Учет экспортных/импортных операций: в чем чаще всего ошибаются бухгалтеры

Я постоянно консультирую коллег — бухгалтеров сторонних организаций по вопросам отражения экспортно/импортных операций на счетах учета. Решила упорядочить свой опыт и собрать в этой статье те вопросы, которые наиболее часто задают бухгалтеры и дать на них ответы. Читайте, возможно, эта информация принесет пользу для вас в вашей работе.

Какие валютные операции могут проводить хозяйствующие субъекты?

Валютными операциями являются приобретение резидентом у резидента или нерезидента, приобретение нерезидентом у резидента, отчуждение резидентом в пользу резидента или нерезидента, отчуждение нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа (ст. 1 ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Российские организации могут проводить валютные операции, разрешенные действующим валютным законодательством, в том числе приобретать и продавать иностранную валюту, получать валютную выручку от продажи товаров (работ, услуг), приобретать товары (работы услуги) с расчетами в валюте при условии, если поставщик нерезидент, получать займы (кредиты) в иностранной валюте.

Для осуществления валютных операций организациям необходимо выполнять ряд требований:

проводить операции через банковские счета уполномоченных банков, либо через счета в банках, расположенных за пределами Российской Федерации;

предоставлять в уполномоченный банк документы, связанные с проведением валютной операции;

при расчетах с нерезидентами проводить репатриации валютной выручки.

Какие документы, связанные с проведением валютной выручки, нужно предоставлять в уполномоченный банк?

С 2018 года согласно инструкции ЦБ от 16.08.2017 г. № 181-И отменены паспорта сделок и справки о валютных операциях. Поэтому сегодня для проведения валютных операций в банк необходимо предоставлять документы, которые служат основанием для проведения валютной операции, например, договор и/или документы, подтверждающие факт передачи товаров (работ, услуг). Если договор/контракт поставлен на учет в банке, а он ставится на учет в случаях, если сумма обязательств по нему больше или равна 3 млн. руб. для импортных контрактов и 6 млн. руб. для экспортных контрактов, то необходимо предоставлять в валютный отдел банкасправку о подтверждающих документах.

Как учитывать экспортные/импортные операции на счетах бухгалтерского и налогового учета?

Как вы знаете, экспорт товара облагается НДС по ставке 0%, что должно быть отражено в учете экспортных операций вашей организации. Чтобы подтвердить право применения «нулевой» ставки НДС необходимо в ИФНС предоставить копии договора поставки и таможенной декларации. Срок подтверждения ставки 0% составляет 180 дней со дня разрешенного выпуска товаров, указанного в таможенной декларации. Если срок истек, а документы в срок не предоставлены, то необходимо начислить НДС и сдать уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором произошла отгрузка.

Импортные операции по ввозу товаров на территорию РФ признаются объектом обложения НДС. В данном случае налоговая база по НДС определяется как сумма таможенной стоимости товаров и подлежащей уплате таможенной пошлины.

Уплатить НДС необходимо в срок с момента регистрации таможенной декларации и до момента выпуска товаров таможенным органом.

Сумма НДС, уплаченная при ввозе товаров на территорию РФ после принятия их к учету, принимается к вычету, но при условии наличия первичных документов и документов, подтверждающих фактическую уплату НДС.

Экспорт Импорт Выручка от продажи товаров признается на дату перехода права собственности от организации к покупателю и отражается проводкой Дт 62 Кт 90.1 стоимость проданных товаров учитывается в себестоимости продаж Дт 90.2 Кт 41 таможенный сбор учитывается в составе прочих расходов Дт 91.2 Кт 60 (76) Приобретение товаров принимается к учету по фактической себестоимости. Дт 41 Кт 60 уплата НДС отражается Дт 76 Кт 51 на основании таможенной декларации отражен НДС, уплаченный при ввозе Дт 19 Кт 76 произведены расчеты с поставщиком Дт 60 Кт 52 Курсовые разницы, возникающие на дату осуществления расчетов отражаются в составе прочих доходов или расходов в корреспонденции со счетом 52

Какими документами в программе 1С отражать данные операции?

Экспорт 1. Документ «Реализация товаров» со ставкой НДС 0% , сумма всего по документу должна равняться сумме по ГТД строки 22; 2. На основании «Реализации товаров» создаётся документ «Таможенная декларация (экспорт)», в которой указывается код операции по НДС, вид транспорта, сопроводительный документ; 3. Таможенный сбор списывается документом «Бухгалтерская справка». Импорт 1. Документ «Поступление товара», в котором сумма всего по документы должна равняться сумме по ГТД строки 22; 2. На основании «Поступления товара» создается документ «Таможенная декларация (импорт)», в которой отражается суммы таможенного сбора, таможенной пошлины, таможенный НДС и таможенная стоимость. Обратите внимание, что в таможенную стоимость могут быть включены транспортные расходы до границы согласно условиям поставки по Инкотермс 2010 В случае, если импортируются товары из государств — членов ЕАЭС на основании документа «Поступление товара» создается документ «Заявление о ввозе товаров»

Как место оказания услуги влияет на исчисление налогов?

При импорте, экспорте работ (услуг) необходимо понимать, что является местом оказания услуг согласно статьи 148 НК РФ. Является ли территория РФ местом реализации услуг для целей исчисления НДС?

Если местом оказания услуги считается Российская Федерация, то организация является налоговым агентом по НДС, обязанностью которой является необходимость уплаты НДС за «своего» контрагента — нерезидента в ИФНС, где стоит на учета сама организация. К таким услугам, например, относится оказание консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг.

Обратите внимание также на то, что при перечислении поставщику услуг денежных средств необходимо руководствоваться положениями п. 1 и п.п 4 п. 2 ст. 310 НК РФ, а именно: налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ НК.

К таким доходам относятся доходы иностранной организации, полученные от источников в РФ. Например, при выплате дохода от продажи доли в уставном капитале российской организации, более 50% активов которой состоит из находящегося на территории РФ недвижимого имущества или процентный доход, выплаченный российской организацией по договору займа иностранной организации или доходы от международной перевозки, при этом под международными перевозками понимаются любые перевозки морским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством или железнодорожным транспортом, за исключением случаев, когда перевозка осуществляется исключительно между пунктами, находящимися за пределами РФ.

Исключение составляют случаи выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в РФ при условии предоставления иностранной организацией подтверждений налоговому агенту т.е. сертификат резидентства, предусмотренного в п. 1 ст. 312 НК РФ.

Форму налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных согласно положений ст. 285, п. 3, 4 ст. 289, п. 4 ст. 310 НК РФ необходимо представить в налоговый по итогам отчетного периода — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;- по итогам года — не позднее 28 марта следующего года.

С моей точки зрения, если вы как бухгалтер примените данные советы и разъяснения, то проблем в учете экспортных/импортных операций у вас возникнуть не должно.