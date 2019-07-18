Как получить бесхозный участок в собственность?

Часто бывает, что граждане находят заброшенные участки, иными словами, бесхозные. Возникает у большинства вопрос, как получить право собственности либо аренды на данное имущество. В настоящей публикации кратко рассмотрим порядок действий граждан при обнаружении бесхозных участков.

Порядок действий при выявлении бесхозного участка

Перед оформлением земельного участка в собственность для начала следует выяснить, что участок действительно никому не принадлежит.

Для этого вам следует:

1) направить заявление в местную администрацию;

2) затем получить письменный ответ, что земельный участок является бесхозным.

Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ письменный ответ должен поступить в течение 30 дней с момента получения администрацией заявления.

Миновать аренду, торги на право заключения договора аренды смогут только определенные категории граждан: многодетные семьи, например, инвалиды 1 и 2-й группы, ветераны боевых действий, молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны.

После признания участка бесхозным администрация обращается в Управление Росреестра, кадастра и картографии с целью постановки участка на кадастровый учет.

Далее, если владелец участка не найдется в течение года, участок для начала поступает во владение муниципалитета, который в дальнейшем по заявлению гражданина может передать землю ему на праве аренды, приобрести его в собственность сразу не представляется возможным.

Приобретение права собственности на участок

Выкупить у администрации участок представится возможным позже, после аренды. Для выкупа участка придется заключить с администрацией соглашение о выкупе (договор), сделать оценку участка, дождаться решения администрации о совершении сделки купли-продажи участка и оформить договор купли-продажи.

В дальнейшем для перехода права собственности нужно обратиться в Росреестр с соответствующим пакетом документов (заявление о государственной регистрации, паспорт, квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию).

Более полный перечень документов можно уточнить на официальном сайте Росреестра. Подать документы на регистрацию возможно также с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи).