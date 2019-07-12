Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы

Как устроится на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.

Его работодатель заставил зарегистрировать ИП и через это ИП обналичил десятки миллионов рублей. Он обратился в полицию и... полиция пригрозила завести уголовное дело на самого Дмитрия. А потом к нему пришла ФНС и доначислила ему налоги - более 2 млн рублей. Все суды, вплоть до ЕСПЧ ни к чему не привели...

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