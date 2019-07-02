Как бухгалтеры готовятся к отчётному периоду и что думают про 4-х дневную рабочую неделю

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Как бухгалтеру подготовиться к отчётному периоду?

Начался очередной отчётный период. Июль — это напряженное время в работе бухгалтерии, занятое подготовкой и сдачей отчетности. Вот коллеги и задались вопросом: как настроиться на рабочий лад, когда за окном лето, многие ушли в отпуска и отдыхают на морях, а в бухгалтерии начинается аврал?

Как вдохновляетесь перед отчетностью?

Где ловите музу?

Меня заранее тошнит — Эминем Эминем

Посмотрим, как практикующие бухгалтеры готовят себя к отчётам.

Самая большая мотивация — мысли о предстоящем отпуске:

«Мысли об отпуске вдохновляют», что Светлана и подтверждает.

Есть предложение уволиться, но это слишком глобальное решение.

Далее в списке значатся:

встреча с подругами;

поездка на природу;

занятие танцами.

А для кого-то отчетный период наоборот является вдохновляющим фактором и стимуляцией к работе:

«Никак, само ощущение приходит что за меня никто не сделает, вот и включается какая-то батарейка, которая вроде как давно села» (Irina Filatova).

И самое главное — сдачу отчетности необходимо четко распланировать и не оставлять на последний день:

«Не просто „не откладывать“, но и делать все в первый день) СЗВ-м сдаю 1-3, ФСС, 6-НДФЛ и РСВ — до 10. НДС только не получается сдать сразу — зависишь от контрагентов» (Санэ Къущхьэ).

А как вы готовитесь к отчётному периоду?

Белый учёт в организации: миф или реальность?

Мечта любого бухгалтера:

в срок полученные документы;

отражение реальных объектов учёта, фактов хозяйственной деятельности, без рисования доходов/расходов;

вменяемое руководство;

более или менее адекватное законодательство;

и т.д., список можно писать бесконечно.

Коллеги , а есть у кого нибудь пример фирмы в «белом пальто»? Вот чтоб и в учете отчетные периоды закрывались без переделок. Чтоб вся белая — белая и пушистая ? Хочется верить, что они существуют. — Наталья Потехина

Анализируя опыт коллег, видим, что организации с белым учётом — это реальность. В основном это прерогатива малого бизнеса на спецрежиме:

«От рождения у меня такие есть, малыши но работа в удовольствие и директора умнички всегда диалог» (Алла Косолапова);

«У меня такая, но 1С веду здесь с 2016 г., малыши все пушистые — услуги УСН 6%» (Екатерина Бородина);

«У меня такая есть малышка. Веду с рождения, с 2011 года. Должна отметить,что неуклонно идёт спад. Вначале было работающих 15 чел, сейчас 3. Так же и с объёмами и с контрагентами. Так,что их „пушистость“ сейчас несложно поддерживать. Сложно белым компаниям выживать с нашим НК» (Елена Холодова).

Также идеальный учёт можно наблюдать в иностранных организациях:

«Повезло. Работаю в такой. Но „французская“ дочка. Поэтому все белые и пушистые» (Елена Мальцева);

«Есть. Крупные международные компании. Закрытие периода — 7 рабочий день месяца» (Инна Острякова).

В итоге получается, что белый учёт только у малышей, а у среднего бизнеса, крупный даже не берём в расчёт, всё так далеко от идеала?

И снова блокировки...

Сил нет уже никаких на эти блокировки расчётных счетов. Сколько месяцев длится это безобразие! Вот как рыба об лёд бьешься — бьешься, столько времени уходит, чтобы разблокировать счёт.

Информация по блокировкам сейчас в свободном доступе и любого контрагента можно проверить. Вчера у меня был список организаций, примерно штук 30, деятельность которых необходимо было проанализировать. И в итоге — у каждой третьей организации есть блокировка. Да, сумму не видно, но сразу напрягает, и задумываешься: а стоит ли с ними работать, а может они совсем неплатежеспособные?

«Ну вот..и меня с почином.. у ИП за какие то г-ые 128 руб пени заблокировали все счета. Спасибо одному хорошему банку, предупредили смс, что завтра. Апокалипсис. Пени непонятные. Ссылаются на неисполнение требования. Требования не было. Дозвониться нереально. В ЛК налоговой нашла раздел „неисполнение требования“, оттуда поняла за что блок. Ну, перечислила. На всякий случай - 128 руб. не жалко для поднятия имиджа Мишустина... Эх.» — Елена Компьюз

Коллеги рассказывают о проблемах с блокировками:

«Тоже пр ИП, требований не было, инкассовых не было. Хотя все было оплачено. Заблокировали счет. Дозвонилась в налоговую, сказали пеня 28 руб, переспросила несколько раз и все, больше ничего вам не должны, ответ - только 28 руб. Проходит 4 дня звоню, ну что когда ждать решение в банке, а мне так вам еще надо пени доплатить 86 руб. Разблокировали, на 4 день. Хотела сьездить и поругаться с ними, решила, что мои нервы мне дороже, чем 100 руб. Была бы сумма больше поехала бы разбираться», — рассказывает Ирина.

Двойные списания с расчётного счёта — к сожалению, участившаяся практика:

«У вас 128. А у меня у ИП оплатили 01.04.2019 патент на 216000. 15 апреля ИФНС 4 списывает еще раз 216 тыс и пени 17 тыс. Выясняется все реквизиты верные по нашему платежу от 1 апреля, но почему на невыясненных платежах висят, не поймем. Тот налог который сама ИФНС почему так же завис. И прикол в том, что так в налоговой, не разобравшись по платежам, они сами эти платежи отправили ИП по месту прописку в Калугу. Вот идиоты простите. Теперь блокировка по счете все так же висит с апреля, деньги списали а толку ноль. Разбираемся, как вернуть деньги из калуги в мск» (Ирина Кендигелян).

И то, о чём я писала выше — это проявление должной осмотрительности, когда видишь у контрагента блокировку расчетного счёта, то доверие сразу снижается:

«У меня уже 2 месяца заблокированы 50 руб. Мы их оплачивали, потом с нас их сняли, но блок так и висит. Как назло, нашлись принципиальные клиенты, у которых правило и проявление должной осмотрительности. Мать-перемать. Сделка срывается» (Анастасия Ко).

4-дневная рабочая неделя для бухгалтеров?

Нашумевшее заявление премьер — министра РФ Дмитрия Медведева на Международной конференции труда, где он заявил, что Россия должна продумать новые принципы организации труда, т.к. идет усиленное развитие новых технологий и роботизация. В связи с чем было высказано, что трудиться можно будет меньше — по крайней мере на 1 день.

А вот что вы выберете: Часы жизни или деньги? Что думаете о четырёхдневном рабочем дне для бухгалтера (главного бухгалтера)? — Татьяна Суркова

Что выбирают бухгалтеры? Мнения разделились практически поровну, но всё-таки большинство за баланс:

«Тут важен контекст. Когда-то я выбрала деньги, детей надо было растить. Детей вырастила, но больше десяти лет просто выпали из жизни и это — невосполнимо никакими деньгами. И сейчас — выбрала жизнь. Но жалею, что поздновато ))», — делится опытом Елена.

Светлана считает, что в отчётный период ни о какой 4х дневной неделе не может быть и речи: «А выбор действительно реален... все же понимают, что нет... о какой 4-х дневной рабнеделе в отчетный период можно вообще вести речь».

А Нина за компромисс: «Баланс денег и жизни. Всегда можно настроить работу так, чтобы он сохранялся».

Как вы считаете: 4-дневной рабочий день для бухгалтерии возможен? Что ставите в приоритет: деньги или время?