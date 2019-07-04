Как мошенники обманывают московских пенсионеров

В Московском регионе набирает обороты очередная волна мошенничеств, жертвами которых становятся доверчивые пенсионеры.

Денежная реформа

, требующая «обмена старых купюр на новые».

Неизвестные звонят в дверь, называются, например, почтальонами, соцработниками, рассказывают пенсионерам о новой денежной реформе и, конечно же, предлагают поменять старые банкноты.

Доверчивые граждане верят и обменивают «купюры старого образца» на «новые». Вместо них аферисты выдают купюры банка приколов, т.е. сувенирные деньги, но об этом пенсионеры догадываются спустя какое-то время.

Иногда схема немного усложняется: раздается телефонный звонок якобы из банка и «сотрудник банка» рассказывает о денежной реформе, после чего предлагает вариант, по которому к пенсионеру придет «соцработник» и поможет обменять купюры, чтобы пенсионер не утруждался походом в банк.

Псевдовыплаты

На горячую линию столичного ОПФР также поступают сообщения от граждан об обращениях к ним неизвестных, пытающихся различными способами узнать данные СНИЛС или номера банковских карт — для доставки выплат, например, компенсаций, доплат к пенсиям. Для придания правдоподобности неизвестные используют все возможные способы: например, назначают встречу в здании ПФР, называя гражданам реальный адрес, усыпляя таким образом их бдительность.

Схемы злоумышленников

Наиболее распространенными схемами мошеннических действий являются:

Телефонные звонки . Неизвестные представляются сотрудниками ПФР, называют имя, отчество и сообщают, что человеку не доплатили, например, за трудовой стаж. Все средства будут переведены на банковскую карту, для чего необходимо назвать ее реквизиты и продиктовать код, который придет в СМС.

Неизвестные представляются сотрудниками ПФР, называют имя, отчество и сообщают, что человеку не доплатили, например, за трудовой стаж. Все средства будут переведены на банковскую карту, для чего необходимо назвать ее реквизиты и продиктовать код, который придет в СМС. Рассылка спама через мессенджеры — Viber или WhatsApp, с помощью смс, по электронной почте, а также посредством специальных программ. Ссылка из такого письма обычно ведет на псевдосайт ПФР. Увидев знакомый интерфейс, пользователи начинают выполнять предписанное: вводить номер СНИЛС или паспортные данные и перечислять определенные платежи, чтобы получить «доступ к базам данных». После оплаты, конечно же, ничего перечислено не будет.

— Viber или WhatsApp, с помощью смс, по электронной почте, а также посредством специальных программ. Ссылка из такого письма обычно ведет на псевдосайт ПФР. Увидев знакомый интерфейс, пользователи начинают выполнять предписанное: вводить номер СНИЛС или паспортные данные и перечислять определенные платежи, чтобы получить «доступ к базам данных». После оплаты, конечно же, ничего перечислено не будет. Услуги юристов на фейковых сайтах ПФР. На сайтах-подделках ПФР, предлагается получить ответы по всем имеющимся вопросам через колл-центр. Для этого необходимо сформулировать вопрос и заполнить данные — город, имя, телефон, после чего ожидать звонка и приглашения на «бесплатную» юридическую консультацию, где в конечном итоге будут предложены уже платные услуги.

На сайтах-подделках ПФР, предлагается получить ответы по всем имеющимся вопросам через колл-центр. Для этого необходимо сформулировать вопрос и заполнить данные — город, имя, телефон, после чего ожидать звонка и приглашения на «бесплатную» юридическую консультацию, где в конечном итоге будут предложены уже платные услуги. Обход по квартирам. Неизвестные звонят в дверь, представляются сотрудниками ПФР, задают различные вопросы и, как правило, просят предоставить данные СНИЛС для некоего переоформления.

Будьте бдительны!

В связи с этим ОПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что работники Пенсионного фонда не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, а также не являются отправителями сообщений в мессенджерах, социальных сетях и других ресурсах.

ОПФР по г. Москве и Московской области призывает граждан быть бдительными и предельно внимательными при запросе от сторонних лиц их персональных и паспортных данных, номеров СНИЛС и номеров банковских карт.

О подозрительных фактах обращения вероятных преступников рекомендуется незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.