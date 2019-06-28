«Ночной бухгалтер». Власти будут контролировать ваши расходы?

Что стоит за громким заявлением чиновницы из Минэкономразвития?

Про трепетную тему

Вчера заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила:

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов».

И понеслось! Министерство завалили вопросами, самый мягкий из которых, видят ли они берега, когда так быстро плывут?

Вечером пресс-служба министерства заявила, что там не ведут работу над законопроектом «о контроле за расходами».

Но, знаете ли, ложечки нашлись, но Бэлла Панина-то осталась.

Про не менее трепетную тему

Еще одна страшилка для «физиков» про то, что им надо готовиться платить налоги за переводы на карту.

Эксперты считают, что к новому письму замглавы ФНС надо серьезно отнестись всем ИПешникам.

Про платежки

В платежках надо будет указывать новый код.

Касается тех, кто выплачивает доходы физлицам.

Указывать новый код надо будет в поле 20 с 1 июня 2020 года.

Про изменения

1. Несколько дней осталось у бизнеса для перехода на онлайн-кассы. Тех, кто не успеет сделать это, ждет штраф. Причем весьма солидный: до 100% выручки, полученной без применения онлайн-кассы.

Рассказываем, кому выгодно арендовать онлайн-кассы.

2. У Минтруда масштабные планы по перекройке ТК РФ.

Что изменится для работодателей?

3. У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.

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