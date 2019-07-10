Как отразить взносы в СРО в учете и платить ли НДФЛ

Организация возмещает своим работникам суммы уплаченных ими взносов в СРО. Данные взносы являются обязательными для осуществления профессиональной (кадастровой) деятельности. Как отразить такие выплаты в учете и облагаются ли они НДФЛ?

Бухгалтерский учет

Вступление в СРО предусматривает уплату регулярных и единовременных взносов ее членами. Членские взносы относятся к регулярным взносам. Согласно пункту 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 , утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N33н, в целях бухгалтерского учета взносы, уплачиваемые при вступлении в СРО, признаются расходами по обычным видам деятельности, поскольку являются обязательными для осуществления профессиональной деятельности ее участниками.

В соответствии с пунктами 11, 16, 17 ПБУ 10/99, затраты организации на выплату компенсации признаются прочими расходами. Таким образом, выплату компенсации следует признать расходами текущего периода и, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N94н, отразить следующими проводками:

по дебету счета 20 (25, 26, 44 и др.) в корреспонденции с кредитом счета 73 — начислена работникам компенсация оплаты взносов,

по дебету счета 73 кредиту счета 50 (51) — выплачена работникам компенсация взносов, по дебету счета 20 (25, 26, 44 и др.)

кредиту счета 69 — начислены страховые взносы на сумму компенсации оплаты взносов.

Налоговый учет

На основании статьи 164 ТК РФ под компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

Указанные выплаты не входят в систему оплаты труда, следовательно, возмещение работникам расходов, предусмотренных ТК РФ, относится к компенсации затрат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей, и при исчислении базы по налогу на прибыль признается в составе прочих расходов на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ. При этом вышеуказанные расходы в соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ должны быть обоснованными и документально подтвержденными.

НДФЛ

В соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 N221—ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обязательным условием членства в СРО является внесение взносов. Возмещение работнику организации, состоящему в штате и осуществляющему кадастровую деятельность, сумм уплаченных им взносов в саморегулируемую организацию не может быть признано экономической выгодой (доходом) работника, поскольку взносы уплачиваются в интересах самой организации, что свидетельствует об отсутствии личного дохода, подлежащего налогообложению в соответствии со статьей 210 НК РФ.

Таким образом, возмещение организацией своему работнику сумм членских взносов в СРО не подлежит обложению НДФЛ.

Страховые взносы

В соответствии с подпунктом1 пункта 1 статьи 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

Выплаты, которые не подлежат обложению страховыми взносами, перечислены в статье 422 НК РФ и статье 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N125-ФЗ, в том числе не подлежат обложению все виды компенсаций, связанных с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей.

Выплата организацией в виде возмещения своим работникам суммы уплаченных ими взносов в СРО не относится к компенсациям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ, и статьей 20.2 Закона N125-ФЗ.

Таким образом, с указанной суммы выплаты страховые взносы начисляются и отражаются в бухгалтерском учете.

Проводки

Обозначения аналитических счетов, используемые в таблице проводок:

К балансовому счету 20:

20 «Основное производство»;

К балансовому счету 50:

50 «Касса»;

К балансовому счету 51:

51 «Расчетные счета»;

К балансовому счету 69:

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

К балансовому счету 73:

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Начислена работникам компенсация оплаты взносов 20 (25, 26, 44 и др.) 73 Бухгалтерская справка-расчет Выплачена работникам компенсация взносов 73 50 (51) Расходно-кассовыйордер, платежное поручение Начислены страховые взносы на сумму компенсации оплаты взносов 20 (25, 26, 44 и др.) 69 Бухгалтерская справка-расчет Перечислены во внебюджетные фонды страховые взносы, исчисленные с компенсации оплаты взносов 69 51 Выписка банка по расчетному счету