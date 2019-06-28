Повышение зарплаты: как рассчитать командировочные выплаты?

Если произошло повышение заработной платы (увеличены оклады), как показывает практика, не все бухгалтеры знают, как этот факт влияет на порядок исчисления среднего заработка, в том числе выплачиваемого за дни нахождения работника в служебной командировке. Как не ошибиться при расчете, вы узнаете из данной статьи.
В соответствии с трудовым законодательством работникам, направляемым в служебные командировки, гарантируется сохранение места работы (должности), а также среднего заработка (ст. 167 ТК РФ). Средний заработок сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации (п. 9 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки):
- за период нахождения работника в командировке;
- за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
1. Исчисляется средний дневной заработок (путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, на количество фактически отработанных в этот период дней).
2. Определяется средний заработок работника (путем умножения среднего дневного заработка на количество дней в периоде, подлежащем оплате).
Напомним, что расчетным периодом являются 12 полных календарных месяцев (с 1го по 30е (31е) число, а в феврале — по 28е (29е) число), предшествующих командировке. То есть, например, при направлении работника в командировку:
- 30 апреля 2019 года — расчетным является период с 01.04.2018 по 31.03.2019;
- 1 мая 2019 года — расчетным является период с 01.05.2018 по 30.04.2019.
Минтруд в Письме от 18.08.2015 № 141/В-623 уточнил, что корректировка среднего заработка производится только в случае, когда тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение повышаются всем работникам организации (филиала, иного структурного подразделения).
Повышение зарплаты произошло в расчетный периодЕсли повышение заработной платы (в частности, тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения) произошло в расчетный период, выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, увеличиваются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада, денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего повышения тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения, на тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение, установленные в каждом из месяцев расчетного периода.
Работник направлен в командировку с 06.05.2019 по 08.05.2019. С 01.01.2019 в учреждении произошло повышение окладов сотрудников. В частности, размер оклада командированного сотрудника до повышения составлял 18900руб., после повышения — 19900 руб. Также работнику выплачивается ежемесячная премия в размере 30% оклада. Других случаев повышения заработной платы в расчетном периоде не было. Работник отработал расчетный период полностью (249 дней), его ежемесячная заработная плата до повышения составляла 24570руб. (18900руб. 18900руб. х 30%), после повышения — 25870руб. (19900руб.
19900руб. х 30%).
В рассматриваемом случае расчетным является период с 01.05.2018 по 30.04.2019.
Размер повышающего коэффициента — 1,053 (19900руб. / 18900руб.).
Соответственно, за период 2018 года (до повышения размера оклада) при расчете среднего заработка будут учитываться ежемесячные выплаты с учетом коэффициента. Они составят 25872руб. (24570руб. х 1,053).
1. Определим средний дневной заработок. Он будет равен 1247руб.
((25872руб. х 8 мес. 25870руб. х 4 мес.) / 249 дн.).
2. Определим средний заработок за дни служебной командировки (с учетом индексации). Он составит 3741руб. (1247руб. х 3 дн.).
Если бы соответствующие корректировки не были произведены, средний дневной заработок работника составил бы 1205руб. (24570руб. х 8 мес. 25870руб. х 4 мес.) / 249 дн.), соответственно, средний заработок за дни служебной командировки был бы равен 3615руб. (1205руб. х 3 дн.), что ущемляет права работника.
Повышение зарплаты произошло после расчетного периодаЕсли заработная плата была увеличена после расчетного периода, то есть в месяце направления работника в командировку, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период.
Воспользуемся условиями примера 1, но предположим, что повышение заработной платы произошло с 01.05.2019.
В данном случае сначала определим размер среднего заработка, как если бы повышения зарплаты не было.
- Определим средний дневной заработок. Он составит 1184руб. (24570руб. х 12 мес. / 249 дн.).
- Определим средний заработок за дни служебной командировки (без учета повышения зарплаты). Он будет равен 3552руб. (1184руб. х 3 дн.).
- Применим повышающий коэффициент. В результате размер среднего заработка за дни служебной командировки составит 3740руб. (3552руб. х 1,053).
Повышение зарплаты произошло в период сохранения среднего заработкаЕсли повышение заработной платы произошло непосредственно в период командировки, часть среднего заработка увеличивается с даты повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода.
Работник направлен в командировку с 06.05.2019 по 08.05.2019. Предположим, что повышение заработной платы произошло 08.05.2019 (остальные исходные данные не изменились).
В рассматриваемом случае средний дневной заработок за дни командировки до повышения заработной платы рассчитывается без учета коэффициента, а со дня, в котором произошло повышение, — с учетом повышающего коэффициента.
1. Определим средний дневной заработок. Он составит:
- за 6, 7 мая — 1184руб. (24570руб. х 12 мес. / 249 дн.);
- за 8 мая — 1247руб. (25870руб. х 12 мес. / 249 дн.).
Изменился перечень ежемесячных выплатВ случае если при повышении в учреждении тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения изменяются также перечень ежемесячных выплат к ним и (или) их размеры, средний заработок увеличивается на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения ежемесячных выплат на ранее установленные тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение и ежемесячные выплаты.
Какие выплаты не подлежат индексации?Итак, при повышении среднего заработка учитываются тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение, а также выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в фиксированном размере (проценты, кратность). (См. рассмотренные выше примеры. В частности, в них индексации подлежали сумма оклада, а также сумма премии, установленной работнику в фиксированном размере — 30% оклада.)
Не подлежат индексации:
- выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность). Поясним. Выплаты к окладу в диапазоне значений — это выплаты, установленные, например, положением о премировании в размере от 10 до 50% должностного оклада в зависимости от выполнения работником тех или иных критериев (то есть в случае, если размер премии в расчетном периоде неодинаков);
- выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах (то есть выплаты, установленные не по отношению к тарифной ставке, окладу). К таковым можно отнести, например, выплаты за выслугу лет.
Если в учреждении повышены стимулирующие выплатыЕсли в учреждении произошло повышение денежных премий, надбавок и иных вознаграждений без увеличения окладов, сумму выплат за расчетный период в целях определения среднего заработка индексировать не нужно.
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Индексация средней заработной платы для расчета командировочных выплат производится в случае, когда имеет место повышение тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения всем работникам организации (филиала, структурного подразделения).
Следует учитывать, что у каждого работника будет свой коэффициент индексации. Не имеет значения, произошло ли повышение в процентах или абсолютных величинах.
При этом Положением № 922 предусмотрен запрет на индексацию выплат:
- которые установлены в абсолютных размерах;
- которые варьируются в диапазоне значений.
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