Новые льготы работникам: как провести диспансеризацию

Работодателей обязали предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые выходные дни для прохождения диспансеризации. Предпенсионеры получили по 2 оплачиваемых дня ежегодно, а остальные сотрудники — по 1 дню раз в 3 года. Хотя новое правило действует меньше года, в правительстве намерены расширить список работающих граждан, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отдых. Возможно, уже со следующего года ежегодно день на диспансеризацию будут получать все лица, кому за 40.

У работников старше 40 лет появится дополнительный выходной

6 мая вступил в силу Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Этот документ ввел несколько новых правил, касающихся диспансеризации:

Граждане от 18 до 39 лет смогут получать комплекс медуслуг 1 раз в 3 года. Диспансеризация работников старше 40 лет проводится ежегодно.

Такое изменение заставило правительство задуматься о предоставлении дополнительного выходного для работающему населению. Сейчас закон позволяет работнику по соглашению с работодателем уходить на 1 день раз в три года. Но поскольку порядок проведения диспансеризации изменился, то и соответствующая статья ТК РФ должна измениться, решили чиновники.

В Министерстве труда сообщили, что до 20 июня ждут предложений от бизнеса. Если их не будет, скорее всего, в ведомстве самостоятельно подготовят поправки в Трудовой кодекс: диспансеризация будет проводиться в соответствии с новым порядком.

Когда поправки могут вступить в силу, прогнозировать пока сложно.

Кому сейчас положен оплачиваемый отпуск для диспансеризации

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ , с 01.01.2019 работодатели обязаны отпускать работника на 1 рабочий день для прохождения медицинского обследования. Для этого ему придется написать заявление на диспансеризацию. За этот пропущенный день работодатель должен заплатить как за отработанный.

Эти правила прописаны в отдельной статье ТК РФ, и освобождение от работы можно получить только 1 раз в три года, поскольку до недавнего времени диспансеризация проводилась именно с такой периодичностью.

Но есть и исключения. Для работников предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию), а также лиц, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, введен иной порядок: для прохождения диспансеризации они могут получать освобождение от работы на 2 рабочих дня каждый год. За это время работодатель обязан будет сохранить за сотрудником место работы (должность) и средний заработок.

Зачем это надо

Авторы инициативы объяснили, что поправки направлены на повышение доступности диспансеризации как одной из мер предварительного медицинского обследования, снижение общего уровня заболеваемости и преждевременной смертности от хронических неинфекционных (в т. ч. сердечно-сосудистых) заболеваний. Они уверены, что многим работающим гражданам сейчас такой комплекс бесплатных мероприятий недоступен, т. к. работодатели не идут им навстречу и не отпускают в рабочее время. Если на государственном уровне появятся дополнительные гарантии, то медобследование будет более эффективным инструментом выявления заболеваний на ранних стадиях, считают чиновники.

Это действительно нужно

Отметим, что законопроект рассматривался долго: более 2,5 лет он просто лежал в одном из ящиков и не интересовал депутатов. И хотя большинством голосов документ был принят, мнения относительно его необходимости разделились. С одной стороны, конечно, работающие граждане должны следить за своим здоровьем, и работодателям выгодно иметь в штате здоровых сотрудников.

Но с другой, компании нельзя обязать предоставлять оплачиваемый выходной для диспансеризации, поскольку это довольно сложно. Тем более, что медобследование может проводиться в течение нескольких дней, а иногда растягивается и на более длительный срок, если нужны дополнительные исследования и анализы. Поэтому сторонам проще самим договориться о том, когда работник сможет пройти медицинское обследование, а затем при необходимости отработать. Кроме того, есть организации, которые заключают договоры ДМС для своих сотрудников, и им диспансеризация вообще неинтересна.

Как предоставляются выходные

Во вступивших в начале 2019 года правилах не уточняется, каким образом работник должен подтвердить факт прохождения обследования и должен ли вообще. Поэтому не исключено, что некоторые сотрудники будут отпрашиваться на диспансеризацию, но на самом деле прогуливать этот день. И работодатель, по закону, ничего не сможет сделать.

Однако обезопасить себя от санкционированных прогулов работников все же можно. Для этого надо разработать локальный нормативный акт, в котором указать, что после медосмотра у работника запрашивается справка о прохождении диспансеризации.

Образец положения о диспансеризации 2019

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К слову, положение о диспансеризации на предприятии может содержать и иные нюансы. Например, в какой срок и кем составляется приказ о предоставлении дня для прохождения диспансеризации, по какой форме работники должны писать заявление на прохождение диспансеризации.

Вместе с тем ПФР будет контролировать прохождение диспансеризации в рабочее время работников предпенсионного возраста. Чиновники уведомляют, что работодателям необходимо заключать дополнительные соглашения об информационном взаимодействии к действующему документу «Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи». Это поможет кадровикам разобраться, является ли работник лицом предпенсионного возраста, и имеет ли он право на 2 дня для прохождения диспансеризации ежегодно.

Сама процедура взаимодействия следующая: чтобы отпустить работника на медицинское обследование, работодатель сначала должен отправить запрос в территориальное отделение Фонда и убедиться, что в этом году сотрудник имеет право на 2 оплачиваемых дня для диспансеризации. Запрос должен формироваться по особенной форме. Она приведена на сайте отделения ПФР по Амурской области и выглядит следующим образом:

Госслужащие изучат запрос и в течение максимум 3 дней вышлют работодателю информацию по всем указанным в запросе сотрудникам. Форма такого ответа также приводится на сайте регионального отделения ПФР. Выглядит она так:

Если ответ не поступит в указанный период, работодателю придется направить повторный запрос. Но отпускать работника на диспансеризацию ежегодно, не убедившись, что он имеет на это право, будет неправильно: работодатель сам от этого потеряет.

Отметим, что обмен всей информацией будет происходить по телекоммуникационным каналам связи (электронный документооборот). Но подписанное соглашение (в 2 экземплярах) можно отнести и на бумаге в территориальный орган, где работодатель зарегистрирован в качестве страхователя.

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