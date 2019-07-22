Когда доходы ИП не считаются полученными от предпринимательской деятельности

Все знают, что налоговые органы любые доходы физического лица стараются рассматривать в контексте предпринимательской деятельности и по возможности доначислить ему налоги. Ну, а если гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то все полученные им доходы считаются полученными от предпринимательской деятельности.

Но не все так однозначно. ВС РФ рассмотрел дело № А53-18839/2016 в котором указал на то, что не все доходы ИП являются полученными от предпринимательской деятельности.

В этом Определении ВС РФ для нас важны выводы суда, которые можно использовать в аналогичных случаях.

Фабула дела

Будучи гражданином Мокин Д.Г. с 01.01. 2009 по 2014 год сдавал принадлежащее ему часть нежилого помещения в аренду, что подтверждается представленными договорами аренды, расходными кассовыми ордерами, справками 2-НДФЛ.

24.11.2009 Мокин Д.Г. зарегистрирован в качестве ИП, применял УСН, с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя указал об осуществлении им торговой деятельности.

В ходе налоговой проверки было установлено, что в 2014 году Мокин Д.Г. реализовал свою часть нежилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности по договору купли-продажи от 03.04.2014 года, стоимость реализованного помещения составляет 2 800 000 рублей, но не отразил полученный доход в декларации по УСН.

В связи с чем инспекция пришла к выводу о занижении налогоплательщиком налоговой базы по налогу по УСН на сумму выручки от продажи нежилого помещения. В результате предпринимателю был доначислен налог по УСН, начислены пени и штраф.

Мокин Д.Г. не согласился с решением ИФНС и прошел все круги как налоговой так и судебной системы. Только Верховный суд РФ принял Определение в пользу налогоплательщика и направил дело на повторное рассмотрение, ну а после АС Ростовской области подтвердил правоту налогоплательщика (Решение АС Ростовской области дело №А53-18839/2016 от 22.08.2018г).

Отказывая налогоплательщику, суды руководствовались следующим

Пунктом 1 статьи 249 Кодекса установлено, что доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. При этом в целях налогообложения товары определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Кодекса.

Таким образом, доходы ИП, полученные от реализации недвижимого имущества, признаются доходом от реализации и подлежат налогообложению в соответствии с главой 26.2 Кодекса налогом, уплачиваемым при применении УСН.

В случае если сдача в аренду принадлежащего на праве собственности имущества осуществлялась в рамках заявленных ИП при государственной регистрации видов деятельности, имеются факты получения доходов от сдачи помещения в аренду, ведения учета соответствующих хозяйственных операций, а также принимая во внимание, что нежилое помещение, по общему правилу, изначально не предназначено для использования в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, доходы от продажи нежилого помещения рассматриваются как доходы от предпринимательской деятельности.

Учитывая, что ИП в период продажи находился на УСН, налоговый орган пришел к выводу, что доходы от продажи нежилого помещения подлежат налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением указанного специального налогового режима.

Между тем, отменяя состоявшиеся судебные решения, Верховный Суд Российской Федерации в определении от 06.03.2018 указал на следующее.

На основании пунктов 1 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса упрощенная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения и предполагает, что в рамках этого специального налогового режима облагаются доходы гражданина, полученные от предпринимательской деятельности.

В пункте 2 статьи 11 Налогового кодекса закреплено, что физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.

Бремя доказывания обстоятельств, указывающих на фактическое вступление гражданина в оборот в качестве субъекта предпринимательства и дающих основания для квалификации полученного физическим лицом дохода как связанного с предпринимательской деятельностью, лежит на налоговом органе.

На момент приобретения имущества, у Мокина Д.Г. отсутствовал статус индивидуального предпринимателя.

Таким образом, приобретение данного имущества не было связано с его использованием в предпринимательской деятельности. Обратного налоговый орган не доказал.

Кроме того, после приобретения данного объекта недвижимости, иного недвижимого имущества, Мокин Д.Г. не приобретал и не реализовывал. Таким образом, отсутствует множественность операций по приобретению и реализации объектов недвижимости, что также свидетельствует об отсутствии в действиях заявителя признаков предпринимательской деятельности.

При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в 2009 году заявитель указал об осуществлении им торговой деятельности.

Налоговому органу было известно о сдаче имущества в аренду и уплаты НДФЛ, но сомнений в правильности уплаты НДФЛ с данного дохода налоговый орган не выражал, принимая налоговые декларации по НДФЛ.

Поскольку от сдачи имущества в аренду налог удерживался и перечислялся в бюджетную систему налоговыми агентами — арендаторами (указанными в декларациях, как источники дохода), заявитель имел разумные ожидания на получение имущественного налогового вычета в размере дохода, полученного от продажи нежилого помещения.

Налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый орган не обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими декларируемые налоги, то у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов. Иное означало бы нарушение принципа правовой определенности и вело бы к произволу налоговых органов (определение КС от 12.07.2006 № 267- О).

Главный вывод суда

Вопрос законности доначисления налога по УСН с продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество, как с предпринимательской деятельности, напрямую зависит от того, имел ли налоговый орган достаточную информацию в период сдачи имущества в аренду для того, чтобы квалифицировать данную деятельность, как предпринимательскую и воспользовался ли он данной информацией для того, чтобы предложить предпринимателю уплачивать налоги с учетом такого характера деятельности

.При ином подходе нарушается требование защиты правомерных ожиданий предпринимателя.

Рекомендация: В спорных случаях обращать внимание на то, что налоговый орган имел информацию о вашей деятельности, но не требовал от вас уплачивать налоги с учетом характера вашей деятельности.

Т.е. если вы несколько налоговых периодов сдавали отчетность по УСН или применяли ЕНВД, но не уведомили об этом налоговый орган, то, применив выводы ВС, можно избежать негативных последствий.