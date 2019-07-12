Клерк.Ру

Новые вопросы-ответы по работе в «БИТ.ЖКХ»

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.

Как в системе «БИТ.ЖКК» добавить услугу на счетчики?

Следует зайти в: «ЖКХ» — «Счетчики» — «Установка/снятие счетчика».

Затем создать документ «Добавить услугу на счетчик».

12

Как в программе «БИТ.ЖКК» поменять ответственное лицо?

«ЖКХ» — «Лицевые счета» — «Регистрация проживающих по ЛС».

Создать документ. Потом добавить в него удаляемое ответственное лицо, поставить дату снятия с регистрации. Статус лица поменяется на «Удален с лицевого счета».

Затем добавить нового проживающего, поставить дату регистрации. В степени родства выбрать «Ответственное лицо».

33

Как в системе «БИТ.ЖКХ» сделать выгрузку в ГЦЖС?

Следует зайти в: «ЖКХ» — «Льготы» — «Выгрузка в органы соц. защиты (ГЦЖС)».

44

Отключить рекламу

Нажать кнопку «Настройка кодов ГЦЖС».

На вкладке услуги поставить коды:

55

Возвратиться в основное окно и заполнить «Организацию», «Период», «Вид выгрузки», «Номер договора», «Имя файла», «Каталог». И нажать кнопку «Выгрузить».

66

Как в программе «БИТ.ЖКХ» выгрузить платежные документы в ГИС?

В разделе ГИС:

1. «Печать счета — извещений». Выбрать период выгрузки, шаблон «Платежный документ РК924 (ГИС ЖКХ)».

Потом выбрать «Шаблон извещения». Далее сформировать счета извещения, выбрать: «Ещё» — «Заполнить платежные документы ГИС ЖКХ».

77

2. Зайти в: «ГИС ЖКХ» — «Файлы ГИС ЖКХ». Создать новый документ. Заполнить: «Шаблон выгрузки», «Организацию», «Путь к файлу», «Дату» (период выгрузки должен совпадать периодом выгруженных счетов — извещения), «Шаблон извещений». Выбрать тип ПД.

Отключить рекламу

Затем нажать на «Сформировать». Будет создан документ Excel, который потом следует загрузить в ГИС.

88

Как системе «БИТ.ЖКХ» поменять ставку на услугу?

Зайти в: «ЖКХ» — «Услуги ЖКХ». Выбрать услуги.

Потом в окне услуги выбрать вкладку «Ставки».

99

В открывшемся окне выбрать документ с последними ставками. Сделать копию этого документа.

Затем поставить дату, с которой меняются ставки. Изменить ставки на новые.

Не могут в системе «БИТ.ЖКХ» подключить услуги с видом расчета «Счетчик»

Услугу невозможно подключить к лицевому счету со способом расчета «Счетчик».

Сначала следует подключить услугу к лицевому счету с основным способом расчета (по общей площади или проживающим). Потом подключить счетчик. Система автоматически переключит способ расчета услуги по счетчикам.

Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 12 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
Записаться на вебинар
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «1С»

Все семинары по теме 1С