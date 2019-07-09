Как закрыть ИП в 2019 году правильно

Расскажу, как закрыть бизнес, как ликвидировать ИП правильно и почему это стоит сделать как можно раньше после прекращения деятельности.

Информация для новичков в налогах. Индивидуальный предприниматель должен платить фиксированный платеж, сейчас это около 36 тыс. рублей. Но все не так просто.

Если ваш доход составляет 300 000 рублей за год, то вы платите только фиксированный платеж. Если же больше, то вы платите фиксированный платеж 1% от полученного дохода.

Если же налоговая отчетность не сдается, то налоговая инспекция начисляет максимальный размер страхового взноса, который составляет 156 000 рублей в год.

После приостановления работы по ИП или «неполного» закрытия, налоговая считает, что вы просто не сдаете отчетность.

Почему так происходит?

Налоговая инспекция отдает приоритет поиску нарушителей, а не отслеживанием неработающих ИП. Спустя 2-3 года, когда у налогового инспектора появится время на проверку вашей фирмы.

Итогом этой ситуации может стать сумма страховых взносов за все года без отчетности.

В конце видео я рассказал подробную инструкцию о том, как проходит ликвидация ИП и как это сделать самостоятельно.

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