Что делать, если хакеры зашифровали базу 1С

Страшный сон бухгалтера и предпринимателя — это взлом и шифрование базы 1C.

Есть два пути решения проблемы, по котором нужно идти одновременно для экономии времени.

Начать узнавать у всех знакомых программистов, что можно и нужно сделать для восстановления файлов, звонить, писать и просить помощь в 1С. Начать общаться с хакерами, которые зашифровали вашу базу данных и узнавать, что нужно чтобы запустить восстановление зашифрованных файлов.

Как защитить свою базу от вирусов?

настроить резервное копирование в облачное хранилище;

прописать в обязанности сотрудника еженедельное копирование базы данных на локальный жесткий диск.

Эти два способа наверняка помогут вам сохранить не только ваши нервные клетки, но и деньги на простой вашего бизнеса.