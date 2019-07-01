Прием на работу иностранца: что изменилось и как сообщить в МВД

Нововведения в порядке приема на работу иностранцев в 2019В 2019 году продолжают действовать правила, установленные в 2018-м после передачи функций ФМС в МВД. Согласно Приказу МВД России от 10.01.2018 № 11 старые формы уведомлений (которые подавали в ФМС) более не действительны.
В оборот введены новые формы, адаптированные к изменениям в законодательстве. При этом обязанность уведомлять госорганы о заключении трудового договора с иностранцем осталась неизменной.
Любой работодатель (как юрлицо, так и физлицо), заключивший ТД с иностранцем, должен подать в ГУВМ МВД (ФМС) уведомление:
- о заключении ТД (или ГПД) при найме иностранного гражданина;
- о расторжении ТД (ГПД) при увольнении (прекращении ГПД) иностранного гражданина.
Уведомлять о прекращении действия любого договора с иностранцем надо тоже всегда. Даже если отношения по договору прекратились по «естественным» причинам: например, истек срок срочного договора или у иностранного работника закончились сроки разрешительных документов на работу в РФ.Напомните иностранцу, что, если он работает в РФ по патенту, ему также следует уведомить МВД (ФМС) о трудоустройстве. И со своей стороны послать им копию договора.
Сроки и ответственностьУведомление МВД (ФМС) о заключении договора с работником-иностранцем нужно предоставить в течение 3 рабочих дней со дня подписания этого договора. Предоставлять документ можно как лично, так и почтовым отправлением с описью вложения.
Во втором случае обязательно сохраняйте квитанцию и чек с датой отправки. Она будет считаться датой предоставления. При условии, что документ будет корректно заполнен и принят МВД (ФМС).
За неуведомление или несвоевременное уведомление госструктур о приеме на работу (увольнении) иностранного гражданина установлены штрафы. По нормам ст. 18.15 КоАП РФ неуведомление приравнивается к незаконному привлечению иностранца к трудовой деятельности.Ответственность:
- физические лица — штраф 2 000-5 000 руб.;
- юридические лица — штраф 400 000-800 000 руб. либо приостановление деятельности до 90 суток;
- должностные лица, ответственные по должности за уведомление, — штраф 35 000-50 000 руб.
- физических лиц — на 5 000-7 000 руб.;
- юридических лиц — на 400 000-1 000 000 руб.;
- должностных лиц — на 35 000-70 000 руб.
Форма и образец уведомления о приеме на работу иностранца в 2019 годуФорма уведомления о приеме на работу иностранца утверждена вышеупомянутым Приказом МВД от 10.01.2018 № 11. Выглядит она так:
Первая страница уведомления
Оборотная сторона уведомления
Скачать бланк уведомления о приеме на работу иностранного гражданина в Excel.
Образцы заполнения уведомленийРассмотрим распространенные случаи заполнения уведомлений о приеме на работу иностранцев.
Первая страница уведомления заполняется для всех случаев стандартно (скачать образец).
Заполнение второй страницы зависит от того, откуда ваш иностранец прибыл и на каких основаниях к вам трудоустраивается. Ниже представляем самые распространенные варианты заполнения (для упрощения восприятия персональные данные работника пропущены, т. к. вписать их в поименованные ячейки документа обычно не составляет труда):
- Уведомление о приеме на работу иностранца с разрешением на работу (по рабочей визе) — указываются реквизиты разрешения на работу (скачать образец).
- Уведомление о приеме на работу иностранца с патентом — заполняется по аналогии с разрешением на работу (скачать образец). И таким же образом, в тот же раздел вписываются в уведомление данные о работнике, у которого есть РВП (разрешение на временное проживание).
- Уведомление о приеме на работу иностранца из страны ЕАЭС — в данном случае заполняется специально предназначенный для этого раздел листа 2 уведомления. В нем указываются реквизиты международного договора (соглашения) о присоединении страны иностранца к ЕАЭС (скачать образец).
- Уведомление о приеме на работу иностранца с видом на жительство — в этом случае тоже заполняется спецраздел (скачать образец).
Подводим итоги
- Мы привели наиболее распространенные случаи заполнения уведомлений о приеме на работу иностранцев.
- Есть нюансы для иных категорий работников (например, для беженцев). Если вашего случая нет в статье, значит, его следует уточнить дополнительно в МВД (или ФНС).
- Помните, что МВД может не принять неверно заполненное уведомление. И оно будет считаться непредоставленным с последствиями в виде штрафов, предусмотренных КоАП РФ.
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