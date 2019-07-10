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Как оформить премию директору: обычным приказом не обойдешься

Экономические показатели деятельности достигнуты, значит, должна быть выплачена премия директору. Как оформить такую выплату? Понятно, что обычным приказом здесь не обойдешься. Назначение вознаграждения директору имеет свои особенности. Ведь руководитель организации — не рядовой сотрудник, а единоличный исполнительный орган юридического лица. Выше директора в компании стоят только учредители, и именно от них зависит премия генеральному директору. Как оформить такую выплату, расскажем в статье.

Премия как стимулирующая часть зарплаты

Выплата премий и прочих вознаграждений — один из элементов кадровой политики организации. Эффект от выплаты премий распространяется как на рядовых сотрудников, таки и на топ-менеджеров фирмы.

Заработная плата — это вознаграждение за труд штатным работникам организации (индивидуального предпринимателя). Размер зарплаты зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы. Помимо оклада (тарифной ставки) в зарплату входят различные компенсации, доплаты и надбавки, а также стимулирующие выплаты, например, премии (ст. 129 ТК РФ).

Директора премирует учредитель

Все сотрудники организации премируются распорядительным документом руководителя. В отличие от них решение о премировании директора принимают учредители (участники, акционеры) компании. Именно от них зависит премия директора ООО. Как оформить вознаграждение?

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Обычно условия начисления премий директору прописывают в Положении о премировании, действующем в организации, или в коллективном договоре. Также условия премирования могут предусматриваться в заключенном с директором трудовом договоре.

Поэтому, заключая договор с директором, нужно не забыть указать:

  • виды и размеры премий;
  • показатели, за достижение которых начисляется вознаграждение;
  • источник выплаты премий и вознаграждений (например, чистая прибыль);
  • порядок выплаты (например, решение учредителей о премии директору).
Руководитель организации не может премировать себя сам (ч. 2 ст. 135, ст. 191 ТК РФ). Поэтому и простой приказ о премировании составлять нельзя.

Если данным правилом пренебречь и провести самопремирование, то учредители смогут потребовать от директора возместить им ущерб, причинный неправомерными действиями руководителя (ст. 277 ТК РФ, ст. 45 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, ст. 71 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ). Кроме того, за данный проступок директора можно уволить (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Как оформить разовую премию директору, чтобы не нарушить закон

Выплата зарплаты за декабрь имеет некоторые особенности по сравнению с другими месяцами. Связано это с тем, что январь традиционно начинается с продолжительных зимних каникул. Самым безопасным будет выдать зарплату 29 декабря — в последний рабочий день (по пятидневной неделе).

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Премию директору нужно назначить, составив:

 
Вид документа Состав учредителей
Решение участника о премии генеральному директору Компания принадлежит единственному участнику
Протокол общего собрания участников Если учредителей два человека и больше
 

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