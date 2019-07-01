Переход на онлайн-ККТ с 1 июля: срочные разъяснения налоговиков

С 1 июля 2019 года согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ предусмотрен очередной этап перехода налогоплательщиков на новый порядок применения ККТ. Излишне писать о том, как надо переходить на онлайн-кассы, как их регистрировать — об этом информации достаточно. Я хочу осветить вопросы, которые часто задают налогоплательщики в связи с этим переходом на онлайн-кассы, который будет весьма массовым, так как практически все организации и большинство ИП обязаны будут применять кассовые аппараты. Вследствие долгого ожидания внесения поправок в закон о применении ККТ большая часть налогоплательщиков не торопилась приобретать и регистрировать онлайн-кассы.

Те, кого эти поправки не затронули, а это сферы деятельности общественного питания и розничной торговли (перепродажа товара) без наемных работников, всеобще стали закупать ККТ и регистрировать ее после принятия Федерального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ. Остальная часть тех, кого коснулись изменения и кому предоставили отсрочку применения онлайн-касс до 01.07.2021, пребывают в некотором неведении, применимо это к их деятельности или нет.

Кто получил отсрочку и может не применять ККТ

Это ИП, не имеющие наемных работников, из нижеперечисленного перечня:

реализующие товары собственного производства (если вы самостоятельно, своими силами испекли пирожки, изготовили мебель, поделки и т.д.);

оказывающие услуги (если вы стоматолог, косметолог, парикмахер и т.д., работаете один);

выполняющие работы (если вы что-то чините, строите, ремонтируете и т.д., работаете один).

Если вы что-то не понимаете, в чем-то не уверены, не нужно сочинять небылицы, спрашивать у коллег по бизнесу, которые, как и вы, не уверены в своих познаниях. Обратитесь в налоговую инспекцию через личный кабинет, позвонив по телефону, и получите ответы на свои вопросы в письменном виде, чтобы успокоиться и в случае проверки предъявить документ о том, обязаны вы применять ККТ с 01.07.2019 или на вас распространяется отсрочка.

Проверки и штрафы

Никаких поправок в закон по этому поводу не вносилось. Проверки как были, так и будут проходить. Штрафные санкции не применяются только к тем налогоплательщикам, у которых до 01.07.2019 заключены договоры на покупку ККТ и которые не успеют ее установить и зарегистрировать не по причине своей забывчивости, невнимательности и преднамеренности. Также будут выноситься предупреждения, если неприменение ККТ происходит не по вашей вине и нарушение совершено впервые.

Право на ККТ-вычет

Хотелось бы предупредить налогоплательщиков ЕНВД, которые уже применяют онлайн-кассы с 2018 года. За I квартал 2019 года огромное количество ИП, работающих в сфере общественного питания и розничной торговли и имеющих на дату регистрации ККТ наемных работников, в декларации по ЕНВД заявили налоговые вычеты на применение ККТ, тем самым уменьшив суммы налогов к уплате. Но согласно п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ только эти два вида деятельности имеют право на вычет в 2018 году, на 2019 год вычет не распространяется.

Чтобы избежать начисления штрафных санкций при камеральных проверках, необходимо как можно оперативнее сдать уточненные расчеты по ЕНВД за I квартал 2019 года и не допустить таких ошибок за последующие периоды.

Ввиду всего изложенного хочу еще раз подчеркнуть: внимательно читайте законы и все изменения в них, обращайтесь к компетентным организациям за разъяснениями. Лучше лишний раз задать вопрос, чем платить лишние деньги за ошибки. Успехов в работе без проверок и штрафов!