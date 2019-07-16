Советы юриста: как вести себя пациенту в медучреждении?

Запланированный и ожидаемый исход лечения — не одно и то же. Результат лечения может повлечь не выздоровление, а ухудшение здоровья, и, увы, это еще не самый страшный вариант.

Оказание медицинской помощи — это услуга. И каждый гражданин имеет полное право, чтобы она была оказана качественно.

Если по какой-то причине качество медобслуживания пациента не устроило, он может обратиться за защитой своих прав в суд, предварительно получив консультацию юриста. Очень надеемся, что никому из нас не придется отстаивать права или требовать возмещение ущерба от лечения через суд. Однако дадим несколько советов пациентам по «технике безопасности» в медицинском учреждении.

Обращайтесь в проверенные медицинские учреждения — самый первый и очевидный совет. До записи на приём соберите информацию о лечебном учреждении. У многих клиник есть сайты, не поленитесь и зайдите на них. На что обратить внимание: на лицензии, наличие подробного прайс-листа (а не, к примеру, лечение зубов — от 10 000 рублей).

Вы имеете право на несколько медицинских мнений. Что это значит? На приёме вам (вашим родным) поставили диагноз. Диагноз очень серьезный, вы напуганы, но сомневаетесь. Не волнуйтесь и перепроверьте диагноз у другого специалиста в другом медицинском учреждении. Иначе вас начнут «лечить» на фоне неверно верифицированного диагноза. Представьте теперь, сколько нервов, времени и денег это может отнять. Ни в коем случае не хотим спровоцировать паранойю. Однако случаи, когда опасения по поводу правильности диагноза не напрасны, он поставлен ошибочно, бывают.

Читайте договор на оказание медицинских услуг внимательно. И даже, если вас торопят, а за спиной стоит еще несколько пациентов. Подписывая договор, вы фактически соглашаетесь с его условиями. Соглашаетесь добровольно! Тот же совет и про подписание бланка добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.

Сохраняйте чеки при обращении за платными медицинскими услугами. Не ленитесь снять копии с медицинских документов. Не стесняйтесь требовать выписку из медицинской карты. Всё это может понадобиться вам в случае возникновения неблагоприятного исхода лечения.

Задавайте вопросы лечащему врачу. Врач обязан доступно объяснить текущее состояние здоровья, сведения о результатах медицинского обследования, диагноз и прогноз развития заболевания, методы оказания медицинской помощи и возможные риски, методы медицинского вмешательства и их риски и последствия.

Не платите лишнего. Удостоверьтесь, что услуга в государственном медучреждении, которую вы бежите оплатить в кассу, не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Будьте вежливы и не вступайте в конфликт с представителем медицинского учреждения, даже если тот нарушил правила медицинской этики и деонтологии. Поступите разумно — обратитесь с заявлением к руководителю медицинского учреждения, страховую медицинскую организацию, в территориальный орган здравоохранения. В заявлении изложите суть проблемы и обстоятельства нарушения ваших прав.