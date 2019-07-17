Учет незавершенного производства крайне важен, так как этот процесс оказывает влияние на формирование финансового результата компании. Строительные компании нередко допускают ошибки в учете незавершенного производства: как при определении его размера, так и при списании сумм расходов — отнесении сумм в себестоимость выполненных работ. В статье рассмотрен учет незавершенного производства с учетом специфики строительной деятельности.

Бухгалтерский учет

В соответствии с п. 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации к незавершенному производству (НЗП) относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

У подрядной организации НЗП представляет собой накопленные суммы затрат, связанные с выполнением работ по строительству объекта, с момента начала строительства до сдачи результата выполненных работ заказчику.

Для отражения в бухгалтерском учете НЗП согласно Инструкции по применению Плана счетов предназначен счет 20 «Основное производство». Строительные компании организуют учет НЗП на 20 счете в разрезе объектов строительства.

По дебету 20 счета собираются затраты, связанные с производством строительных работ, а по кредиту отражаются суммы фактической себестоимости завершенных строительных работ. Остаток по счету 20 на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. Наличие НЗП возможен, когда результат выполненных работ не предъявлен заказчику.

Для корректного отражения НЗП строительной компании необходимо утвердить в учетной политике:

перечень статей затрат, непосредственно связанных с производством;

метод учета производственных затрат (позаказный метод или метод накопления затрат);

способ распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов, услуг вспомогательных производств;

метод списания общехозяйственных расходов (полная себестоимость или директ-костинг);

метод включения расходов в себестоимость работ (по мере готовности или в сумме фактических затрат);

метод оценки незавершенного производства.

Согласно п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета установлен общий критерий: к прямым расходам относятся расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

К производственным расходам в строительстве можно отнести статьи затраты на:

материалы,

производственные работы и услуги (включая субподрядные работы);

ГСМ, электроэнергию и прочие ресурсы;

инвентарь и инструменты;

специальную оснастку и специальную одежду;

технику и оборудование, задействованную в работах (включая аренду и амортизацию);

оплату труда рабочих и страховые взносы с нее;

другие затраты, непосредственно связанные с объектом строительства.

При учете незавершенного производства в строительстве в части, не противоречащей действующему законодательству, можно руководствоваться Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости строительных работ, утвержденными Минстроем России 04.12.1995 № БЕ-11-260/7 и утративших силу с 01.02.2002.

Учет затрат на производство строительно-монтажных работ в зависимости от видов объектов учета может быть организован:

по позаказному методу;

по методу накопления затрат за определенный период времени.

(абз. 1 п. 4.2 Методических рекомендаций Минстроя России).

Основным методом учета затрат на производство строительных работ является позаказный метод, при котором объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства в соответствии с договором, заключенным с заказчиком на производство работ (абз. 2 п. 4.2 Методических рекомендаций Минстроя России).

К тому же и пунктом 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) установлено, что бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору.

Положение ПБУ 2/2008 распространяется на учет договоров строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

При выполнении однородных работ или строительстве однотипных объектов с коротким сроком исполнения возможен учет незавершенного производства методом накопления затрат за определенный период времени по видам работ и местам возникновения затрат. В этом случае себестоимость работ может определяется расчетным путем исходя из процента, исчисленного как отношение фактических затрат по производству работ, находящихся в незавершенном производстве, к их договорной стоимости, и договорной стоимости сдаваемых работ или с помощью других экономически обоснованных методов, установленных организацией при формировании учетной политики (абз. 3 п. 4.2 Методических рекомендаций Минстроя России).

Позаказный метод учета затрат состоит в том, что сбор затрат на производство на счетах бухгалтерского учета осуществляется применительно к учетным единицам — заказам. При позаказном методе в строительстве аналитика затрат на 20 счете бухгалтерского учета производится в разрезе каждого объекта.

В дебет счета 20 относят затраты, непосредственно относящиеся к строительству конкретного объекта (кредит счетов 02, 10, 60, 69, 70, 71).

Расходы, которые относятся к нескольким строительным объектам, учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» (расходы по содержанию машин, оборудования, помещений; оплату труда работников, занятых обслуживанием нескольких строительных объектов) в конце месяца списываются в дебет счета 20 или в дебет счета 23 «Вспомогательные производства».

Распределение затрат по строительным объектам, собираемых на счете 25, производится в соответствии с методом, утвержденным в учетной политике, например, пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда и т.д.

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг вспомогательных подразделений (например — автохозяйство). По кредиту 23 счета отражаются суммы фактической себестоимости выполненных работ (оказанных услуг) основному производству. В тех случаях, когда нет возможности точно установить для каких именно объектов строительства выполнены работы или оказаны услуги вспомогательного производства, эти расходы распределяются пропорционально сумме прямых расходов, заработной плате работников или с использованием других методов, закрепленных в учетной политике.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты, осуществление которых непосредственно не связано с производством (управленческие затраты). В учетной политике необходимо выбрать один из двух методов списания расходов с кредита 26 счета:

в дебет счета 20, распределяяих по объектам строительства;

непосредственно на финансовый результат, в дебет счета 90.

Накопленные на 20 счете суммы расходов формируют себестоимость строительных работ, то есть списываются на финансовый результат в момент отражения в учете выручки. Оставшаяся после списания часть расходов учитывается в качестве остатков НЗП.

Для предприятий применяющих ПБУ 2/2008 выручка и расходы по договору подряда признаются способом «по мере готовности». Компания при определении доходов и расходов может использовать один из двух способов определения степени завершенности работ:

по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору;

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

При первом способе накопленные на 20 счете расходы списываются на финансовый результат пропорционально доле выполненных работ по объекту.

При втором способе фактические затраты на строительство объекта с дебита 20 счета списываются полностью на финансовый результат, а доход отражается в учете пропорционально доле фактически понесенных затрат к общей сумме затрат по объекту.

Субъекты малого предпринимательства вправе не применять ПБУ 2/2008. В случае неприменения ПБУ 2/2008 строительные компании расходы, учтенные на 20 счете, относят на финансовый результат в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» в момент признания выручки по договору подряда в сумме фактически понесенных затрат.

Чтоб избежать отличий в бухгалтерском и налоговом учете в части отражения доходов и расходов по контрактам с длительным циклом производства работ — можно признавать в бухгалтерском учете выручку по работам с длительным циклом изготовления и соответствующую сумму расходов используя метод «по мере готовности работы» (п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» ).

Списание затрат со счета 20 пропорционально рассчитанной доле выполненных работ (иной пропорции) ПБУ 10/99 не предусмотрено. В этой связи, чтоб избежать дисбаланса сумм доходов и расходов крайне важно относить в дебит 20 счета расходы, реально осуществленные в отчетном периоде, отражать проводку: дебит 20 счета кредит 10 счета только когда материалы действительно задействованы на объекте строительства.

Заказчик строительства использует показатель «Незавершенное строительство». Под незавершенным строительством понимается объект капитального строительства, работы по которому не закончены. Застройщик традиционно учитывает затраты по строящимся объектам на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (субсчет «Строительство объектов основных средств») в разрезе объектов строительства с момента начала строительства до сдачи объекта в эксплуатацию.

Объекты, по которым строительные работы окончены, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основныхсредств.

Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются на счете 01 с выделением их на отдельном субсчете.

Отражение в бухгалтерской отчетности

Пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации приводит следующие методы оценки незавершенного производства:

по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;

по прямым статьям затрат;

по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов;

по фактически произведенным затратам — при единичном производстве продукции.

Строительный объект представляет собой единичное производство, поэтому для строительной деятельности подходит метод оценки — по фактически произведенным затратам.

Сумма НЗП необходимо отразить в строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса, в разделе оборотных активов. При длительном цикле производства компания вправе отразить остатки НЗП в составе показателей внеоборотных активов.

В Приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н, в примечаниях к форме бухгалтерского баланса указано, что показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскомубалансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В связи с этим, в учетной политике необходимо закрепить принцип существенности, которым будет пользоваться компания при составлении финансовой отчетности.

Сумму незавершенного строительства у застройщика (дебитовое сальдо счета 08 субсчет «Строительство объектов основных средств») можно указать по строке 1150 «Основные средства» раздела внеоборотных активов бухгалтерского баланса (в случае строительства для собственных нужд), либо по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» раздела внеоборотных активов бухгалтерского баланса (при строительстве для инвестора). В «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» стоимость незавершенного строительства указывается в строках 5240 и 5250 соответственно.

Налоговый учет

Вместо понятия себестоимости работ в 25 главе Налогового кодекса РФ используется понятие расходов, связанных с производством и реализацией, которые разделяются на прямые и косвенные.

Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов. Чтоб избежать отличий в бухгалтерском и налоговом учете рационально взять перечень статей расходов, использующихся в бухгалтерском учете. Слишком короткий перечь прямых расходов, как правило, вызывает споры с ИФНС.

Косвенные расходы уменьшают прибыль текущего отчетного периода, прямые накапливаются в виде остатков НЗП и учитывается в расходах в периоде отражения выручки от реализации соответствующих работ (п. 2 ст. 318 НК РФ).

Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (3 абз. п. 1 ст. 319 НК РФ).

Указанный порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости НЗП) устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в течение не менее двух налоговых периодов.(4 абз. п. 1 ст. 319НК РФ)

Для строительства наиболее подходящим и часто используемым является позаказный метод распределения прямых расходов. Затраты в разрезе объектов строительства — заказов учитываются нарастающим итогом до отражения в учете выручки от реализации по конкретному заказу. Возможно использование и других экономически обоснованных методов, закрепленных в учетной политике.

Порядок оценки остатков НЗП для производственной деятельности установлен ст. 319 НК РФ. В соответствии со ст. 319 НК РФ под НЗП понимается работы частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги.

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим производственным подразделениям налогоплательщика) и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов (п. 2ст. 319 НК РФ).

НЗП км = НЗПнм Рф — Рп, где:

НЗП км — размер незавершенного производства на конец месяца;

НЗП нм — остаток незавершенного производства на начало месяца;

Рф — фактические прямые расходы на строительство за месяц;

Рп — прямые расходы, направленные на уменьшение выручки от реализации работ в текущем месяце.

Пункт 2 статьи 271 НК РФ содержит важное положение для строительных организаций: по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Таким образом, если договор подряда характеризуется длительным циклом исполнения и не предусматривает поэтапную сдачу работ, необходимо распределить выручку от реализации строительных работ по налоговым периодам и определить сумму расходов, относящихся к данной выручке с учетом принципов:

равномерности признания доходов и расходов (п.2 ст. 271 НК РФ);

взаимосвязи расходов с полученными доходами (п. 1 ст. 252 НК РФ, абз. 2 п. 2. ст. 318 НК РФ);

экономически обоснованности используемых методов (абз. 5п.1 ст.319 НК РФ).