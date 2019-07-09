Женщины не готовы работать под руководством женщин

Сервис для поиска работы и сотрудников выяснил, кого россияне предпочитают видеть своими начальниками — женщин или мужчин. А также кому, по их мнению, сложнее строить карьеру. В опросе приняли участие 1200 экономически активных россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что большинству наших соотечественников (44%) не важно, кто будет их начальником. Под руководством женщин готовы работать 15% россиян, мужчин — 41%. Интересная наблюдение — только 8% процентов женщин предпочитают, когда их начальник тоже женщина. А более половины россиянок (54%) хотят работать с мужчинами руководителями.

Вопрос: «Под чьим руководствам вы предпочитаете работать?»

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1200 респондентов

Некоторые комментарии к вопросу:

Пол в данном случае роли не играет, определяющим будет знание специфики направления и умение организовать процесс в нормальном режиме.

Мужчины чаще руководствуются здравым смыслом

Главное- отношение руководителя к подчиненному.

Важны личные и профессиональные качества руководителя

Гендерный признак не является определяющим в профессионализме.

Есть хорошие управляющие женщины, и мужчины. А есть и те и другие невыносимые.

Женщина женщину всегда поймет

Смотря какой мужчина, но в принципе женщина лучше!

Если это грамотный специалист, то особого значения не имеет. Женщины более эмоциональны. Мужчины иногда бывают фантазерами.

Строить карьеру в нашей стране женщинам сложнее, чем мужчинам, считают россияне — 41% выбрали данный вариант ответа. Почти половина (48%) наших соотечественников считают, что пол в данном случае не имеет значения и небольшая часть (11%) говорят, что мужчинам карьера дается сложнее.

Вопрос: «Кому на ваш взгляд труднее строить карьеру?»

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1200 респондентов

Некоторые комментарии к вопросу:

Труднее мужчинам, потому что к ним предъявляются повышенные требования.

Карьеристам важна карьера, а не работа.

Мужчины дома менее загружены.

Дискриминацию по половому признаку в нашей стране никто не отменял.

На женских плечах дом, дети. Не каждая женщина способна ради карьеры забыть о семье.