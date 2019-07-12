Новые вопросы-ответы по работе в «БИТ.ЖКХ»

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.
Как в системе «БИТ.ЖКК» добавить услугу на счетчики?Следует зайти в: «ЖКХ» — «Счетчики» — «Установка/снятие счетчика».
Затем создать документ «Добавить услугу на счетчик».
Как в программе «БИТ.ЖКК» поменять ответственное лицо?«ЖКХ» — «Лицевые счета» — «Регистрация проживающих по ЛС».
Создать документ. Потом добавить в него удаляемое ответственное лицо, поставить дату снятия с регистрации. Статус лица поменяется на «Удален с лицевого счета».
Затем добавить нового проживающего, поставить дату регистрации. В степени родства выбрать «Ответственное лицо».
Как в системе «БИТ.ЖКХ» сделать выгрузку в ГЦЖС?Следует зайти в: «ЖКХ» — «Льготы» — «Выгрузка в органы соц. защиты (ГЦЖС)».
Нажать кнопку «Настройка кодов ГЦЖС».
На вкладке услуги поставить коды:
Возвратиться в основное окно и заполнить «Организацию», «Период», «Вид выгрузки», «Номер договора», «Имя файла», «Каталог». И нажать кнопку «Выгрузить».
Как в программе «БИТ.ЖКХ» выгрузить платежные документы в ГИС?В разделе ГИС:
1. «Печать счета — извещений». Выбрать период выгрузки, шаблон «Платежный документ РК924 (ГИС ЖКХ)».
Потом выбрать «Шаблон извещения». Далее сформировать счета извещения, выбрать: «Ещё» — «Заполнить платежные документы ГИС ЖКХ».
2. Зайти в: «ГИС ЖКХ» — «Файлы ГИС ЖКХ». Создать новый документ. Заполнить: «Шаблон выгрузки», «Организацию», «Путь к файлу», «Дату» (период выгрузки должен совпадать периодом выгруженных счетов — извещения), «Шаблон извещений». Выбрать тип ПД.
Затем нажать на «Сформировать». Будет создан документ Excel, который потом следует загрузить в ГИС.
Как системе «БИТ.ЖКХ» поменять ставку на услугу?Зайти в: «ЖКХ» — «Услуги ЖКХ». Выбрать услуги.
Потом в окне услуги выбрать вкладку «Ставки».
В открывшемся окне выбрать документ с последними ставками. Сделать копию этого документа.
Затем поставить дату, с которой меняются ставки. Изменить ставки на новые.
Не могут в системе «БИТ.ЖКХ» подключить услуги с видом расчета «Счетчик»Услугу невозможно подключить к лицевому счету со способом расчета «Счетчик».
Сначала следует подключить услугу к лицевому счету с основным способом расчета (по общей площади или проживающим). Потом подключить счетчик. Система автоматически переключит способ расчета услуги по счетчикам.
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