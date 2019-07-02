Госконтроль за расходами: такое у нас уже было

Немного об идее Минэка о введении госконтроля за расходами.

27 июня чиновница министерства озвучила идею о необходимости введения государственного контроля за расходами граждан. Буквально в этом же день, наверное, по причине общественного резонанса, тот Минэк попытался опровергнуть собственные слова, указав, что «проекты не разрабатывает», а речь об этом шла в рамках дискуссии.

Только я не совсем понял, а чего все всполошились? У нас в стране такая система уже вводилась 20 лет назад (правда потом благополучно была закрыта? почти не начав работать). Да и все эти годы о налог/контроле за расходами говорят то чиновники, то депутаты, то эксперты/

Кстати, не секрет, что налоговые органы регулярно пытаются на своих проверках затронуть тему «расходов», причем происходит это до сих пор, даже не смотря на практику ВС РФ 2015 г., gj которой «налог/контроль за расходами» был признан незаконным.

Я всегда говорю о том, что такой контроль рано или поздно будет введен обязательно, вопрос только о сроках.

А пока расскажу, как было у нас раньше, если вы забыли.

Самая сильная мера для борьбы с коррупцией

Так и хочется воскликнуть: «Не может быть...». Вы спросите меня: «Почему я так ерничаю». А все очень просто. В России дважды пытались ввести госконтроль за расходами физических лиц. Что это такое? Да все очень просто... Это когда не за доходами следят, а за расходами. Доходы скрыть легко (например евро в конверте), а вот расходы намного труднее (коттедж или «Бентли» в конверт не помещаются). И если расходы есть, а доходов вроде как и «нет», то подразумевается, что доходы «были», только их не заметили.. но это уже и не важно, потому что расходы приравниваются к доходам и с них взимается налог. Все дешево и сердито. Кстати, такая мера действует во многих странах.

Впервые госконтроль за расходами появился в России по Федеральныму закону от 20 июля 1998 года № 116-ФЗ «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическим лицами доходам». Закон был очень злой и бескомпромиссный, и в первую очередь антикоррупционным. По слухам в его принятии активную роль играл Б. Немцов.

Но потом этот закон отменили. Почему? Да все очень просто, т.к. этот госконтроль передали в налоговую сферу и госконтроль за расходами стали осуществлять налоговики исключительно для целей налогообложения (это бывшие в Налоговом кодексе ст. 86.1, 86.2 и 86.3). Но контроль это был откровенно фуфловый, т.к. налоговики фактически могли только «спросить», а в ответ могли быть спокойно посланы и ... и на этом все.

Реальных рычагов у налоговиком по НК РФ не было никаких (во всяком случае доначислять и взыскивать принудительно они уж точно ничего не могли). Поэтому нет ничего удивительного, что этот закон (а вернее три статьи в НК РФ) так толком и не заработал. Через пару лет в 2003 году эти три несчастные статьи вообще убрали из НК РФ (Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 104-ФЗ). Причем убрали при В.В. Путине и с формулировкой более, чем странной «этот контроль себя не оправдывает, т.к. налоги по „госконтролю“ не собираются».

Но самое интересное даже в этом (я думаю все все понимают по поводу этого госконтроля). Закон хоть почти и не применялся, но шуму и страха нагнал много — многие вздрогнули и хотя бы стали приличия соблюдать. Более того, после отмены этого «госконтроля» к нам еще года 3 обращались напуганные налогоплательщики с одними и теми же вопросами, типа «я безработный, но купил себе „Лексус“... и что мне за это будет».

Иными словами госконтроль — это очень эффективная антикоррупционная (да и фискальная) мера. Почему она у нас отсутствовала — то же, наверное можно предположить. И вот сейчас ее собираются ввести (или вернуть), пока не понятно для каких целей, но уверяю — это будет очень сильный финансовый институт, а то ведомство, которое будет его осуществлять (причем реально осуществлять, а не так как в начале 2000-х), сразу станет автоматически силовым.