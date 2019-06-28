Что делать, если хакеры зашифровали базу 1С

Страшный сон бухгалтера и предпринимателя — это взлом и шифрование базы 1C.

Есть два пути решения проблемы, по котором нужно идти одновременно для экономии времени.

  1. Начать узнавать у всех знакомых программистов, что можно и нужно сделать для восстановления файлов, звонить, писать и просить помощь в 1С.
  2. Начать общаться с хакерами, которые зашифровали вашу базу данных и узнавать, что нужно чтобы запустить восстановление зашифрованных файлов.

Как защитить свою базу от вирусов?

  • настроить резервное копирование в облачное хранилище;
  • прописать в обязанности сотрудника еженедельное копирование базы данных на локальный жесткий диск.

Эти два способа наверняка помогут вам сохранить не только ваши нервные клетки, но и деньги на простой вашего бизнеса.

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