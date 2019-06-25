«Ночной бухгалтер». ФНС загонит всех физлиц в Личные кабинеты

Прочь бумагу и конверт.

Добро пожаловать в Личный кабинет!

Электронное дня

Скоро физлица перестанут получать из ИФНС бумажные уведомления на уплату имущественных налогов. Готов проект поправок в НК.

Уведомление придет в ваш Личный кабинет на сайте ФНС. У вас еще нет кабинета? Значит, будет. Фискалы обещают максимально упростить процедуру подключения к этому сервису.

Даешь каждому физлицу по Личному кабинету!

Как сообщает ФНС, массовое беззаявительное подключению налогоплательщиков к ЛК потребует приобретения оборудования и умощнения инфраструктуры ЛК. На это нужно 2,1 млрд. рублей.

Как думаете, процесс «окабинечивания» физлиц и электронной рассылки уведомлений пройдет гладко?

У бухгалтеров еще свежи воспоминания о глюках в ЛК из-за программного сбоя в ФНС.

Закройте квартал, не отвлекаясь на ввод первички! Загружаете несортированные первичные документы в сервис (сканы, pdf, jpeg и т. д.), а Jetlex извлечет данные, покажет, что все обработано правильно, и введет документ в 1С. Получается раз в 10 быстрее, чем вручную. Попробовать сервис можно уже сегодня – на сайте jetlex.ai. Или напишите ребятам на info@jetlex.ai, они все расскажут.

Забавное дня

ЦБ разработал задачник для школьников.

Но некоторые задачки оказались с ошибками. Журналисты проштудировали учебник и нашли немало ляпов.

Обсуждаемое дня

Лента комментариев на «Клерке» кипит. Наши читатели спорят, кто больше наглеет – работники, которые хотят получать много, или работодатели, которые платят мало.

Кстати, у нас проходит опрос на эту зарплатную тему. Голосуйте.

Расходное дня

Плата в «Платон» будет расти. Медленно, но верно. С 1 июля повышение произойдет на 14 коп. до 2,04 руб.

Из анализа информации на сайте госзакупок стало ясно, что расходы чиновников на размещение в гостиницах совсем не скромные. Госслужащие, отправляясь в зарубежные командировки, выбирают крутые отели и люксовые номера. Два туалета, камин, сушилка для ногтей – ну как без этого в командировке?

Победное дня

Сегодня состоялось судебное заседание, на котором рассматривался иск о взыскании с нас 10 млн. рублей.

В итоге суд принял решение отказать в удовлетворении иска Дауркина И. В. к СМИ «Клерк». Ура!

Ваша скромная редакция