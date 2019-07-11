Налоговые риски: как влияют на репутацию и как оценить

Зачем нужно понимать, что это такое? Какие последствия, если вероятность такого риска высока? Почему оценка налоговых рисков важна в постоянном режиме? Как это влияет на репутацию организации в глазах ваших контрагентов?

Налоговые риски — это:

Риск финансовых потерь организации в будущем, в части налоговых платежей, увеличения налоговой нагрузки, прямых денежных потерь по штрафным санкциям (пеням, штрафам, недоимкам), увеличение налоговых ставок, потери связанные с уголовными последствиями и судебными издержками организации, потеря положительной репутации во взаимоотношениях с контролирующими органами, риск частого возникновения любого рода проверок (камеральных, встречных, выездных), риск недостоверности информации о руководящем составе и сведениям, содержащихся в ЕГРЮЛ по любой строке выписки.

Так, например, с увеличением НДС многие бизнесы потеряли разницу в 2% по прибыли, в связи с плановым повышением ставки налога. Многие контрагенты понесли данную потерю из-за невозможности подписания дополнительных соглашений, в любом случае та или другая сторона сделки взяла ее на себя.

В связи с ежегодным обновлением программного обеспечения в налоговых органах увеличен риск вероятности налоговых проверок в любом бизнесе, несмотря на обоснование и правомерность данных действий. В массовом порядке производится электронная проверка еще на стадии сдачи отчетности ежеквартально. Даже технические ошибки учета в базе 1С при формировании отчета могут вызвать пристальное внимание налогового органа к вашей организации и запустить процесс проверки (что называется, «на ровном месте»).

Если у вас не вовремя оплачен налог, не своевременно сдана отчетность, не принята квитанция по запросу, требованию налоговой, не предоставлен своевременно ответ на требование, запрос, то это ваш внутренний налоговый риск, который повлечет за собой не только ограничения на расчетный счет, но штрафные санкции по каждому нарушению.

Все вышеперечисленное дает отрицательный результат репутации организации. Все контрагенты вынуждены сейчас отбирать поставщиков и покупателей оценивая налоговые риски и репутацию вашей организации, именно поэтому важно контролировать все вышеперечисленные показатели.

Иначе, кроме налоговых рисков, возникают прямые риски потери прибыли и привлечения новой клиентской базы, а также потеря репутации в глазах ваших постоянных покупателей и поставщиков.

Минимизируем налоговые риски с помощью:

Своевременной оплаты налоговых обязательств и сдачи отчетности за каждый текущий период. Принимаем и отвечаем в срок на все уведомления, письма, запросы, требования, приглашения от налогового органа. Следим за законодательством в части налоговых изменений постоянно. Проверяем не реже одного раза в месяц достоверность сведений в вашей выписке ЕГРЮЛ и основных контрагентов. Пользуемся любыми сервисами и сайтами (включая Интернет-банк для определения индикатора ведения хозяйственной деятельности). Корректируем отчетность на исправление ошибок самостоятельно, не ждем, когда налоговый орган пришлет требование. Выдерживаем оптимальную налоговую нагрузку. Нельзя занижать налоги более чем на 2% от выручки, особенно формальными сделками, или рисковыми контрагентами. Анализируем свои налоговые риски и снижаем возможность их возникновения. Формируем стратегию, которая позволит улучшить вашу репутацию в глазах налоговой и контрагентов, выстраиваем доверительные и постоянные взаимоотношения с контролирующими органами, договариваемся, не стесняемся, присутствуем там периодически. Немало важный фактор: наличие информации об организации в СМИ, сети Интернет о ее хозяйственной деятельности, будь то размещение в рекламных целях или каких-либо других.

Для полной картины и своевременного вмешательства в каждой организации необходимо проводить внутренний аудит налоговых рисков не реже одного раза в квартал.

Приведу примерную схему действий оценки налоговых рисков и анализа лишь нескольких факторов их возникновения:

Достоверность сведений (адрес, учредители, офис, склад, соответствие деятельности — данные Контур Фокус, сайт фнс) — данные о недостоверности сведений отсутствуют 100% — 0% риска.

Риск камеральной/выездной проверки на 2019 г — присутствует — 20% риска (с учетом сведений в открытом доступе и решения вопроса).

Наличие камеральных/встречных проверок на дату запроса (2) (НДС страховые) — 10% риска.

Наличие недоимок/штрафов/пеней по отношению к выручке 0,01% (риск)

Наличие ограничений на расчетном счете — отсутствуют 0% (риск)

Соотношение затрат к выручке — 1,46% (риск)

Соотношение налогов к выручке — 0,09% (менее 1%) — риск 9,01% благонадежность — 10%

Соотношение Основной фонд (средства на балансе) к обороту — 28%, нет риска (рисковая зона менее 10%)

Остаток денежные средства (чистый актив) по отношению к расходу — 12% — нет риска

Резерв налоговых обязательств — 0%, риск — 1%

Соотношение чистой прибыли к обороту за последний финансовый год (2018) — 0,01% (рисковая зона больше 15%) — риск 4,99%

ДЗ к выручке — 3,09% (риск)

КЗ к расходу — 9,21% (риск) — это мы можем исправить

Соотношение затрат на оплату труда к общим затратам — 0,09% (рисковая зона менее 1%, благонадежность — 10%) — 9,1% (риск)

Итого 67,87%. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Разные источники информации по-разному трактуют процентное соотношение налоговых рисков. Стратегию выбираете вы, поэтому и решать, какой показатель вызовет негативную обстановку в вашей организации тоже вам. Главное следить за ситуацией и делать соответствующие выводы от анализа вовремя.