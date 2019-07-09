Женщины не готовы работать под руководством женщин

Сервис для поиска работы и сотрудников выяснил, кого россияне предпочитают видеть своими начальниками — женщин или мужчин. А также кому, по их мнению, сложнее строить карьеру. В опросе приняли участие 1200 экономически активных россиян старше 18 лет.
Выяснилось, что большинству наших соотечественников (44%) не важно, кто будет их начальником. Под руководством женщин готовы работать 15% россиян, мужчин — 41%. Интересная наблюдение — только 8% процентов женщин предпочитают, когда их начальник тоже женщина. А более половины россиянок (54%) хотят работать с мужчинами руководителями.
Вопрос: «Под чьим руководствам вы предпочитаете работать?»
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1200 респондентов
Некоторые комментарии к вопросу:
- Пол в данном случае роли не играет, определяющим будет знание специфики направления и умение организовать процесс в нормальном режиме.
- Мужчины чаще руководствуются здравым смыслом
- Главное- отношение руководителя к подчиненному.
- Важны личные и профессиональные качества руководителя
- Гендерный признак не является определяющим в профессионализме.
- Есть хорошие управляющие женщины, и мужчины. А есть и те и другие невыносимые.
- Женщина женщину всегда поймет
- Смотря какой мужчина, но в принципе женщина лучше!
- Если это грамотный специалист, то особого значения не имеет. Женщины более эмоциональны. Мужчины иногда бывают фантазерами.
Вопрос: «Кому на ваш взгляд труднее строить карьеру?»
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1200 респондентов
Некоторые комментарии к вопросу:
- Труднее мужчинам, потому что к ним предъявляются повышенные требования.
- Карьеристам важна карьера, а не работа.
- Мужчины дома менее загружены.
- Дискриминацию по половому признаку в нашей стране никто не отменял.
- На женских плечах дом, дети. Не каждая женщина способна ради карьеры забыть о семье.
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.