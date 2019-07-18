Как получить штраф, подыскивая сотрудника

Александр, мой хороший друг, ничего не подозревая, два месяца назад разместил объявление на одном из сайтов поиска работы. Так уж повелось, что предпринимателям иногда нужны сотрудники.

Оказалось, что Александр не уведомил соответствующий орган, и за это с высокой вероятностью получит штраф (дело передано в мировой суд).

Описание Александром сложившейся ситуации.

Откуда «ноги» растут

Есть на эту тему специальный закон от 19.04.1991 N 1032–1 «О занятости населения РФ», ст. 25 ФЗ, п.3.1, который гласит:

3.1. Работодатели обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.(п. 3.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 425-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 495-ФЗ) Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1 статья 25.

Оказывается, есть государственный орган, в который вы обязательно должны сообщить перед тем, как начать кого-то искать на работу (а то вдруг без них найдете, и их придется сократить), и работодатели обязаны содействовать проведению государственной политики занятости населения.

Вот так. Чтобы государство было при деле, обеспечьте его работой, содействуйте занятости сообщением в орган.

Мнение Натальи

Мнение Андрея

Как оказалось, Александр не один, кто столкнулся с этим

Мнение Татьяны

То есть получается так, что некоторые уже попали в такую историю, кому-то, возможно, это предстоит.

Читайте продолжение в источнике vc.ru.