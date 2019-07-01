Как уволить по статье «Недоверие»: бухгалтеров она касается

Уволить по статье «Недоверие» можно госслужащего либо сотрудника, обслуживающего денежные или материальные ценности при совершении им виновных действий, свидетельствующих о его дальнейшей непригодности для выполнения возложенных обязанностей. Подробности далее.

Уволить по статье в связи с утратой доверия администрация предприятия может согласно п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом в п. 45 постановления Пленума ВС РФ «О применении ...» от 17.03.2004 № 2 разъяснено, что данное право распространяется только на сотрудников, которые непосредственно обслуживают процесс движения денег или товарных ценностей в организации, то есть осуществляют их хранение, распределение, транспортировку и т. д. Соответственно, в данную категорию сотрудников обычно попадают бухгалтеры, кассиры, кладовщики, экспедиторы.

Для увольнения по данному основанию необходимо, чтобы работник совершил виновное действие, например хищение, растрату, умышленную порчу имущества либо другое корыстное деяние, как в рамках исполнения трудовых обязанностей, так и помимо работы.

Данное деяние должно быть зафиксировано с помощью:

акта о выявлении недостачи;

актов инвентаризации или ревизии;

если хищение либо другое преступление совершается вне предприятия, подтверждением будут приговор суда или документы иных правоохранительных органов, фиксирующих данные факты.

Важно! Не стоит забывать о необходимости проведения служебной проверки или расследования для установления вины конкретного сотрудника.

Согласно ч. 3 ст. 192 ТК РФ увольнение по данному основанию является видом дисциплинарного взыскания. Соответственно, перед его применением от работника должны быть затребованы письменные объяснения (ст. 193 ТК РФ). При нежелании работника их давать составляется акт.

Приказ об увольнении издается в течение 1 месяца с момента обнаружения совершения противоправного деяния работником.

Обратите внимание! Увольнение в связи с утратой доверия может быть произведено и в отношении государственных гражданских служащих, однако основания для этого другие и установлены они в ст. 59.2 ФЗ «О государственной гражданской...» от 27.07.2004 № 79-ФЗ. Например, утрату доверия может повлечь непредставление сведений о доходах и расходах госслужащим.

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Подводя итог, отметим, что нормы ТК РФ достаточно подробно регламентируют основания и порядок увольнения при утрате доверия. Задача администрации организации — юридически грамотно зафиксировать проступок работника и уволить по статье за недоверие во избежание обжалования увольнения работником в суде.