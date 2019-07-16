Уйдут ли Visa и Mastercard из России?

Что случилось?

Газета «Коммерсантъ» сообщила о возможном уходе международных платежных систем (МПС — Visa, Masterсard и др.) с российского рынка из-за поправок в закон «О национальной платежной системе». Законопроект предусматривает запрет для их российских дочерних компаний приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. По информации источников издания, привести свои правила в соответствие с новыми требованиями игроки просто не смогут.

Что написано в законопроекте?

Уже сейчас, согласно п. 4 ч. 4 ст. 20 закона «О национальной платежной системе», в правилах платежной системы запрещено прописывать «возможность одностороннего приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы и их клиентам». Новые поправки запрещают МПС также устанавливать «критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанные, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе». В действующем законе также прописано, что «в случае неоднократного невыполнения предписаний с требованием об устранении нарушения, влияющего на бесперебойность функционирования платежной системы» ЦБ может исключить «дочку» МПС из реестра операторов платежных систем в течение одного года после предписания.

Что говорит ЦБ?

Центробанк законопроект поддерживает и поводов для беспокойства не видит. «Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — сообщили Банки.ру в пресс-службе регулятора.

Какова вероятность, что МПС уйдут из России?

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку и один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков также поспешил заверить, что поправки не приведут к уходу МПС с российского рынка и что сами нововведения не несут юридических последствий для платежных систем. «Никто никуда не уйдет, все будут продолжать работать, просто правила приведут в соответствие с российским законом», — отметил он.

Visa сообщила Банки.ру, что Россия является стратегически важным для нее рынком и компания готова обеспечивать бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы.

Суждения «третьих лиц относительно предполагаемых будущих событий, основанные на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения» Visa комментировать отказалась. Masterсard комментариев не предоставила. В декабре 2014 года уже ходили слухи о том, что санкции коснутся работы международных платежных систем в России. Информация о том, что карты Visa и Mastercard будут заблокированы, спровоцировала панику среди клиентов Сбербанка. К банкоматам и отделениям банка в разных городах выстроились очереди. После глава одного из регионов рассказывал, что «пришлось пригнать самолет с деньгами из Москвы, с наличкой, чтобы успевать заряжать банкоматы».

Что будет, если МПС не выполнят требования?

«Поправки не вынудят международные платежные системы Visa и Mastercard покинуть такой большой рынок, как Россия. При самом неблагоприятном сценарии они будут стараться следовать российским предписаниям, но, однозначно, не смогут нарушить распоряжения головной организации. Значит — будут получать штрафы», — прокомментировал директор по продуктам и инновациям VR_Bank Михаил Петров.

Если МПС все же уйдут, как это повлияет на безналичные расчеты физлиц?

Если все-таки предположить, что в РФ перестанут работать международные платежные системы, это не приведет к остановке безналичных расчетов. Все внутрироссийские операции по картам обрабатываются процессингом Национальной системы платежных карт (НСПК). «Предполагается, что в случае ухода международных платежных систем из России трансакции по уже выпущенным картам будут обрабатываться НСПК, соответственно, пользоваться ими внутри страны граждане смогут», — указала младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

«У НСПК будет время продолжить их обслуживать, постепенно заменяя картами платежной системы „Мир“. Но этими картами нельзя будет рассчитываться за рубежом. И те 7% граждан, что выезжают за границу, вынуждены будут переходить на какие-то решения типа Revolut либо рассчитываться кешем», — добавил генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Доля карт «Мир» на российском рынке превысила 20%, по данным на апрель 2019 года. Всего у граждан России более 270 млн карт, а карт «Мир» — 54 млн.

Как возможный уход МПС скажется на экономике?

«МПС сейчас занимают свыше 70% рынка в России, и их уход может привести, во-первых, к резкому удорожанию комиссий и, во-вторых, к увеличению наличного оборота в экономике, что, в свою очередь, неминуемо приведет к росту теневого сектора. Что касается экспортно-импортных операций, то даже самый негативный сценарий не приведет к сколько-нибудь серьезному негативному влиянию в этой сфере: внешняя торговля зависит от системы SWIFT, но точно не от систем безналичных платежей», — объяснил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.