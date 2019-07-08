Каждый год ФНС напоминает нам, что снова пришла пора платить налоги. И поводов для этого у нее предостаточно:

у гражданина есть в собственности недвижимость или автомобиль,

либо у него образовался доход, с которого в бюджет так и не поступили положенные по закону 13% (налоговый агент не удержал).

ФНС уже приступила к массовой распечатке и рассылке налоговых уведомлений. А это значит, что скоро мы узнаем, какую сумму нужно заплатить государству.

Учитывая, что за последнее время налоговое законодательство претерпело ряд серьезных изменений, они не могут не сказаться на итоговых цифрах в уведомлениях. Итак, что ждет нас в этом году?

Через два года бумажных уведомлений не будет. Налоговики загонят всех в Личные кабинеты.

При расчете земельного налога и налога на имущество применяются новые льготы

Многодетные семьи (воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет) могут воспользоваться вычетом при начислении земельного налога (освобождаются 600 кв метров участка) и налога на имущество (предоставляется вычет на 5 кв метров квартиры либо 7 кв метров дома на каждого ребенка).

Прежние налоговые льготы сохраняются без изменений. При этом пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и боевых действий, «чернобыльцы» и многодетные семьи вправе с этого года не подавать заявление о предоставлении льгот.

ФНС получает соответствующие сведения по системе межведомственного взаимодействия.

Земельный налог на дачные участки начисляется по пониженной ставке

0,3% — при условии, что участок имеет целевое назначение: для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и при этом не используется в коммерческих целях. Местные органы власти вправе снижать ставку налога на своей территории.

Повышение земельного налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, не может выходить за рамки 10% по сравнению с налогом за предшествующий год.

Налог на имущество во многих регионах продолжит расти

Продолжается планомерный переход регионов на налогообложение недвижимого имущества по кадастровой стоимости. В первый год применения новой схемы налог начисляется с понижающим коэффициентом 0,2, на второй год — 0,4 и на третий год — 0,6.

Начиная с четвертого года налог рассчитывается, исходя из полной кадастровой стоимости объекта. Но при этом действует ограничение: рост налога не может превышать 10% по сравнению с налогом, выставленным за предыдущий год.

Налог за 2018 год 14 регионов посчитают по кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом 0,2 (республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Краснодарский край и др.). А в целом уже в 63 субъектах РФ налог на имущество будет начислен по кадастровой стоимости.

Важно: Конституционный суд РФ постановил, что налогоплательщик имеет право требовать пересчитать ему налог по кадастровой стоимости объекта внепланово (даже если регион пока не перешел на новую систему) в таком случае: налог, который насчитали ему по старой инвентаризационной стоимости, существенно превышает налог, рассчитанный по кадастровой стоимости без учета понижающих коэффициентов (постановление № 10-П от 15 февраля 2019 г.).

ФНС России разослала соответствующие указания по исполнению решения КС РФ по местным управлениям, но стоит проконтролировать этот вопрос, изучая свое налоговое уведомление.

В новых налоговых уведомлениях нет отдельной квитанции для оплаты налога

Банковские реквизиты и штрих-код для платежа теперь указываются на самом бланке уведомления. Кроме того, уведомление не придет по почте тем, кто оформил доступ к Личному кабинету налогоплательщика: им выставляется электронное уведомление.

Правда, не запрещается дополнительно запросить уведомление в бумажном виде — такая функция есть в Личном кабинете.

Точнее, пока есть: Минфин на днях инициировал законопроект об отмене почтовой рассылки налоговых уведомлений в целях экономии бюджетных средств. Посмотрим, чем это закончится.