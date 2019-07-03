Как разносить расходы в программе, чтобы на затратных счетах не болтались хвосты

Закрытие финансового результата в бухучете по итогам месяца вызывает трудности не только у начинающих, но и у опытных бухгалтеров. Ошибок в учете, связанных с особенностями конкретной компании, бывает множество, но объединяет их, как правило, одно — закрытие затратных счетов.

Независимо от вида деятельности на затратных счетах аккумулируются расходы. При производстве или выполнении работ на них также собирается информация для формирования себестоимости. В конечном итоге всё это влияет на финансовый результат.

Поэтому вести учет расходов по затратным счетам важно правильно, чтобы впоследствии в бухгалтерской отчетности не было искажения.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах утверждены Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

Для отражения расходов в программе используются затратные счета утвержденные в Раздел 3 «Затраты на производство» Плана счетов (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н в редакции от 08.11.2010г.).

Способ учета расходов и рабочий план счетов закрепите в учетной политике предприятия (ПБУ 1/2008).

Первоначальные настройки / Учетная политика

Настройте учетную программу в соответствии со спецификой деятельности компании и утвержденной учетной политикой. От этого зависит корректность отражения расходов по затратным счетам бухгалтерского учета.

В программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» выберите вкладку «Главное» > «Настройки» > «Учетная политика» и произведите следующие настройки:

Производство Выполнение работ / оказание услуг Торговля Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 «Основное производство» установите флаг «Выпуск продукции»

Дт 40(43) — Кт 20 установите флаг «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам»

Дт 90.02 — Кт 20 Комплект настроек остается незаполненным, т.к. счет 20 «Основное производство» не используется Порядок списания затрат со счета 20 «Основное производство» выберите порядок списания затрат :

— без выручки (затраты закрываются при отсутствии оборотов по счету 90.01)

— с учетом всей выручки (затраты списываются в разрезе группировок номенклатуры, по которым она была)

— с учетом выручки только по производственным услугам (можно списать после оформления акта об оказании производственных услуг) Общехозяйственные расходы включаются в соответствии с учетной политикой предприятия: — установите флаг «В себестоимость продаж (метод директ-костинг)» Дт 90.8 — Кт 26 — установите флаг «В себестоимость продукции, работ, услуг» — расходы распределяются согласно настройкам «Методы распределения косвенных расходов» Дт20 -Кт26, Дт23 -Кт26, Дт20 -Кт23,

В настройке учетной политики откройте ссылку «Методы распределения косвенных расходов». В открывшемся списке правил для разнесения общехозяйственных и общепроизводственных расходов создайте новую запись и заполните ее в соответствии с учетной политикой вашего предприятия. Обратите внимание на поле «База распределения», косвенные расходы будут распределяться в зависимости от того, какое значение вы укажите — пропорционально объему выпуска, плановой себестоимости выпуска и т.д

Обязательно настройте методы распределения косвенных расходов, в случае если ваша компания использует счет 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы со счета 25 будут списаны в счет 20 или 23 согласно указанным правилам. В случае распределения на счет 23, в конце месяца затраты автоматически спишутся в счет 20, а после закроются на счет 40 или 43.

Для торговых организации будет использован счет 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Производить настройку «Методов распределения косвенных расходов» для торговых организаций не нужно.

Учет расходов в бухгалтерском и налоговом учете

В зависимости от осуществляемой деятельности компании и утвержденной учетной политики информация о расходах будет отражена на затратных счетах: 20, 23, 25, 26, 29, 44. Данный порядок следует из Инструкции к плану счетов и ПБУ 10/99.

По способу включения в себестоимость продукции (работ, услуг) расходы подразделяют на прямые и косвенные, и в зависимости от вида деятельности их состав отличается.

Необходимо вести раздельный учет расходов для производства продукции, при выполнении работ/оказании услуг и торговой деятельности. Если ваша компания совмещает несколько видов деятельности и невозможно определить, к какому виду деятельности относятся те или иные расходы, установите порядок распределения необходимых расходов между производственной деятельностью, торговлей и выполнением работ/оказанием услуг. Выбранный метод распределения закрепите в учетной политике.

Обратите внимание: учет прямых и косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете может различаться. В бухгалтерском учете расходы признаются согласно указанным условиям в п. 16 ПБУ 10/99. В налоговом учете признаются осуществленные налогоплательщиком расходы согласно п. 1 ст. 252 НК РФ. В общем случае на стадии признания расходов данные налогового учета и бухгалтерского учета совпадут. Но возможны ситуации, которые приведут к расхождению между бухгалтерским и налоговым учетом.

Например, возникнет разница, если затраты в бухгалтерском учете признаются, но с точки зрения налогового законодательства расходами не являются. К таковым можно отнести представительские затраты и расходы на рекламу сверх установленного лимита. В бухгалтерском учете расходы признаются в полной сумме, а для целей налога на прибыль учесть расходы сверх норматива не получится. В таком случае возникнет постоянная разница, которая увеличивает сумму налоговой прибыли.

Бухгалтерский учет расходов

При производстве или выполнении работ/оказании услуг перечень прямых и косвенных расходов предприятию необходимо определить самостоятельно и закрепить в учетной политике.

Исходя из п.1 ст 318 НК РФ к прямым расходам можете отнести материальные затраты на покупку сырья и материалов которые будут использованы в производстве, расходы на оплату труда сотрудников занятых в производственной деятельности, амортизацию основных средств, используемых в производстве товаров, работ или услуг. Иные расходы, не связанные с производством или согласно техническим регламентам в него не включенные, относите на косвенные расходы (кроме внереализационных).

В бухгалтерском учете прямые расходы будут аккумулироваться по счетам 20 и 23 (29), косвенные расходы — по счетам 25 и 26. (Инструкция по применению Плана счетов, утверждена приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

При осуществлении торговой деятельности к прямым расходам, учтенным по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность», относятся приобретение товаров, реализованных в текущем отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку покупных товаров (транспортные расходы) до склада, в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. В состав расходов текущего отчетного (налогового) периода учитываем только ту часть транспортных расходов, которая непосредственно относится к реализованным в этом периоде товарам.

Остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, являются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца

Важную роль для правильности отражения расходов по счетам бухгалтерского учета играют статьи затрат — субконто. Бухгалтерский учет по статьям затрат позволит группировать расходы предприятия в зависимости от способа их включения в себестоимость каждого вида продукции/услуг. При отражении расходов, для дальнейшего корректного закрытия затратных счетов необходимо верно заполнить все объекты аналитического учета.

В программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» уже предопределены некоторые элементы справочника «Статьи затрат», и удалить их программа не позволит. Чтобы к ним перейти, выберите в программе вкладку «Справочники» > «Доходы и расходы» > «Статьи затрат».

Справочник «Статьи затрат» является иерархическим, для более информативного представления можно создать группы по экономическим элементам для удобства пользования. Подобная группировка позволит наглядно определить структуру себестоимости.

По затратным счетам важно верно указать все объекты аналитического учета:

для счетов 20, 23, 29 укажите субконто «Подразделение», «Номенклатурная группа», «Статья затрат»;

для счетов 25, 26, 44 укажите субконто «Подразделение» и «Статью затрат».

Контроль правильности ведения счетов осуществляйте с помощью оборотно-сальдовой ведомости. Присутствие хвостов и минусов по затратным счетам может свидетельствовать о наличии ошибок в объектах аналитического учета.

Налоговый учет расходов

В налоговом учете расходы также делят на прямые и косвенные (п 1. ст. 318 и ст. 320 НК РФ). В зависимости от вида деятельности их состав может отличаться.

Прямые расходы включаются в стоимость готовой продукции, а косвенные списываются в текущем периоде. При этом необходимо самостоятельно определить перечень прямых расходов, связанных с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг и закрепить его в учетной политике (п. 1 ст. 318 НК РФ).

Для торговых организаций перечень прямых расходов фиксированный и приведен в ст. 320 НК РФ. Остальные расходы, кроме внереализационных, относите к косвенным расходам и уменьшайте на них сумму доходов от реализации текущего месяца.

Важно правильно настроить состав прямых расходов в налоговом учете, от этого зависит корректное отражения расходов при закрытии месяца и дальнейшее отражение их в отчетности.

В программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» выберите вкладку «Главное» > «Настройки» > «Налоги и отчеты» > вкладка «Налог на прибыль» откройте ссылку «Перечень прямых расходов». Статьи расходов, не указанные в данном регистре, по умолчанию будут считаться косвенными и списываться в полном объеме на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» при закрытии месяца.

Обратите внимание: даже если перечень прямых расходов организации не меняется, запись регистра сведений «Методы определения прямых расходов производства в НУ» необходимо создавать на каждый год.

Схема закрытия затратных счетов

Операции закрытие месяца в бухгалтерском учете позволяют рассчитать точную себестоимость продукции/услуг с учетом всех затрат. Для подведения финансового результата в бухгалтерском учете по итогам месяца в программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» необходимо выполнить операцию «Закрытие месяца», для этого выберите вкладку «Операции» > «Закрытие месяца».

При производстве или выполнении работ/оказании услуг

при закрытии месяца сначала будут списаны косвенные расходы по затратным счетам 25 и 26.

Обратите внимание: у данных счетов нет субконто «Номенклатурная группа», по этому расходы будут списаны по подразделениям счетов 20 и 23.

Расходы со счета 25 будут списаны в счет 20 или 23 согласно выбранного варианта базы распределения для косвенных расходов (настройка в учетной политике «Методы распределения косвенных расходов»).

Расходы со счета 26 в зависимости от выбранного в учетной политике правила списания общехозяйственных расходов закроются следующим образом:

в себестоимость продаж (метод директ-костинг) списание произойдет по со счета 26 в счет 90.08

в себестоимость продукции, работ, услуг — списание произойдет в зависимости от установленных настроек методов распределения косвенных расходов со счета 26 в счет 20 или 23.

Таким образом, счет 25 на конец месяца должен иметь нулевое сальдо — расходы закрываются на счет 20 или 23.

Счет 23 будет полностью или частично списан в счет 20. Остаток по счету 23 на конец месяца покажет стоимость незавершенного производства.

Счет 20 будет закрыт:

в случае если организация занимается производством продукции либо работами/услугами для основного производства, расходы распределятся на счет 40 или 43.

в случае, если организация выполняет работы или оказывает услуги для сторонних организаций, закрытие произойдет на счет 90.02.

Остаток по счету 20 на конец месяца покажет стоимость незавершенного производства.

Таким образом, за исключением затрат по незавершенному производству, все расходы по счетам 20 и 23 должны быть списаны и не иметь остатков на конец месяца.

При осуществлении торговой деятельности расходы, учтенные по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность», подлежат закрытию полностью или частично на счет 90.07.01 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» (согласно утв. Плана счетов). В случае отсутствия выручки расходы далее будут отнесены как убыток на счет 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и далее списаны в счет 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения».

Возможно дебетовое сальдо по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в виде транспортных расходов, который относятся к нереализованным в данном отчетном (налоговом) периоде товарам.

А если счета не закрываются?

Если затратные счета не закрываются автоматически — проверьте объекты аналитического учета.

Распространенные ошибки:

неверно указано подразделение;

статья затрат;

номенклатура.

В случае если меняли статью затрат — перепроведите все документы, содержащие измененную статью. Иначе данные по затратным счетам будут отражены некорректно, и списаны/закрыты не будут.

Обратите внимание: неправильная формулировка статьи затрат повлечет ошибочное отнесение к формированию себестоимости продукции.

Изменение сумм первичных документов в прошлых периодах, когда был подсчитан финансовый результат по итогам месяца, повлечет за собой неподтвержденное сальдо, а именно — расходы, которые должны быть списаны, будут болтаться хвостами на затратных счетах. В случае внесение исправления в ранее проведенные документы не забудьте заново выполнить операцию закрытие месяца.

Контролируйте разнесенные расходы по затратным счетам с помощью оборотно-сальдовой ведомости, для этого в программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» выберите вкладку «Отчеты» > «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» перейдите по ссылке «Показать настройки».

На закладке «Группировка», в зависимости от того по какому затратному счету формируете ведомость, установите флажки:

по субсчетам;

подразделения;

номенклатурные группы;

статьи затрат

Для более полного контроля на закладке «Показатели» установите флажок в поле НУ (данные налогового учета). В случае если у вас нет расходов, по которым различается бухгалтерский и налоговый учет, показатели должны совпадать.