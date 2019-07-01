Прием на работу иностранца: что изменилось и как сообщить в МВД

Уведомление о приеме на работу иностранца с видом на жительство

Уведомление о приеме на работу иностранца с видом на жительство 51 Кб

Уведомление о приеме на работу иностранца из страны ЕАЭС

Уведомление о приеме на работу иностранца из страны ЕАЭС 52 Кб

Уведомление о приеме на работу иностранца с патентом

Уведомление о приеме на работу иностранца с патентом 51 Кб

Уведомление о приеме на работу иностранца с разрешением на работу

Уведомление о приеме на работу иностранца с разрешением на работу 51 Кб , 1 загрузка

Прием на работу иностранцев в 2019 году требует дополнительных действий по сравнению с общим порядком приема на работу граждан РФ. Одно из основных — уведомление госорганов о факте заключения трудового договора с гражданином другой страны.

Нововведения в порядке приема на работу иностранцев в 2019

В 2019 году продолжают действовать правила, установленные в 2018-м после передачи функций ФМС в МВД. Согласно Приказу МВД России от 10.01.2018 № 11 старые формы уведомлений (которые подавали в ФМС) более не действительны.

В оборот введены новые формы, адаптированные к изменениям в законодательстве. При этом обязанность уведомлять госорганы о заключении трудового договора с иностранцем осталась неизменной.

Любой работодатель (как юрлицо, так и физлицо), заключивший ТД с иностранцем, должен подать в ГУВМ МВД (ФМС) уведомление:

о заключении ТД (или ГПД) при найме иностранного гражданина;

о расторжении ТД (ГПД) при увольнении (прекращении ГПД) иностранного гражданина.

Уведомлять о прекращении действия любого договора с иностранцем надо тоже всегда. Даже если отношения по договору прекратились по «естественным» причинам: например, истек срок срочного договора или у иностранного работника закончились сроки разрешительных документов на работу в РФ.

Напомните иностранцу, что, если он работает в РФ по патенту, ему также следует уведомить МВД (ФМС) о трудоустройстве. И со своей стороны послать им копию договора.

Сроки и ответственность

Уведомление МВД (ФМС) о заключении договора с работником-иностранцем нужно предоставить в течение 3 рабочих дней со дня подписания этого договора. Предоставлять документ можно как лично, так и почтовым отправлением с описью вложения.

Во втором случае обязательно сохраняйте квитанцию и чек с датой отправки. Она будет считаться датой предоставления. При условии, что документ будет корректно заполнен и принят МВД (ФМС).

За неуведомление или несвоевременное уведомление госструктур о приеме на работу (увольнении) иностранного гражданина установлены штрафы. По нормам ст. 18.15 КоАП РФ неуведомление приравнивается к незаконному привлечению иностранца к трудовой деятельности.

Ответственность:

физические лица — штраф 2 000-5 000 руб.;

юридические лица — штраф 400 000-800 000 руб. либо приостановление деятельности до 90 суток;

должностные лица, ответственные по должности за уведомление, — штраф 35 000-50 000 руб.

Особый штрафной режим действует в Московском (Москва и область) и Санкт-Петербургском (СПб и Ленинградская область) регионах. Здесь за неохваченных уведомлениями гастарбайтеров оштрафуют:

физических лиц — на 5 000-7 000 руб.;

юридических лиц — на 400 000-1 000 000 руб.;

должностных лиц — на 35 000-70 000 руб.

Форма и образец уведомления о приеме на работу иностранца в 2019 году

Форма уведомления о приеме на работу иностранца утверждена вышеупомянутым Приказом МВД от 10.01.2018 № 11. Выглядит она так:

Первая страница уведомления

Оборотная сторона уведомления

Скачать бланк уведомления о приеме на работу иностранного гражданина в Excel.

Образцы заполнения уведомлений

Рассмотрим распространенные случаи заполнения уведомлений о приеме на работу иностранцев.

Первая страница уведомления заполняется для всех случаев стандартно (скачать образец).

Заполнение второй страницы зависит от того, откуда ваш иностранец прибыл и на каких основаниях к вам трудоустраивается. Ниже представляем самые распространенные варианты заполнения (для упрощения восприятия персональные данные работника пропущены, т. к. вписать их в поименованные ячейки документа обычно не составляет труда):

Уведомление о приеме на работу иностранца с разрешением на работу (по рабочей визе) — указываются реквизиты разрешения на работу ( скачать образец ).

(по рабочей визе) — указываются реквизиты разрешения на работу ( ). Уведомление о приеме на работу иностранца с патентом — заполняется по аналогии с разрешением на работу ( скачать образец ). И таким же образом, в тот же раздел вписываются в уведомление данные о работнике, у которого есть РВП (разрешение на временное проживание).

— заполняется по аналогии с разрешением на работу ( ). И таким же образом, в тот же раздел вписываются в уведомление данные о работнике, у которого есть (разрешение на временное проживание). Уведомление о приеме на работу иностранца из страны ЕАЭС — в данном случае заполняется специально предназначенный для этого раздел листа 2 уведомления. В нем указываются реквизиты международного договора (соглашения) о присоединении страны иностранца к ЕАЭС ( скачать образец ).

— в данном случае заполняется специально предназначенный для этого раздел листа 2 уведомления. В нем указываются реквизиты международного договора (соглашения) о присоединении страны иностранца к ЕАЭС ( ). Уведомление о приеме на работу иностранца с видом на жительство — в этом случае тоже заполняется спецраздел (скачать образец).

Подводим итоги

Мы привели наиболее распространенные случаи заполнения уведомлений о приеме на работу иностранцев.

Есть нюансы для иных категорий работников (например, для беженцев). Если вашего случая нет в статье, значит, его следует уточнить дополнительно в МВД (или ФНС).

Помните, что МВД может не принять неверно заполненное уведомление. И оно будет считаться непредоставленным с последствиями в виде штрафов, предусмотренных КоАП РФ.