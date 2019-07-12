Новые вопросы-ответы по работе в «БИТ.ЖКХ»

klerk.nsk Вы ошибаетесь, думая, что ЕНВД в свое время ввели для поддержки малого бизнеса.В то неспокойное ... ЕНВД отменят с 2021 года

Gvozdi4ca наверное потому, что здесь много тех, кто ведет "малышей", а в таких фирмах бухгалтер как семирук... Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

klerk.nsk вообще-то данный документ не имеет ничего общего с бухгалтерией, чего вы сразу согласились на себ... Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

blaster42 Не может быть! Роисся вперде планеты всей по цифровизации экономики, сам Медведев сказал! Врете в... Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты «зависли» в ИФНС

Нина 05 Вот и зачем отменили персонифицированный отчет в ПФ? Если теперь вводят новые отчеты. Пенсионный... Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

Аня Амасова Вы, в целом и во многом правы. Но на мой "девочковый взгляд" развитие ситуации можно и предсказат... Ликвидировался? Выдай зарплату сотрудникам за три месяца вперед

Аня Амасова Сама идея - правильная. Если хотим развивать "культурные путешествия по России", находить идеи дл... Куда уходят наши деньги

twain2 даже не пытаюсь пробовать потому что для малого бизнеса или если у тебя несколько мелких ... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Mmmaximmm ну они хорошо живут не только потому, что по МСФО работают... Готов проект ФСБУ «Доходы»

Mmmaximmm и куча левых пользователей (впервые_вижу) сбежалась бухгалтерию-контур похвалить))Ой, с чего бы в... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

yurchela2011 Вы правы!Это дурдом по-русски)Как в Нижнем Новгороде,2.8млрд руб штраф припаяли собственникам сад... За нескошенную траву и мусор могут отобрать землю

бух2007 Никак и нигде. Будете платить 6% от поступившей суммы, если у вас УСН Доходы и договор не агентск... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Над.К А в чем фиктивность? Компания может быть зарегистрирована в любом регионе страны. Не запрещено... Простые способы экономии на налогах и взносах на УСН

Сергей Орешков Это другой продукт и сравнивать их немного некорректно. Но главное высказать свое мнение)))... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Сергей Орешков Я работаю как раз во фреш. Так что про мат часть рассказывайте другим.... Про один известный программный продукт

Старый ворчун Ну мы-то в одной живем и работаем. И в обсуждаемом варианте мы напишем в нал. декларации сумму из... Готов проект ФСБУ «Доходы»

Street_Shark А почему облако не 1С? Вы мыслите до сих пор платформой 7.7. Платформа 8.3 и все современные конф... Про один известный программный продукт

Olesy@ Солидарна. И смешно на этом фоне слышать заявления первых лиц о росте ввп, зарплатах и прочих под... Чтобы снизить бедность, стандартный вычет по НДФЛ увеличат с 1400 до 2500

Над.К Причем тут Германия? Мы обсуждаем наш учет и нашу отчетность. ... Готов проект ФСБУ «Доходы»

Любовь Л1 )))))Финансовая отчетность. Конечно там нет налогов. Вообще нет. У нас же бухгалтерские стандарты... Готов проект ФСБУ «Доходы»

ToT Нет по ссылке никакой новой инфы. Автор коммента - спамер ) ... WebMoney меняет правила работы с R-кошельками

Leonid78 Настройки зависают, не поменять аватар.... Редакция