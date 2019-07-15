О разнице между советскими и китайскими реформами в 80-90-х годах. Почему мы сегодня топчемся в районе нуля

Российский предприниматель Сергей Васильев, рассказал на своей странице в Facebook о разнице между советскими и китайскими реформами в 80-90-х годах?

Мы начали из одной точки, из полностью социалистической системы, мы почти одновременно начали «демократические» реформы, вместе разрешили частную инициативу и частное предпринимательство.

Но при этом, в какой-то момент, российская и китайская реформы пошли каждая своим путём.

Где была та точка? С какого правительственного решения, с какого шага наши пути разошлись?

Глядя издалека, анализируя итоги, такой точкой можно назвать одновременное введение в действие двух Законов: Закона «О Госпредприятиях» и Закона «О кооперации».

Первый вводил элементы конкуренции и хозрасчёта между всеми советскими госпредприятиями, а второй узаконивал частную инициативу и давал свободу частному предпринимательству.

В принципе, с этих же шагов начал свои реформы и Китай. Но применять эти законы мы стали по разному. Мы разрешили людям открывать свои кооперативы где угодно, хоть на самом госпредприятии, а вот Китай сразу поставил водораздел.

Хочешь открыть собственное дело - начинай с нуля.

Китай дал свободу открывать частные лавочки где угодно, но только вне госпредприятий.

А вот наши, советские начальники, почему-то этот нюанс прозевали и дали свободу открывать личные лавочки даже внутри цехов, использую госсобственность.

С этого момента наши пути и разошлись.

Хитрый, сметливый русский ум сразу смекнул. Зачем открывать с нуля какие-то мелкие бизнесы, если можно переориентировать работу своего завода, предприятия через вновь организованный кооператив. Откачивать на этот кооператив прибыль и оставлять на заводе все убытки.

Эта нехитрая формула и развалила за несколько лет слаженное советское хозяйство.

Китай же удерживал управление всеми госпредприятиями в прежнем режиме, предоставив миллионам частников начать свой собственный бизнес вне стен государственных фабрик и заводов.

Это сразу дало Китаю двойной эффект. Как грибы росли частники, а параллельно госинвестициями и пятилетними планами продолжали расти и госпредприятия.

Последние 20 лет Китай растёт темпами 5-10% в год, а мы сегодня топчемся в районе нуля.

Если этот анализ верен, можно ли нам наверстать упущенное? Что для этого нужно сделать?

Конечно, потерянные десятилетия уже не вернуть, но ситуация не стоит на месте.

Российская экономика, выросшая из недр плановой советской экономики постепенно возвращает ресурсы в пользу государства, наши государственные резервы постоянно растут.

Но мы продолжаем упорно стоять на своём, пытаясь искать рост экономики исключительно на рынке частной инициативы. Российское Правительство играет роль статиста, лишь наблюдая за цифрами ВВП, лишь ожидая от мифического «бизнеса», когда же он устроит рост экономики.

Но рост нашей экономики, ключ к его росту сегодня исключительно в руках государства, государственной промышленной и инвестиционной политики.

Государство должно ставить перед собой планы роста экономики, роста производства, открытия новых производств, фабрик и заводов.

Именно этим все последние 20 лет занимается китайское Правительство.

Только так можно, если не наверстать упущенное, то хотя бы перестать отставать...