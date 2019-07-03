Зарплата на карту третьего лица: может ли начальник сразу отдавать деньги жене работника?

Все люди разные. И семейные отношения у каждого свои. Кто-то из мужчин оставляет всю зарплату себе. И выдает жене понемногу. Иногда, это оправдано. Есть жены, которые могут за день растратить все, что бедный мужчина зарабатывал целый месяц.

Сейчас, конечно, и зарплаты такие — два раза в магазин за хлебушком сходить...

Есть мужья, которые все деньги отдают любимой супруге. У меня недавно был такой клиент. Пришел с жалобой на своего начальника, сказал, что хочет, чтобы его зарплату сразу переводили на карту жены. Но директор отказал ему в этом. Правомерно?

Человек, кстати, сильно возмущался. Говорил: «Всю зарплату отдаю жене. Банковскую карту иметь не хочу. Так пусть они сразу переводят на карточку жены!».

Этот вопрос у меня не вызвал затруднений. Все там очень просто. К тому же «Роструд» однажды разъяснял вопрос.

Что касается зарплаты, то все подробно расписано в ст. 136 Трудового кодекса.

У работника есть такие права:

получать наличные заработанные средства в кассе;

получать деньги на карту;

выбирать, в каком обслуживаться банке.

Последнее, кстати, сейчас серьезно контролируют. Если руководство компании не дает работнику выбрать, в какой кредитной организации обслуживаться, то такого начальника могут наказать.

А вот про то, что деньги можно переводить на карту третьего лица (жены, например), в законе речи не идет.

То есть, получается, что начальник может в такой просьбе работника отказать. Может, конечно, согласиться. Но это, вероятно, обернется проблемами для него самого.

Допустим, в семье работал муж, а деньги получала жена. Пока всё нормально. Потом, люди разругиваются в пух и прах, разводятся. Естественно, бывший муж скажет: «Я работал, но ничего не получал. Заплатите мне!». И суд, возможно, прислушается к этому его возгласу.