

1 мая 2019 года — расчетным является период с 01.05.2018 по 30.04.2019.

Порядок действий бухгалтера учреждения при расчете среднего заработка в случае, если в учреждении (филиале, структурном подразделении) произошло повышение заработной платы, подробно описан в п. 16 Положения № 922. В частности, он зависит от того, когда произошло такое повышение. Рассмотрим все случаи по отдельности. Итак, разъясним ситуацию, когда в учреждении увеличен размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения.

Минтруд в Письме от 18.08.2015 № 141/В-623 уточнил, что корректировка среднего заработка производится только в случае, когда тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение повышаются всем работникам организации (филиала, иного структурного подразделения).

Повышение зарплаты произошло в расчетный период

Если повышение заработной платы (в частности, тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения) произошло в расчетный период, выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, увеличиваются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада, денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего повышения тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения, на тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение, установленные в каждом из месяцев расчетного периода.

Работник направлен в командировку с 06.05.2019 по 08.05.2019. С 01.01.2019 в учреждении произошло повышение окладов сотрудников. В частности, размер оклада командированного сотрудника до повышения составлял 18900руб., после повышения — 19900 руб. Также работнику выплачивается ежемесячная премия в размере 30% оклада. Других случаев повышения заработной платы в расчетном периоде не было. Работник отработал расчетный период полностью (249 дней), его ежемесячная заработная плата до повышения составляла 24570руб. (18900руб. 18900руб. х 30%), после повышения — 25870руб. (19900руб.

19900руб. х 30%).

В рассматриваемом случае расчетным является период с 01.05.2018 по 30.04.2019.

Размер повышающего коэффициента — 1,053 (19900руб. / 18900руб.).

Соответственно, за период 2018 года (до повышения размера оклада) при расчете среднего заработка будут учитываться ежемесячные выплаты с учетом коэффициента. Они составят 25872руб. (24570руб. х 1,053).

1. Определим средний дневной заработок. Он будет равен 1247руб.

((25872руб. х 8 мес. 25870руб. х 4 мес.) / 249 дн.).

2. Определим средний заработок за дни служебной командировки (с учетом индексации). Он составит 3741руб. (1247руб. х 3 дн.).

Если бы соответствующие корректировки не были произведены, средний дневной заработок работника составил бы 1205руб. (24570руб. х 8 мес. 25870руб. х 4 мес.) / 249 дн.), соответственно, средний заработок за дни служебной командировки был бы равен 3615руб. (1205руб. х 3 дн.), что ущемляет права работника.

Повышение зарплаты произошло после расчетного периода

Если заработная плата была увеличена после расчетного периода, то есть в месяце направления работника в командировку, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период.

Воспользуемся условиями примера 1, но предположим, что повышение заработной платы произошло с 01.05.2019.

В данном случае сначала определим размер среднего заработка, как если бы повышения зарплаты не было.

Определим средний дневной заработок. Он составит 1184руб. (24570руб. х 12 мес. / 249 дн.). Определим средний заработок за дни служебной командировки (без учета повышения зарплаты). Он будет равен 3552руб. (1184руб. х 3 дн.). Применим повышающий коэффициент. В результате размер среднего заработка за дни служебной командировки составит 3740руб. (3552руб. х 1,053).

Повышение зарплаты произошло в период сохранения среднего заработка

Если повышение заработной платы произошло непосредственно в период командировки, часть среднего заработка увеличивается с даты повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода.

Работник направлен в командировку с 06.05.2019 по 08.05.2019. Предположим, что повышение заработной платы произошло 08.05.2019 (остальные исходные данные не изменились).

В рассматриваемом случае средний дневной заработок за дни командировки до повышения заработной платы рассчитывается без учета коэффициента, а со дня, в котором произошло повышение, — с учетом повышающего коэффициента.

1. Определим средний дневной заработок. Он составит:

за 6, 7 мая — 1184руб. (24570руб. х 12 мес. / 249 дн.);

за 8 мая — 1247руб. (25870руб. х 12 мес. / 249 дн.).

2. Определим средний заработок за дни служебной командировки. Он будет равен 3615руб. (1184руб. х 2 дн. 1247руб.).

Изменился перечень ежемесячных выплат

В случае если при повышении в учреждении тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения изменяются также перечень ежемесячных выплат к ним и (или) их размеры, средний заработок увеличивается на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения ежемесячных выплат на ранее установленные тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение и ежемесячные выплаты.

Какие выплаты не подлежат индексации?

Итак, при повышении среднего заработка учитываются тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение, а также выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в фиксированном размере (проценты, кратность). (См. рассмотренные выше примеры. В частности, в них индексации подлежали сумма оклада, а также сумма премии, установленной работнику в фиксированном размере — 30% оклада.)

Не подлежат индексации:

выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность). Поясним. Выплаты к окладу в диапазоне значений — это выплаты, установленные, например, положением о премировании в размере от 10 до 50% должностного оклада в зависимости от выполнения работником тех или иных критериев (то есть в случае, если размер премии в расчетном периоде неодинаков); выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах (то есть выплаты, установленные не по отношению к тарифной ставке, окладу). К таковым можно отнести, например, выплаты за выслугу лет.

Если в учреждении повышены стимулирующие выплаты

Если в учреждении произошло повышение денежных премий, надбавок и иных вознаграждений без увеличения окладов, сумму выплат за расчетный период в целях определения среднего заработка индексировать не нужно.

* * *

Индексация средней заработной платы для расчета командировочных выплат производится в случае, когда имеет место повышение тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения всем работникам организации (филиала, структурного подразделения).

Следует учитывать, что у каждого работника будет свой коэффициент индексации. Не имеет значения, произошло ли повышение в процентах или абсолютных величинах.

При этом Положением № 922 предусмотрен запрет на индексацию выплат:

которые установлены в абсолютных размерах;

которые варьируются в диапазоне значений.

Если в учреждении произошло повышение денежных премий, надбавок и иных вознаграждений без увеличения окладов, сумму выплат за расчетный период в целях определения среднего заработка индексировать не нужно.