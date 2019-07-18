Кого и когда нельзя уволить по инициативе работодателя

Говоря о том, кого работодатель не имеет право уволить, нужно обратить внимание на неправильную постановку вопроса. Выгнать с работы можно каждого. Было б желание и основания.

Правильно спрашивать так: в какой период времени сотрудника нельзя уволить? При каких обстоятельствах?

Потому что возможность или невозможность расторгнуть договор по инициативе начальства зависит от того, что происходит в жизни работника.

Есть общие основания, которые прописаны в ст. 81 Трудового кодекса РФ и которые могут затронуть практически любого работника. А есть — специальные, которые касаются, например, женщин или лиц, имеющих семью.

Кого нельзя уволить, согласно ст. 81 ТК РФ

Есть несколько оснований:

Сотрудник находится в отпуске. Все логично. Человек отдыхает. Может быть, даже на море. А ему сообщают, что он уволен. Так быть не должно. Вот выйдет работник из отпуска — тогда у начальства появится право его уволить, если будут основания, конечно. Сотрудник является временно нетрудоспособным. Похожая история, только со знаком «минус»: человек заболел, а его уволили. Так быть не должно. Законодатель установил на подобное запрет. Пусть человек вылечится, выйдет на работу, тогда уже можно решать вопрос о его увольнении.

В этот же список можно включить ситуацию, когда сотрудник какой-нибудь организации отдыхает — у него выходной.

То есть, увольнение всегда должно осуществляться во время нахождения лица на рабочем месте.

Исключения: сокращение численности или штата, ликвидация компании. Но в этих случаях сотрудников, которые должны уйти, уведомляют заранее — за 2 месяца.

Запрет на увольнение, согласно ст. 261 ТК РФ

По инициативе работодателя, при определенных условиях, не могут быть уволены некоторые лица прекрасного пола и семейные сотрудники. Разберемся детально. Не могут выгнать из организации беременную женщину.

Но есть несколько исключений. Во-первых, если компания ликвидируется, то уволят и такую сотрудницу.

Во-вторых, если женщина устроилась на «декретное место», то есть, чтобы заменять сотрудника, ухаживающего за малолетним ребенком, и сама забеременела, то её уволят при выходе основного работника. Без проблем. Правда, беременной должны предложить имеющиеся вакантные места. Естественно, подходящие ей по состоянию здоровья. Но таких мест, как правило, не бывает.

Наконец, если беременная работает по срочному договору, то её не выгонят по истечению срока действия этого соглашения, но когда она родит, её в любой момент могут «попросить».

Есть работники, которых не могут уволить. Но за исключением случаев, когда:

ликвидируется организация;

сотрудник получил несколько дисциплинарных взысканий;

работник совершил один, но грубый проступок;

сотрудник утратил доверие;

человек, зарабатывающий на хлеб воспитанием детей, совершил аморальный поступок;

лицо устроилось на работу при помощи подложных документов.

Это следующие люди:

Женщина, у которой есть ребенок до 3 лет. Одинокий родитель, воспитывающий ребенка-инвалида (до 18 лет) или несовершеннолетнего (до 14 лет). Единственный кормилец в семье, где проживает ребенок с ограниченными возможностями или малолетний — до 3 лет, при условии, что есть еще двое детей — это для последнего случая.

Подробнее можно посмотреть в самой статье 261 ТК РФ.

Видео: кого нельзя уволить

Еще несколько категорий работников, которых уволить нельзя

Умышленно в статье не ведется речь о тех лицах, которые имеют преимущественное право остаться на работе при сокращении. Потому что это немного не та тема.

В ТК РФ указано, каких еще работников, помимо перечисленных, нельзя уволить.

Это:

Человек, утративший доверие или совершивший аморальный поступок, при условии, что это открылось, спустя 1 год. Работник, в отношении которого действуют особые правила увольнения. Например, несовершеннолетнего можно выгнать с работы, при условии, что о таком желании известно органам опеки. А сократить человека можно только, если заблаговременно уведомить об увольнении его и профсоюзный орган.

Таким образом, в 99% случаев спокойной можно быть только беременной сотруднице. С ней, по инициативе начальника, можно расторгнуть трудовой договор только в том случае, если компания прекращает свое существование, либо, предприниматель перестает заниматься коммерческой деятельностью.